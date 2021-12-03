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ВОЗ назвала число стран, где выявили омикрон-штамм

ВОЗ назвала число стран, где выявили омикрон-штамм - РИА Новости, 03.12.2021

ВОЗ назвала число стран, где выявили омикрон-штамм

Штамм "омикрон" выявлен в 38 странах, но "дельта" остается доминантным вариантом COVID-19, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T17:36

2021-12-03T17:36

2021-12-03T17:43

распространение коронавируса

в мире

воз

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

африка

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ЖЕНЕВА, 3 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Штамм "омикрон" выявлен в 38 странах, но "дельта" остается доминантным вариантом COVID-19, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове."На данный момент "омикрон" выявлен в 38 странах во всех шести регионах ВОЗ, с основным ростом заражений в Африке. Но вариант "дельта" остается доминантным в мире", - сказала Ван Керкхове, выступая в ходе онлайн-сессии ответов на вопросы о ситуации с коронавирусом.

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в мире, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, африка