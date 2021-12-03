https://ria.ru/20211203/pochta-1761974483.html

"Почта России" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Японии

"Почта России" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Японии - РИА Новости, 03.12.2021

"Почта России" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Японии

"Почта России" запустила экспресс-доставку товаров через сервис, агрегирующий предложения японских онлайн-магазинов и аукционов, сообщает почтовый оператор. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T11:18

2021-12-03T11:18

2021-12-03T11:18

экономика

технологии

япония

москва

почта россии

yahoo

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Почта России" запустила экспресс-доставку товаров через сервис, агрегирующий предложения японских онлайн-магазинов и аукционов, сообщает почтовый оператор."С декабря россияне могут покупать товары на аукционах и в онлайн-магазинах Японии через сервис InJapan и получать их с помощью EMS-доставки "Почты России". Сроки доставки в Москву и Санкт-Петербург составят до 7 дней, в другие города-миллионники - до 14 дней", - говорится в сообщении.Компания указывает, что сервис InJapan агрегирует предложения японского аукциона Yahoo и различных онлайн-магазинов, в частности, Amazon и Rakuten. На площадках представлены более 10 тысяч товарных категорий, в том числе автозапчасти для японских автомобилей, аудио- и видеотехника, фотооборудование, товары для рыбалки и отдыха, косметика.При оформлении доставки через "Почту" россиянам не нужно будет предоставлять паспортные данные для таможенного декларирования. "Оплатить таможенную пошлину можно будет на сайте, в мобильном приложении "Почты России" или в почтовом отделении", - отмечает компания."Стоимость доставки для сегмента малого и среднего бизнеса из Японии станет доступнее на 30% по сравнению с предложениями других логистических операторов. В 2022 году мы планируем начать сотрудничество еще с несколькими игроками рынка Японии и доставлять до 30 тысяч отправлений в месяц", - указал замгендиректора по международному бизнесу "Почты" Георгий Аликошвили, слова которого приводятся в сообщении."Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Имеет 42 тысячи почтовых отделений по всей стране. 100% акций компании принадлежит РФ.

https://realty.ria.ru/20211124/pochta-1760567239.html

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экономика, технологии, япония, москва, почта россии, yahoo, россия