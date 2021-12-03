https://ria.ru/20211203/poluostrov-1761997179.html

На Земле Франца-Иосифа исчез полуостров

На Земле Франца-Иосифа исчез полуостров - РИА Новости, 03.12.2021

На Земле Франца-Иосифа исчез полуостров

Сотрудники национального парка "Русская Арктика" во время рейда вокруг острова Ева-Лив на архипелаге Земля Франца-Иосифа обнаружили, что почти полностью растаял РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T13:01

2021-12-03T13:01

2021-12-03T13:53

общество

земля франца-иосифа

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МУРМАНСК, 3 дек — РИА Новости. Сотрудники национального парка "Русская Арктика" во время рейда вокруг острова Ева-Лив на архипелаге Земля Франца-Иосифа обнаружили, что почти полностью растаял полуостров, заканчивающийся мысом Месяцева.Посреди него образовался пролив шириной три километра.Он отметил, что карту этого острова составили в середине прошлого века и теперь она устарела.Это не первый сюрприз, который остров Ева-Лив преподнес путешественникам. В 1894 году Фритьоф Нансен, открывая его, предполагал, что нашел два острова. Он даже назвал его двумя именами: большой — Ева, в честь жены, маленький — Лив, в честь дочери. "Позже оказалось, что Ева-Лив — это один цельный остров. А теперь выясняется, что площадь его ежегодно уменьшается, и какой формы он станет в будущем, неизвестно", — пояснили в нацпарке.Первые сообщения о том, что полуостров с мысом Месяцева отделился от острова Ева-Лив, появились в 2017 году, сейчас удалось подтвердить эту информацию. "Достоверным доказательством является фото- и видеосъемка с квадрокоптера, которую сделала сотрудница Центра морских исследований МГУ Александра Барымова и поделилась с нами", — цитируют в нацпарке слова начальника отдела сохранения историко-культурного наследия Евгения Ермолова.В связи с климатическими изменениями очертания ледников Земли Франца-Иосифа стремительно меняются, на архипелаге еще много мест для потенциальных географических открытий, считают специалисты.

https://ria.ru/20211021/arktika-1755522691.html

https://ria.ru/20211013/arktika-1754300434.html

земля франца-иосифа

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общество, земля франца-иосифа