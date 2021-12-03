https://ria.ru/20211203/pisatel-1762128509.html
Умер автор романов "Жмурки" и "Бой с тенью"
Умер автор романов "Жмурки" и "Бой с тенью" Андрей Измайлов - РИА Новости, 03.12.2021
Умер автор романов "Жмурки" и "Бой с тенью"
В Санкт-Петербурге в возрасте 68 лет умер советский и российский прозаик Андрей Измайлов. Об этом сообщил политик Борис Вишневский. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T22:57
2021-12-03T22:57
2021-12-03T23:02
происшествия
санкт-петербург
борис стругацкий
борис вишневский
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50008/81/500088108_0:0:700:395_1920x0_80_0_0_09c43732dc3a935805602ba53bbc37fd.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге в возрасте 68 лет умер советский и российский прозаик Андрей Измайлов. Об этом сообщил политик Борис Вишневский."Друзья, какой-то черный день для российской фантастики", — написал он на странице в VK.Причина и обстоятельства смерти не уточняются.Информация о кончине писателя также появилась на литературном портале "Лаборатория Фантастики".Измайлов закончил факультет журналистики Ленинградского Государственного Университета. Был членом ленинградского семинара писателей-фантастов под руководством Бориса Стругацкого. Он стал известен массовому читателю благодаря трилогии "Русский транзит". Написал авторские новеллизации двух российских кассовых фильмов "Жмурки" и "Бой с тенью". Прозаик был признан основоположником современного российского триллера и удостоен премии "Сибкона" в категории "самому читаемому автору".
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50008/81/500088108_128:0:655:395_1920x0_80_0_0_868fdc1df99efc4aa55149f9ef946d69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, борис стругацкий, борис вишневский
22:57 03.12.2021 (обновлено: 23:02 03.12.2021)
Умер автор романов "Жмурки" и "Бой с тенью" Андрей Измайлов
Фантаст Андрей Измайлов умер на 69-ом году жизни