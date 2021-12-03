Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211203/omikron-1761939147.html
СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован - РИА Новости, 03.12.2021
СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
Гражданин Греции, который заразился "омикрон"-штаммом коронавируса в Йоханнесбурге, был полностью вакцинирован, сообщает греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T00:57
2021-12-03T00:57
распространение коронавируса
в мире
афины
греция
йоханнесбург
крит (остров)
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761061511_0:45:3070:1772_1920x0_80_0_0_d9320c8bed05d6ea05a5117b5fdcdb57.jpg
АФИНЫ, 3 дек – РИА Новости. Гражданин Греции, который заразился "омикрон"-штаммом коронавируса в Йоханнесбурге, был полностью вакцинирован, сообщает греческое общественное телевидение ERT.В Греции в четверг подтвержден первый случай заражения штаммом "омикрон", заболевший с легкими симптомами находится на карантине, сообщили на брифинге министр здравоохранения Танос Плеврис и руководитель Национальной организации общественного здравоохранения EODY Теоклис Заутис.Заболевший гражданин Греции прибыл из Южной Африки на Крит через одну из европейских стране 26 ноября утром. Он сделал в аэропорту экспресс-тест, который был отрицательным. На следующий день у него были легкие симптомы. Мужчина делал экспресс-тесты каждый день, 29 ноября тест оказался положительным и был проведен ПЦР-тест. В связи с подозрением на заражение штаммом "омикрон" было проведено исследование, которое его подтвердило."Речь идет о 60-летнем греческом предпринимателе. Он был полностью вакцинирован. Мужчина прибыл из Йоханнесбурга", - сообщило телевидение."Состояние его хорошее, у него нет серьезных симптомов. Он дома на карантине. На карантин помещены как его близкие, так и те, кто летел рядом с ним в самолете из Южной Африки", - отмечает телеканал.Через три-четыре дня выяснится, будут ли симптомы у контактировавших с ним людей.
афины
греция
йоханнесбург
крит (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761061511_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0529ae194935652d1038b1272ac36929.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афины, греция, йоханнесбург, крит (остров), коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
00:57 03.12.2021
 
СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован

ERT: заразившийся "омикрон"-штаммом COVID-19 гражданин Греции был полностью вакцинирован

© AP Photo / Jerome DelayПункт тестирования на COVID-19 в Йоханнесбурге, ЮАР
Пункт тестирования на COVID-19 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© AP Photo / Jerome Delay
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 3 дек – РИА Новости. Гражданин Греции, который заразился "омикрон"-штаммом коронавируса в Йоханнесбурге, был полностью вакцинирован, сообщает греческое общественное телевидение ERT.
В Греции в четверг подтвержден первый случай заражения штаммом "омикрон", заболевший с легкими симптомами находится на карантине, сообщили на брифинге министр здравоохранения Танос Плеврис и руководитель Национальной организации общественного здравоохранения EODY Теоклис Заутис.
Заболевший гражданин Греции прибыл из Южной Африки на Крит через одну из европейских стране 26 ноября утром. Он сделал в аэропорту экспресс-тест, который был отрицательным. На следующий день у него были легкие симптомы. Мужчина делал экспресс-тесты каждый день, 29 ноября тест оказался положительным и был проведен ПЦР-тест. В связи с подозрением на заражение штаммом "омикрон" было проведено исследование, которое его подтвердило.
"Речь идет о 60-летнем греческом предпринимателе. Он был полностью вакцинирован. Мужчина прибыл из Йоханнесбурга", - сообщило телевидение.
"Состояние его хорошее, у него нет серьезных симптомов. Он дома на карантине. На карантин помещены как его близкие, так и те, кто летел рядом с ним в самолете из Южной Африки", - отмечает телеканал.
Через три-четыре дня выяснится, будут ли симптомы у контактировавших с ним людей.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаВ миреАфиныГрецияЙоханнесбургКрит (остров)Коронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34В ДВФУ создадут системы искусственного интеллекта для исправления акцента
03:25В США раскрыли "саботаж" Украины в ситуации с Крымом
03:22Дед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый год
03:19Экс-генерал ФСБ рассказал, как Запад поспешил радоваться уничтожению КГБ
03:15Финансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банке
02:58Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ
02:44"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетов
02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
Лента новостейМолния
В ДВФУ создадут системы искусственного интеллекта для исправления акцентаВ США раскрыли "саботаж" Украины в ситуации с КрымомДед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый годЭкс-генерал ФСБ рассказал, как Запад поспешил радоваться уничтожению КГБФинансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банкеМинздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетовПрезидент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года