13:32 03.12.2021 (обновлено: 14:33 03.12.2021)
Австрийская народная партия выбрала нового канцлера после ухода Курца
Новым канцлером Австрии после окончательного ухода Курца станет глава МВД Нехаммер
© AFP 2021 / Joe Klamar Карл Нехаммер выступает на пресс-конференции во время встречи Австрийской народной партии в Вене
ВЕНА, 3 дек - РИА Новости. Нынешний глава МВД Австрии Карл Нехаммер возглавит Австрийскую народную партию (АНП) после окончательного ухода бывшего канцлера Себастьяна Курца из политики и станет следующим канцлером республики, сообщает телерадиокорпорация ORF. Решение было принято на заседании правления АНП в пятницу.
В четверг многолетний председатель Австрийской народной партии Себастьян Курц заявил, что складывает свои полномочия. Это произошло после того, как в октябре он подал в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования. Политик отметил, что в пятницу передаст свои полномочия главы АНП.
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Вслед за ним нынешний канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о готовности сложить полномочия, выразив убежденность, что функции председателя партии и главы правительства должны быть сосредоточены в одних руках. Позднее об отставке с поста министра финансов объявил Гернот Блюмель, соратник Курца. Вакантным обещает стать и пост министра образования.
По данным СМИ, министерство финансов Австрии должен возглавить Магнус Бруннер, министерство внутренних дел - Герхард Карнер, министерство образования - Мартин Полашек. Все они являются членами Австрийской народной партии.
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