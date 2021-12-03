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Биография Карла Нехаммера
Биография Карла Нехаммера - РИА Новости, 03.12.2021
Биография Карла Нехаммера
Австрий политик Карл Нехаммер родился 18 октября 1972 года в Вене. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:03
2021-12-03T15:03
справки
вена
австрия
австрийская народная партия
себастьян курц
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Австрий политик Карл Нехаммер родился 18 октября 1972 года в Вене.В 2012 году окончил магистратуру по политическим коммуникациям в Дунайском университете Кремса. После окончания средней школы Карл Нехаммер прошел годичную добровольную военную службу в австрийских вооруженных силах. Там он прошел подготовку в качестве офицера пехоты. В 1997 году вышел в отставку в звании лейтенанта. В 1999 году Нехаммер прошел курс подготовки инструкторов по связям с общественностью по направлению Федерального министерства национальной обороны (BMLV).Был инструктором по коммуникациям и риторике в Министерстве обороны Австрии, различных учреждениях.В 2007 году начал работать в штабе Австрийской народной партии.В 2008-2009 годах руководил отделом обучения и взаимодействия в Политической академии Народной партии Австрии.В 2009-2013 годах – управляющий директор Академии 2.1.В 2013-2015 годах возглавлял отделение Народной партии в Нижней Австрии.С 2015 года – заместитель генерального секретаря Австрийской федерации служащих, с 2016 года – генеральный секретарь этой федерации.С 2016 года – региональный председатель Венского отделения Австрийского профсоюза рабочих.С 2017 года был председателем окружного отделения Народной партии Австрии в районе Вена - Хитцинг.С ноября 2017 года по январь 2020 года – член Австрийского национального совета.С 2018 по 2020 год – генеральный секретарь Австрийской народной партии.С января 2020 года – министр внутренних дел Австрии.3 декабря 2021 года Карл Нехаммер был избран лидером Австрийской народной партии (АНП) и одновременно кандидатом на пост нового канцлера страны. Многолетний председатель Австрийской народной партии Себастьян Курц 2 декабря заявил, что складывает свои полномочия. Это произошло после того, как в октябре он подал в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования. Вслед за ним нынешний канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о готовности сложить полномочия, выразив убежденность, что функции председателя партии и главы правительства должны быть сосредоточены в одних руках.
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4.7
96
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справки, вена, австрия, австрийская народная партия, себастьян курц
15:03 03.12.2021
 

Биография Карла Нехаммера

© AP Photo / Lisa LeutnerКарл Нехаммер выступает на пресс-конференции во время встречи Австрийской народной партии в Вене
Карл Нехаммер выступает на пресс-конференции во время встречи Австрийской народной партии в Вене - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© AP Photo / Lisa Leutner
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Австрий политик Карл Нехаммер родился 18 октября 1972 года в Вене.
В 2012 году окончил магистратуру по политическим коммуникациям в Дунайском университете Кремса.
После окончания средней школы Карл Нехаммер прошел годичную добровольную военную службу в австрийских вооруженных силах. Там он прошел подготовку в качестве офицера пехоты. В 1997 году вышел в отставку в звании лейтенанта.
В 1999 году Нехаммер прошел курс подготовки инструкторов по связям с общественностью по направлению Федерального министерства национальной обороны (BMLV).
Был инструктором по коммуникациям и риторике в Министерстве обороны Австрии, различных учреждениях.
В 2007 году начал работать в штабе Австрийской народной партии.
В 2008-2009 годах руководил отделом обучения и взаимодействия в Политической академии Народной партии Австрии.
В 2009-2013 годах – управляющий директор Академии 2.1.
В 2013-2015 годах возглавлял отделение Народной партии в Нижней Австрии.
С 2015 года – заместитель генерального секретаря Австрийской федерации служащих, с 2016 года – генеральный секретарь этой федерации.
С 2016 года – региональный председатель Венского отделения Австрийского профсоюза рабочих.
С 2017 года был председателем окружного отделения Народной партии Австрии в районе Вена - Хитцинг.
С ноября 2017 года по январь 2020 года – член Австрийского национального совета.
С 2018 по 2020 год – генеральный секретарь Австрийской народной партии.
С января 2020 года – министр внутренних дел Австрии.
3 декабря 2021 года Карл Нехаммер был избран лидером Австрийской народной партии (АНП) и одновременно кандидатом на пост нового канцлера страны.
Многолетний председатель Австрийской народной партии Себастьян Курц 2 декабря заявил, что складывает свои полномочия. Это произошло после того, как в октябре он подал в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования. Вслед за ним нынешний канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о готовности сложить полномочия, выразив убежденность, что функции председателя партии и главы правительства должны быть сосредоточены в одних руках.
 
СправкиВенаАвстрияАвстрийская народная партияСебастьян Курц
 
 
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