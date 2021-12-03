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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211203/omikron-shtamm-1761971311.html
В Южной Корее подтвердили шесть случаев заражения омикрон-штаммом
В Южной Корее подтвердили шесть случаев заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 03.12.2021
В Южной Корее подтвердили шесть случаев заражения омикрон-штаммом
Число подтвержденных случаев заболевания штаммом коронавируса "омикрон" в Южной Корее достигло шести, сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T11:05
2021-12-03T11:05
распространение коронавируса
в мире
нигерия
юар
южная корея
здоровье - общество
коронавирусы
мун чжэ ин
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания штаммом коронавируса "омикрон" в Южной Корее достигло шести, сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).Ранее KDCA сообщало, что пара из Южной Кореи была полностью привита вакциной Moderna и посетила Нигерию 14-23 ноября. 24 ноября они вернулись в Южную Корею, а 25 ноября у них нашли COVID-19. Позже заразился их ребенок, анализ биоматериала которого дал подозрение на штамм "омикрон", в связи с чем начали проверять и изначальных распространителей.Позже выяснилось, что пара предоставила органам здравоохранения ложную информацию о том, каким способом они добирались из аэропорта домой. Вместо специального такси их отвез знакомый из Узбекистана, у которого уже подтвердили заражение штаммом "омикрон" и теперь проверяют еще 79 человек, с которыми он контактировал за это время. Власти планируют подать в суд на пару за сокрытие такой ключевой информации.Также были обнаружены еще два случая заражения у другой пары приехавшей из-за границы. Всего подтверждено шесть случаев нового штамма, еще семь человек проверяют. Вакцинация была завершена только у первой пары, посетившей Нигерию. Три из пока неподтвержденных случаев обнаружены в церкви, с возможными носителями вируса контактировало более 400 человек. В случае, если заражение новым штаммом подтвердится, эта церковь может стать первым большим кластером распространения штамма "омикрон" в Южной Корее.Республика Корея с конца ноября запретила въезд иностранцам, которые побывали в ЮАР и еще семи государствах Южной Африки, где распространяется новый штамм коронавируса, выдача виз ограничена.Правительство также сформировало специальную группу для обсуждения путей борьбы с распространением нового штамма. Президент страны Мун Чжэ Ин приказал подчиненным обеспечить усиленные антивирусные меры на границе, чтобы предотвратить проникновение омикрон-штамма.После этого Южная Корея вернула обязательный 10-дневный карантин для всех приезжих вне зависимости от статуса вакцинации.
https://ria.ru/20211203/koronavirus-1761969178.html
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нигерия
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в мире, нигерия, юар, южная корея, здоровье - общество, коронавирусы, мун чжэ ин, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
11:05 03.12.2021
 
В Южной Корее подтвердили шесть случаев заражения омикрон-штаммом

В Южной Корее подтвердили шесть случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания штаммом коронавируса "омикрон" в Южной Корее достигло шести, сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).
Ранее KDCA сообщало, что пара из Южной Кореи была полностью привита вакциной Moderna и посетила Нигерию 14-23 ноября. 24 ноября они вернулись в Южную Корею, а 25 ноября у них нашли COVID-19. Позже заразился их ребенок, анализ биоматериала которого дал подозрение на штамм "омикрон", в связи с чем начали проверять и изначальных распространителей.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Позже выяснилось, что пара предоставила органам здравоохранения ложную информацию о том, каким способом они добирались из аэропорта домой. Вместо специального такси их отвез знакомый из Узбекистана, у которого уже подтвердили заражение штаммом "омикрон" и теперь проверяют еще 79 человек, с которыми он контактировал за это время. Власти планируют подать в суд на пару за сокрытие такой ключевой информации.
Также были обнаружены еще два случая заражения у другой пары приехавшей из-за границы. Всего подтверждено шесть случаев нового штамма, еще семь человек проверяют. Вакцинация была завершена только у первой пары, посетившей Нигерию. Три из пока неподтвержденных случаев обнаружены в церкви, с возможными носителями вируса контактировало более 400 человек. В случае, если заражение новым штаммом подтвердится, эта церковь может стать первым большим кластером распространения штамма "омикрон" в Южной Корее.
Мужчина в пункте вакцинации в клинике недалеко от Йоханнесбурга - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
10:55Распространение коронавируса
В ЮАР выявили резкий рост заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма
Республика Корея с конца ноября запретила въезд иностранцам, которые побывали в ЮАР и еще семи государствах Южной Африки, где распространяется новый штамм коронавируса, выдача виз ограничена.
Правительство также сформировало специальную группу для обсуждения путей борьбы с распространением нового штамма. Президент страны Мун Чжэ Ин приказал подчиненным обеспечить усиленные антивирусные меры на границе, чтобы предотвратить проникновение омикрон-штамма.
После этого Южная Корея вернула обязательный 10-дневный карантин для всех приезжих вне зависимости от статуса вакцинации.
Полицейский в столице Шри-Ланки Коломбо - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
09:42Распространение коронавируса
На Шри-Ланке выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
 
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