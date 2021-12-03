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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211203/omikron-shtamm-1762038135.html
Путин поручил разработать план по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса
Путин поручил разработать план по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 03.12.2021
Путин поручил разработать план по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса
Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам 13-го инвестиционного форума "ВТБ Капитал" "Россия зовет!". Они касаются борьбы с новым штаммом... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:46
2021-12-03T16:41
россия
распространение коронавируса
владимир путин
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам 13-го инвестиционного форума "ВТБ Капитал" "Россия зовет!". Они касаются борьбы с новым штаммом коронавируса, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля."Правительству &lt;…&gt; обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории Российской Федерации нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19)", — говорится в перечне.В частности, следует обратить внимание на повышение эффективности тест-систем для диагностики и вакцин для профилактики COVID-19, поддержание повышенной готовности инфраструктуры системы здравоохранения, актуализацию методических рекомендаций по лечению больных.Срок выполнения этого поручения — 7 декабря.Еще одно поручение касается выделения дополнительных бюджетных средств на реализацию этого плана. Здесь срок исполнения — 10 декабря, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.Кроме того, до 15 декабря руководители субъектов Федерации по согласованию с Минздравом и Роспотребнадзором должны будут утвердить соответствующие региональные планы действий.Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в двадцатых числах ноября в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. ВОЗ признала этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.В последние дни в ЮАР отмечают резкий рост заболеваемости COVID-19. Омикрон-штамм уже обнаружили во многих странах, в том числе в Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Франции, Малайзии, Южной Корее. В России, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, его пока еще не выявили.
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россия, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
15:46 03.12.2021 (обновлено: 16:41 03.12.2021)
 
Путин поручил разработать план по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса

Путин поручил правительству разработать план по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам 13-го инвестиционного форума "ВТБ Капитал" "Россия зовет!". Они касаются борьбы с новым штаммом коронавируса, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.
"Правительству <…> обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории Российской Федерации нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19)", — говорится в перечне.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
14:32Распространение коронавируса
Голикова назвала регионы, в которых ситуация с COVID-19 ухудшилась
В частности, следует обратить внимание на повышение эффективности тест-систем для диагностики и вакцин для профилактики COVID-19, поддержание повышенной готовности инфраструктуры системы здравоохранения, актуализацию методических рекомендаций по лечению больных.
Срок выполнения этого поручения — 7 декабря.
Еще одно поручение касается выделения дополнительных бюджетных средств на реализацию этого плана. Здесь срок исполнения — 10 декабря, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Кроме того, до 15 декабря руководители субъектов Федерации по согласованию с Минздравом и Роспотребнадзором должны будут утвердить соответствующие региональные планы действий.
Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в двадцатых числах ноября в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. ВОЗ признала этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.
В последние дни в ЮАР отмечают резкий рост заболеваемости COVID-19. Омикрон-штамм уже обнаружили во многих странах, в том числе в Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Франции, Малайзии, Южной Корее. В России, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, его пока еще не выявили.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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