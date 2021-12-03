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Умер автор романов "Жмурки" и "Бой с тенью"

Умер автор романов "Жмурки" и "Бой с тенью" Андрей Измайлов - РИА Новости, 03.12.2021

Умер автор романов "Жмурки" и "Бой с тенью"

В Санкт-Петербурге в возрасте 68 лет умер советский и российский прозаик Андрей Измайлов. Об этом сообщил политик Борис Вишневский. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T22:57

2021-12-03T22:57

2021-12-03T23:02

происшествия

санкт-петербург

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борис вишневский

культура

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге в возрасте 68 лет умер советский и российский прозаик Андрей Измайлов. Об этом сообщил политик Борис Вишневский."Друзья, какой-то черный день для российской фантастики", — написал он на странице в VK.Причина и обстоятельства смерти не уточняются.Информация о кончине писателя также появилась на литературном портале "Лаборатория Фантастики".Измайлов закончил факультет журналистики Ленинградского Государственного Университета. Был членом ленинградского семинара писателей-фантастов под руководством Бориса Стругацкого. Он стал известен массовому читателю благодаря трилогии "Русский транзит". Написал авторские новеллизации двух российских кассовых фильмов "Жмурки" и "Бой с тенью". Прозаик был признан основоположником современного российского триллера и удостоен премии "Сибкона" в категории "самому читаемому автору".

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происшествия, санкт-петербург, борис стругацкий, борис вишневский