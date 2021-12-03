https://ria.ru/20211203/rabota-1761947836.html

Названы самые высокооплачиваемые вакансии для людей с инвалидностью

Названы самые высокооплачиваемые вакансии для людей с инвалидностью - РИА Новости, 03.12.2021

Названы самые высокооплачиваемые вакансии для людей с инвалидностью

Наиболее высокие зарплаты готовы платить людям с инвалидностью в сферах IT, а также соискателям на позиции мастера маникюра, инженера, менеджера и парикмахера,... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T07:22

2021-12-03T07:22

2021-12-03T07:22

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наиболее высокие зарплаты готовы платить людям с инвалидностью в сферах IT, а также соискателям на позиции мастера маникюра, инженера, менеджера и парикмахера, следует из рейтинга "Работа.ру", который есть у РИА Новости.Сервис изучил базу вакансий, на которых работодатели будут рады видеть соискателей с ограничениями здоровья, в преддверии Международного дня людей с инвалидностью.В топ позиций с высокими зарплатами вошли программист 1С в Норильске с зарплатой 200 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуется высшее образование в области прикладного программирования и стаж не менее трех лет, а также опыт работы с системой компоновки данных, навык разработки сложных запросов.До 170 тысяч рублей ежемесячно готовы платить опытному backend-разработчику на удаленке. Системный аналитик в московском банке может зарабатывать от 150 тысяч рублей в месяц.Также крупный производитель напитков в столице ищет начальника строительно-хозяйственного отдела, которому готовы платить 140 тысяч рублей. Кандидату необходимо иметь опыт не менее трех лет, навыки составления дефектовочных ведомостей и проверки смет, работы в программах 1С, "Монолит", "Битрикс", а также уметь договариваться и находить решение. Компания предоставит сотруднику скидку на свою продукцию в фирменных магазинах и отдых в корпоративном санатории в Краснодарском крае для всей семьи.Доход до 120 тысяч рублей доступен мастеру маникюра и педикюра в Москве. У соискателя должно быть портфолио, но работодатель готов рассмотреть и кандидатов после обучающих курсов. В обязанности работника входит выполнение маникюра и педикюра в различных техниках, покрытие гель-лаком, наращивание ногтей и дизайн.От 100 тысяч рублей готовы платить инженеру по ремонту майнингового оборудования в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге ищут инженера-проектировщика связи, которому готовы платить до 100 тысяч рублей в месяц. Столько же может зарабатывать менеджер по продажам сервисных услуг в дилерском центре в Казани.Доход до 90 тысяч рублей доступен мужскому парикмахеру в Санкт-Петербурге. Среди обязанностей специалиста: выполнение мужских стрижек и работа с бородой. Вакансия предполагает ежедневные выплаты.Швея по пошиву трикотажных изделий в Твери может получать до 80 тысяч рублей. Работодатель готов рассмотреть начинающих специалистов с последующим обучением. Компания предоставляет возможность вахтовой работы с бесплатным жильем.

https://ria.ru/20211118/molodye-1759565452.html

https://ria.ru/20211109/professii-1758152431.html

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общество, зарплата, москва, россия, работа.ру