15:46 03.12.2021 (обновлено: 16:41 03.12.2021)
Путин поручил разработать план по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса
Путин поручил правительству разработать план по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам 13-го инвестиционного форума "ВТБ Капитал" "Россия зовет!". Они касаются борьбы с новым штаммом коронавируса, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.
"Правительству <…> обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории Российской Федерации нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19)", — говорится в перечне.
В частности, следует обратить внимание на повышение эффективности тест-систем для диагностики и вакцин для профилактики COVID-19, поддержание повышенной готовности инфраструктуры системы здравоохранения, актуализацию методических рекомендаций по лечению больных.
Срок выполнения этого поручения — 7 декабря.
Еще одно поручение касается выделения дополнительных бюджетных средств на реализацию этого плана. Здесь срок исполнения — 10 декабря, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Кроме того, до 15 декабря руководители субъектов Федерации по согласованию с Минздравом и Роспотребнадзором должны будут утвердить соответствующие региональные планы действий.
Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в двадцатых числах ноября в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. ВОЗ признала этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.
В последние дни в ЮАР отмечают резкий рост заболеваемости COVID-19. Омикрон-штамм уже обнаружили во многих странах, в том числе в Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Франции, Малайзии, Южной Корее. В России, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, его пока еще не выявили.