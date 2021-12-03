https://ria.ru/20211203/omikron-shtamm-1762103824.html
В Тунисе зафиксировали первый случай омикрон-штамма коронавируса
В Тунисе зафиксировали первый случай омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 03.12.2021
В Тунисе зафиксировали первый случай омикрон-штамма коронавируса
Первый случай заражения штаммом COVID-19 "омикрон" зафиксирован в Тунисе, заявил министр здравоохранения страны Али Мурабит в эфире телеканала Watania. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T19:55
2021-12-03T19:55
2021-12-03T20:24
тунис (страна)
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
в мире
стамбул
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом COVID-19 "омикрон" зафиксирован в Тунисе, заявил министр здравоохранения страны Али Мурабит в эфире телеканала Watania.По словам министра, "омикрон" был найден у 23-летнего мужчины из Демократической Республики Конго, прибывшего 1 декабря в Тунис через аэропорт Стамбула.По последним данным Минздрава Туниса, в стране выявлено более 717 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 25 тысяч пациентов.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах. Третьего декабря глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что штамм "омикрон" выявлен в 38 странах, но "дельта" остается доминантным вариантом COVID-19.
https://ria.ru/20211203/omikron-1762074169.html
тунис (страна)
стамбул
юар
турция
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тунис (страна), коронавирус covid-19, в мире, стамбул, юар, турция, демократическая республика конго, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса
19:55 03.12.2021 (обновлено: 20:24 03.12.2021)
В Тунисе зафиксировали первый случай омикрон-штамма коронавируса
В Тунисе зафиксировали первый случай омикрон-штамма коронавируса у мужчины из ДР Конго