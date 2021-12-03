В Южной Корее подтвердили шесть случаев заражения омикрон-штаммом
В Южной Корее подтвердили шесть случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания штаммом коронавируса "омикрон" в Южной Корее достигло шести, сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).
Ранее KDCA сообщало, что пара из Южной Кореи была полностью привита вакциной Moderna и посетила Нигерию 14-23 ноября. 24 ноября они вернулись в Южную Корею, а 25 ноября у них нашли COVID-19. Позже заразился их ребенок, анализ биоматериала которого дал подозрение на штамм "омикрон", в связи с чем начали проверять и изначальных распространителей.
Позже выяснилось, что пара предоставила органам здравоохранения ложную информацию о том, каким способом они добирались из аэропорта домой. Вместо специального такси их отвез знакомый из Узбекистана, у которого уже подтвердили заражение штаммом "омикрон" и теперь проверяют еще 79 человек, с которыми он контактировал за это время. Власти планируют подать в суд на пару за сокрытие такой ключевой информации.
Также были обнаружены еще два случая заражения у другой пары приехавшей из-за границы. Всего подтверждено шесть случаев нового штамма, еще семь человек проверяют. Вакцинация была завершена только у первой пары, посетившей Нигерию. Три из пока неподтвержденных случаев обнаружены в церкви, с возможными носителями вируса контактировало более 400 человек. В случае, если заражение новым штаммом подтвердится, эта церковь может стать первым большим кластером распространения штамма "омикрон" в Южной Корее.
Республика Корея с конца ноября запретила въезд иностранцам, которые побывали в ЮАР и еще семи государствах Южной Африки, где распространяется новый штамм коронавируса, выдача виз ограничена.
Правительство также сформировало специальную группу для обсуждения путей борьбы с распространением нового штамма. Президент страны Мун Чжэ Ин приказал подчиненным обеспечить усиленные антивирусные меры на границе, чтобы предотвратить проникновение омикрон-штамма.
После этого Южная Корея вернула обязательный 10-дневный карантин для всех приезжих вне зависимости от статуса вакцинации.