В Мексике выявили первый случай омикрон-штамма коронавируса
В Мексике выявили первый случай омикрон-штамма коронавируса у прибывшего из ЮАР
МЕХИКО, 3 дек - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом "омикрон" COVID-19 выявлен в Мексике у прибывшего из Южно-Африканской Республики, сообщил заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель.
"Первым положительным случаем варианта омикрона в Мексике стал 51-летний человек из Южной Африки; У него легкое заболевание, и он добровольно госпитализирован в частную больницу в Мехико, чтобы избежать заражения. Прогноз его выздоровления благоприятный", - написал Лопес-Гатель в своем блоге в Twitter.
По словам чиновника, с 26 ноября в стране задействован протокол вирусологического надзора для выявления COVID-19 на ранних стадиях у прибывающих из-за границы. При этом закрытие границ или ограничения для граждан и товаров он назвал бесполезным.
"Закрытие границ и блокирование (перемещения) людей или товаров не являются действенными мерами для сдерживания вариантов (COVID-19)", - добавил заместитель министра, подчеркнув необходимость сохранения мер профилактики и продолжения вакцинации.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах. Третьего декабря глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что штамм "омикрон" выявлен в 38 странах, но "дельта" остается доминантным вариантом COVID-19.