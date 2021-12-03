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"Почта России" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Японии
"Почта России" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Японии - РИА Новости, 03.12.2021
"Почта России" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Японии
"Почта России" запустила экспресс-доставку товаров через сервис, агрегирующий предложения японских онлайн-магазинов и аукционов, сообщает почтовый оператор. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T11:18
2021-12-03T11:18
экономика
технологии
япония
москва
почта россии
yahoo
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Почта России" запустила экспресс-доставку товаров через сервис, агрегирующий предложения японских онлайн-магазинов и аукционов, сообщает почтовый оператор."С декабря россияне могут покупать товары на аукционах и в онлайн-магазинах Японии через сервис InJapan и получать их с помощью EMS-доставки "Почты России". Сроки доставки в Москву и Санкт-Петербург составят до 7 дней, в другие города-миллионники - до 14 дней", - говорится в сообщении.Компания указывает, что сервис InJapan агрегирует предложения японского аукциона Yahoo и различных онлайн-магазинов, в частности, Amazon и Rakuten. На площадках представлены более 10 тысяч товарных категорий, в том числе автозапчасти для японских автомобилей, аудио- и видеотехника, фотооборудование, товары для рыбалки и отдыха, косметика.При оформлении доставки через "Почту" россиянам не нужно будет предоставлять паспортные данные для таможенного декларирования. "Оплатить таможенную пошлину можно будет на сайте, в мобильном приложении "Почты России" или в почтовом отделении", - отмечает компания."Стоимость доставки для сегмента малого и среднего бизнеса из Японии станет доступнее на 30% по сравнению с предложениями других логистических операторов. В 2022 году мы планируем начать сотрудничество еще с несколькими игроками рынка Японии и доставлять до 30 тысяч отправлений в месяц", - указал замгендиректора по международному бизнесу "Почты" Георгий Аликошвили, слова которого приводятся в сообщении."Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Имеет 42 тысячи почтовых отделений по всей стране. 100% акций компании принадлежит РФ.
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экономика, технологии, япония, москва, почта россии, yahoo, россия
11:18 03.12.2021
 
"Почта России" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Японии

"Почта России" запустила экспресс-доставку товаров из интернет-магазинов Японии

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник на линии сортировки мелких посылок и пакетов в логистическом почтовом центре "Почты России" в Новосибирской области
Сотрудник на линии сортировки мелких посылок и пакетов в логистическом почтовом центре Почты России в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Почта России" запустила экспресс-доставку товаров через сервис, агрегирующий предложения японских онлайн-магазинов и аукционов, сообщает почтовый оператор.
"С декабря россияне могут покупать товары на аукционах и в онлайн-магазинах Японии через сервис InJapan и получать их с помощью EMS-доставки "Почты России". Сроки доставки в Москву и Санкт-Петербург составят до 7 дней, в другие города-миллионники - до 14 дней", - говорится в сообщении.
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Компания указывает, что сервис InJapan агрегирует предложения японского аукциона Yahoo и различных онлайн-магазинов, в частности, Amazon и Rakuten. На площадках представлены более 10 тысяч товарных категорий, в том числе автозапчасти для японских автомобилей, аудио- и видеотехника, фотооборудование, товары для рыбалки и отдыха, косметика.
При оформлении доставки через "Почту" россиянам не нужно будет предоставлять паспортные данные для таможенного декларирования. "Оплатить таможенную пошлину можно будет на сайте, в мобильном приложении "Почты России" или в почтовом отделении", - отмечает компания.
"Стоимость доставки для сегмента малого и среднего бизнеса из Японии станет доступнее на 30% по сравнению с предложениями других логистических операторов. В 2022 году мы планируем начать сотрудничество еще с несколькими игроками рынка Японии и доставлять до 30 тысяч отправлений в месяц", - указал замгендиректора по международному бизнесу "Почты" Георгий Аликошвили, слова которого приводятся в сообщении.
"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Имеет 42 тысячи почтовых отделений по всей стране. 100% акций компании принадлежит РФ.
 
ЭкономикаТехнологииЯпонияМоскваПочта РоссииYahooРоссия
 
 
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