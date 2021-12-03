https://ria.ru/20211203/omikron-1761979921.html

В столице Австралии впервые выявили омикрон-штамм у полностью привитого

В столице Австралии впервые выявили омикрон-штамм у полностью привитого - РИА Новости, 03.12.2021

В столице Австралии впервые выявили омикрон-штамм у полностью привитого

Вариант вируса COVID-19 "омикрон" добрался до столицы Австралии Канберры и выявлен у полностью вакцинированного человека, который не путешествовал за границу,... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T11:36

2021-12-03T11:36

2021-12-03T11:36

распространение коронавируса

в мире

австралия

канберра

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Вариант вируса COVID-19 "омикрон" добрался до столицы Австралии Канберры и выявлен у полностью вакцинированного человека, который не путешествовал за границу, сообщил телеканал ABC.Приводятся места посещения заболевшего с 29 ноября с требованием ко всем в Канберре, кто также там побывал в этот период времени, заполнить соответствующую декларацию и сдать анализы.В соседнем штате Новый Южный Уэльс выявлено 13 случаев заражения "омикроном", еще один - на Северной территории Австралии.Телеканал 9News приводит слова министра здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Брэда Хаззарда, что пока нет признаков того, что "омикрон" опаснее других штаммов COVID-19."Мы не видим, чтобы люди вдруг спешили в больницы, и это хорошо", - приводит телеканал слова чиновника. По его словам, у зараженных "омикроном" не наблюдаются какие-либо симптомы либо они в основном "очень легкие".Вместе с тем, новый штамм выявлен у нескольких учеников старшей школы, которую власти закрыли до конца года.

https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html

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в мире, австралия, канберра, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса