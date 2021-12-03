https://ria.ru/20211203/omikron-shtamm-1762038135.html

Путин поручил разработать план по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса

Путин поручил разработать план по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 03.12.2021

Путин поручил разработать план по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам 13-го инвестиционного форума "ВТБ Капитал" "Россия зовет!". Они касаются борьбы с новым штаммом... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:46

2021-12-03T15:46

2021-12-03T16:41

россия

распространение коронавируса

владимир путин

здоровье - общество

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коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам 13-го инвестиционного форума "ВТБ Капитал" "Россия зовет!". Они касаются борьбы с новым штаммом коронавируса, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля."Правительству <…> обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории Российской Федерации нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19)", — говорится в перечне.В частности, следует обратить внимание на повышение эффективности тест-систем для диагностики и вакцин для профилактики COVID-19, поддержание повышенной готовности инфраструктуры системы здравоохранения, актуализацию методических рекомендаций по лечению больных.Срок выполнения этого поручения — 7 декабря.Еще одно поручение касается выделения дополнительных бюджетных средств на реализацию этого плана. Здесь срок исполнения — 10 декабря, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.Кроме того, до 15 декабря руководители субъектов Федерации по согласованию с Минздравом и Роспотребнадзором должны будут утвердить соответствующие региональные планы действий.Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в двадцатых числах ноября в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. ВОЗ признала этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.В последние дни в ЮАР отмечают резкий рост заболеваемости COVID-19. Омикрон-штамм уже обнаружили во многих странах, в том числе в Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Франции, Малайзии, Южной Корее. В России, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, его пока еще не выявили.

https://ria.ru/20211203/golikova-1762017777.html

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