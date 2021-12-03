https://ria.ru/20211203/omikron-shtamm-1762103824.html

В Тунисе зафиксировали первый случай омикрон-штамма коронавируса

В Тунисе зафиксировали первый случай омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 03.12.2021

В Тунисе зафиксировали первый случай омикрон-штамма коронавируса

Первый случай заражения штаммом COVID-19 "омикрон" зафиксирован в Тунисе, заявил министр здравоохранения страны Али Мурабит в эфире телеканала Watania. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T19:55

2021-12-03T19:55

2021-12-03T20:24

тунис (страна)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом COVID-19 "омикрон" зафиксирован в Тунисе, заявил министр здравоохранения страны Али Мурабит в эфире телеканала Watania.По словам министра, "омикрон" был найден у 23-летнего мужчины из Демократической Республики Конго, прибывшего 1 декабря в Тунис через аэропорт Стамбула.По последним данным Минздрава Туниса, в стране выявлено более 717 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 25 тысяч пациентов.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах. Третьего декабря глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что штамм "омикрон" выявлен в 38 странах, но "дельта" остается доминантным вариантом COVID-19.

https://ria.ru/20211203/omikron-1762074169.html

тунис (страна)

стамбул

юар

турция

демократическая республика конго

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