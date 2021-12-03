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На Земле Франца-Иосифа исчез полуостров
На Земле Франца-Иосифа исчез полуостров - РИА Новости, 03.12.2021
На Земле Франца-Иосифа исчез полуостров
Сотрудники национального парка "Русская Арктика" во время рейда вокруг острова Ева-Лив на архипелаге Земля Франца-Иосифа обнаружили, что почти полностью растаял РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:01
2021-12-03T13:53
общество
земля франца-иосифа
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МУРМАНСК, 3 дек — РИА Новости. Сотрудники национального парка "Русская Арктика" во время рейда вокруг острова Ева-Лив на архипелаге Земля Франца-Иосифа обнаружили, что почти полностью растаял полуостров, заканчивающийся мысом Месяцева.Посреди него образовался пролив шириной три километра.Он отметил, что карту этого острова составили в середине прошлого века и теперь она устарела.Это не первый сюрприз, который остров Ева-Лив преподнес путешественникам. В 1894 году Фритьоф Нансен, открывая его, предполагал, что нашел два острова. Он даже назвал его двумя именами: большой — Ева, в честь жены, маленький — Лив, в честь дочери. "Позже оказалось, что Ева-Лив — это один цельный остров. А теперь выясняется, что площадь его ежегодно уменьшается, и какой формы он станет в будущем, неизвестно", — пояснили в нацпарке.Первые сообщения о том, что полуостров с мысом Месяцева отделился от острова Ева-Лив, появились в 2017 году, сейчас удалось подтвердить эту информацию. "Достоверным доказательством является фото- и видеосъемка с квадрокоптера, которую сделала сотрудница Центра морских исследований МГУ Александра Барымова и поделилась с нами", — цитируют в нацпарке слова начальника отдела сохранения историко-культурного наследия Евгения Ермолова.В связи с климатическими изменениями очертания ледников Земли Франца-Иосифа стремительно меняются, на архипелаге еще много мест для потенциальных географических открытий, считают специалисты.
https://ria.ru/20211021/arktika-1755522691.html
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общество, земля франца-иосифа
13:01 03.12.2021 (обновлено: 13:53 03.12.2021)
 
На Земле Франца-Иосифа исчез полуостров

На Земле Франца-Иосифа почти полностью растаял полуостров

© РИА Новости / Вера КостамоЗемля Франца-Иосифа
Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Вера Костамо
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 3 дек — РИА Новости. Сотрудники национального парка "Русская Арктика" во время рейда вокруг острова Ева-Лив на архипелаге Земля Франца-Иосифа обнаружили, что почти полностью растаял полуостров, заканчивающийся мысом Месяцева.
Посреди него образовался пролив шириной три километра.
"Наблюдения позволили сделать вывод, что мыс полностью был ледником, оставшаяся от него часть сейчас представляет собой кусок ледника, который стоит на отмели. Сделанное открытие требует внимания гидрографического управления и внесения изменений в лоции", — приводятся в сообщении слова директора нацпарка Александра Кирилова.
Он отметил, что карту этого острова составили в середине прошлого века и теперь она устарела.
Это не первый сюрприз, который остров Ева-Лив преподнес путешественникам. В 1894 году Фритьоф Нансен, открывая его, предполагал, что нашел два острова. Он даже назвал его двумя именами: большой — Ева, в честь жены, маленький — Лив, в честь дочери.
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"Позже оказалось, что Ева-Лив — это один цельный остров. А теперь выясняется, что площадь его ежегодно уменьшается, и какой формы он станет в будущем, неизвестно", — пояснили в нацпарке.
Первые сообщения о том, что полуостров с мысом Месяцева отделился от острова Ева-Лив, появились в 2017 году, сейчас удалось подтвердить эту информацию.
"Достоверным доказательством является фото- и видеосъемка с квадрокоптера, которую сделала сотрудница Центра морских исследований МГУ Александра Барымова и поделилась с нами", — цитируют в нацпарке слова начальника отдела сохранения историко-культурного наследия Евгения Ермолова.
В связи с климатическими изменениями очертания ледников Земли Франца-Иосифа стремительно меняются, на архипелаге еще много мест для потенциальных географических открытий, считают специалисты.
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