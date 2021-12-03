Названы самые высокооплачиваемые вакансии для людей с инвалидностью
Работа.ру нашла самые высокооплачиваемые вакансии для людей с ограниченными возможностями
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наиболее высокие зарплаты готовы платить людям с инвалидностью в сферах IT, а также соискателям на позиции мастера маникюра, инженера, менеджера и парикмахера, следует из рейтинга "Работа.ру", который есть у РИА Новости.
Сервис изучил базу вакансий, на которых работодатели будут рады видеть соискателей с ограничениями здоровья, в преддверии Международного дня людей с инвалидностью.
До 170 тысяч рублей ежемесячно готовы платить опытному backend-разработчику на удаленке. Системный аналитик в московском банке может зарабатывать от 150 тысяч рублей в месяц.
Также крупный производитель напитков в столице ищет начальника строительно-хозяйственного отдела, которому готовы платить 140 тысяч рублей. Кандидату необходимо иметь опыт не менее трех лет, навыки составления дефектовочных ведомостей и проверки смет, работы в программах 1С, "Монолит", "Битрикс", а также уметь договариваться и находить решение. Компания предоставит сотруднику скидку на свою продукцию в фирменных магазинах и отдых в корпоративном санатории в Краснодарском крае для всей семьи.
Доход до 120 тысяч рублей доступен мастеру маникюра и педикюра в Москве. У соискателя должно быть портфолио, но работодатель готов рассмотреть и кандидатов после обучающих курсов. В обязанности работника входит выполнение маникюра и педикюра в различных техниках, покрытие гель-лаком, наращивание ногтей и дизайн.
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От 100 тысяч рублей готовы платить инженеру по ремонту майнингового оборудования в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге ищут инженера-проектировщика связи, которому готовы платить до 100 тысяч рублей в месяц. Столько же может зарабатывать менеджер по продажам сервисных услуг в дилерском центре в Казани.
Доход до 90 тысяч рублей доступен мужскому парикмахеру в Санкт-Петербурге. Среди обязанностей специалиста: выполнение мужских стрижек и работа с бородой. Вакансия предполагает ежедневные выплаты.
Швея по пошиву трикотажных изделий в Твери может получать до 80 тысяч рублей. Работодатель готов рассмотреть начинающих специалистов с последующим обучением. Компания предоставляет возможность вахтовой работы с бесплатным жильем.
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