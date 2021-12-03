https://ria.ru/20211203/avstriya-1762011281.html
Новый избранный канцлер Австрии предложил Шалленберга на пост главы МИД
Новый избранный канцлер Австрии предложил Шалленберга на пост главы МИД - РИА Новости, 03.12.2021
Новый избранный канцлер Австрии предложил Шалленберга на пост главы МИД
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер, в пятницу избранный новым лидером Австрийской народной партии и одновременно кандидатом на пост нового канцлера республики,... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T14:02
2021-12-03T14:02
2021-12-03T14:39
австрия
в мире
австрийская народная партия
мид австрии
александер шалленберг
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ВЕНА, 3 дек - РИА Новости. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер, в пятницу избранный новым лидером Австрийской народной партии и одновременно кандидатом на пост нового канцлера республики, предложил кандидатуру Александера Шалленберга на должность министра иностранных дел.Шалленберг занимал пост главы МИД Австрии до отставки Себастьяна Курца, который, уходя с поста в октябре, предложил кандидатуру дипломата на должность канцлера."Министерство иностранных дел займёт человек, который, на мой взгляд, был выдающимся министром иностранных дел и снова им будет - Александер Шалленберг", - сказал Нехаммер журналистам.Нехаммер также предложил кандидатуры на другие освободившиеся должности. Так, министерство финансов Австрии должен возглавить Магнус Бруннер, министерство внутренних дел - Герхард Карнер, министерство образования - Мартин Полашек. Все они являются членами Австрийской народной партии.Нехаммер сообщил, что обсудит с федеральным президентом выдвинутые им кандидатуры на посты министров."Все, что я вам сейчас сказал, я уже обсудил с вице-канцлером республики Вернером Коглером (лидер "Зеленых", партнером по правящей коалиции - ред.), мы с ним доверительно и тесно все согласовываем, наша цель - как можно быстрее провести переговоры с федеральным президентом", - заключил Нехаммер.Теперь федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен должен одобрить кандидатуры на министерские посты, после чего привести канцлера и новых членов кабмина к присяге.В четверг многолетний председатель Австрийской народной партии Себастьян Курц заявил, что складывает свои полномочия. Это произошло после того, как в октябре он подал в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования. Политик отметил, что в пятницу передаст свои полномочия главы АНП.Вслед за ним нынешний канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о готовности сложить полномочия, выразив убежденность, что функции председателя партии и главы правительства должны быть сосредоточены в одних руках. Позднее об отставке с поста министра финансов объявил Гернот Блюмель, соратник Курца. Вакантным стал и пост министра образования.
https://ria.ru/20211013/shallenberg-1754461591.html
https://ria.ru/20211202/avstriya-1761923977.html
https://ria.ru/20211202/kurts-1761778215.html
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австрия, в мире, австрийская народная партия, мид австрии, александер шалленберг
14:02 03.12.2021 (обновлено: 14:39 03.12.2021)
Новый избранный канцлер Австрии предложил Шалленберга на пост главы МИД
Избранный канцлером Австрии Нехаммер предложил Шалленберга на пост главы МИД
ВЕНА, 3 дек - РИА Новости.
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер, в пятницу избранный новым лидером Австрийской народной партии
и одновременно кандидатом на пост нового канцлера республики, предложил кандидатуру Александера Шалленберга
на должность министра иностранных дел.
Шалленберг занимал пост главы МИД Австрии
до отставки Себастьяна Курца
, который, уходя с поста в октябре, предложил кандидатуру дипломата на должность канцлера.
"Министерство иностранных дел займёт человек, который, на мой взгляд, был выдающимся министром иностранных дел и снова им будет - Александер Шалленберг", - сказал Нехаммер журналистам.
Нехаммер также предложил кандидатуры на другие освободившиеся должности. Так, министерство финансов Австрии
должен возглавить Магнус Бруннер, министерство внутренних дел - Герхард Карнер, министерство образования - Мартин Полашек. Все они являются членами Австрийской народной партии.
Нехаммер сообщил, что обсудит с федеральным президентом выдвинутые им кандидатуры на посты министров.
"Все, что я вам сейчас сказал, я уже обсудил с вице-канцлером республики Вернером Коглером (лидер "Зеленых", партнером по правящей коалиции - ред.), мы с ним доверительно и тесно все согласовываем, наша цель - как можно быстрее провести переговоры с федеральным президентом", - заключил Нехаммер.
Теперь федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен
должен одобрить кандидатуры на министерские посты, после чего привести канцлера и новых членов кабмина к присяге.
В четверг многолетний председатель Австрийской народной партии Себастьян Курц заявил, что складывает свои полномочия. Это произошло после того, как в октябре он подал в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования. Политик отметил, что в пятницу передаст свои полномочия главы АНП.
Вслед за ним нынешний канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о готовности сложить полномочия, выразив убежденность, что функции председателя партии и главы правительства должны быть сосредоточены в одних руках. Позднее об отставке с поста министра финансов объявил Гернот Блюмель, соратник Курца. Вакантным стал и пост министра образования.