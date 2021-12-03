https://ria.ru/20211203/omikron-1761939147.html

СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован

СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован - РИА Новости, 03.12.2021

СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован

Гражданин Греции, который заразился "омикрон"-штаммом коронавируса в Йоханнесбурге, был полностью вакцинирован, сообщает греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T00:57

2021-12-03T00:57

2021-12-03T00:57

распространение коронавируса

в мире

афины

греция

йоханнесбург

крит (остров)

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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АФИНЫ, 3 дек – РИА Новости. Гражданин Греции, который заразился "омикрон"-штаммом коронавируса в Йоханнесбурге, был полностью вакцинирован, сообщает греческое общественное телевидение ERT.В Греции в четверг подтвержден первый случай заражения штаммом "омикрон", заболевший с легкими симптомами находится на карантине, сообщили на брифинге министр здравоохранения Танос Плеврис и руководитель Национальной организации общественного здравоохранения EODY Теоклис Заутис.Заболевший гражданин Греции прибыл из Южной Африки на Крит через одну из европейских стране 26 ноября утром. Он сделал в аэропорту экспресс-тест, который был отрицательным. На следующий день у него были легкие симптомы. Мужчина делал экспресс-тесты каждый день, 29 ноября тест оказался положительным и был проведен ПЦР-тест. В связи с подозрением на заражение штаммом "омикрон" было проведено исследование, которое его подтвердило."Речь идет о 60-летнем греческом предпринимателе. Он был полностью вакцинирован. Мужчина прибыл из Йоханнесбурга", - сообщило телевидение."Состояние его хорошее, у него нет серьезных симптомов. Он дома на карантине. На карантин помещены как его близкие, так и те, кто летел рядом с ним в самолете из Южной Африки", - отмечает телеканал.Через три-четыре дня выяснится, будут ли симптомы у контактировавших с ним людей.

афины

греция

йоханнесбург

крит (остров)

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в мире, афины, греция, йоханнесбург, крит (остров), коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса