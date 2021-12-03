https://ria.ru/20211203/omikron-shtamm-1761985881.html

Во Франции подтвердили девять случаев заражения омикрон-штаммом

Во Франции подтвердили девять случаев заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 03.12.2021

Во Франции подтвердили девять случаев заражения омикрон-штаммом

Девять случаев заражения штаммом COVID-19 "омикрон" подтверждены во Франции, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T12:08

2021-12-03T12:08

2021-12-03T12:08

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юар

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коронавирусы

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ПАРИЖ, 3 дек - РИА Новости. Девять случаев заражения штаммом COVID-19 "омикрон" подтверждены во Франции, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран."Девять случаев (заражения штаммом "омикрон" - ред.) подтверждены в пяти разных регионах", - сообщил Веран в эфире радиостанции Franceinfo.Он уточнил, что новый штамм выявлен в регионах Реюньонь, Овернь-Рона-Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный берег, Иль-де-Франс, Пэи-де-ла-Луар и Гранд-Эст.Министр не исключил, что "омикрон" циркулирует по Франции уже несколько недель.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания решила классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211203/omikron-1761979921.html

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