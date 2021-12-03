https://ria.ru/20211203/peterburg-1762086667.html
В Петербурге рабочий погиб, попав в дробилку на снегоплавильном пункте
В Петербурге рабочий погиб, попав в дробилку на снегоплавильном пункте - РИА Новости, 03.12.2021
В Петербурге рабочий погиб, попав в дробилку на снегоплавильном пункте
Работник ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" погиб на территории снегоплавильного пункта, попав в сепараторную дробилку, сообщает пресс-служба предприятия. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T18:22
2021-12-03T18:22
2021-12-03T18:22
происшествия
санкт-петербург
водоканал санкт-петербурга
гуп «водоканал санкт-петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Работник ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" погиб на территории снегоплавильного пункта, попав в сепараторную дробилку, сообщает пресс-служба предприятия.Несчастный случай произошел в пятницу около 14.00 на территории снегоплавильного пункта на Краснопутиловской улице."Произошел несчастный случай, в результате которого погиб работник ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". 48-летний мужчина попал в сепараторную дробилку и получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. "Водоканал Санкт-Петербурга" окажет необходимую помощь семье работника."Организована межведомственная комиссия по расследованию несчастного случая, которая всесторонне изучит все обстоятельства и учтет причины произошедшего. В случае выявления признаков уголовного преступления, связанного с нарушением требований правил техники безопасности кем-либо из работников предприятия, все материалы будут направлены в правоохранительные органы", - отмечается в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, водоканал санкт-петербурга, гуп «водоканал санкт-петербурга
В Петербурге рабочий погиб, попав в дробилку на снегоплавильном пункте
Работник "Водоканала Санкт-Петербурга" погиб, попав в дробилку на снегоплавильном пункте