https://ria.ru/20211203/nazarbaev-1762053822.html

Назарбаев анонсировал строительство атомной станции

Назарбаев анонсировал строительство атомной станции - РИА Новости, 03.12.2021

Назарбаев анонсировал строительство атомной станции

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что республика будет строить атомную электростанцию. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:30

2021-12-03T16:30

2021-12-03T17:12

в мире

казахстан

нурсултан назарбаев

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 3 дек - РИА Новости. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что республика будет строить атомную электростанцию."Мы будем строить атомную станцию… Выбрать надо подрядчика и технологию. Сильное желание проявляют Россия, Япония, Южная Корея и американские компании. Сейчас мы смотрим, где это сделать", - сказал он в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его фильма "Казах. История золотого человека", очередную серию которого в пятницу показывают республиканские телеканалы.Бывший президент отметил, что необходимость строительства станции обусловлена будущим дефицитом электроэнергии в стране.По словам Назарбаева, очень активно данным вопросом интересуется Москва. "Обязательно хочет именно Россия строить, поэтому все время задает вопросы, не ведем ли мы с кем-нибудь другим переговоры", - отметил бывший президент страны.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая 1 сентября с посланием к народу на открытии парламентской сессии, поручил правительству и госфонду национального благосостояния "Самрук-Казына" изучить возможность развития в стране атомной энергетики.На совещании с представителями финансового сектора в ноябре Токаев высказал мнение, что республика придет к окончательному мнению о необходимости строительства АЭС на фоне намечающегося дефицита электроэнергии. Президент назвал решение о строительстве АЭС "непопулярным", добавив, что "роль лидера в том и состоит, чтобы принимать непопулярные решения".Президент России Владимир Путин 30 сентября во время пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана заявил, что РФ предлагает зарубежным партнерам, среди которых Казахстан, содействие и поддержку в строительстве АЭС.

https://ria.ru/20211119/belaes-1759771825.html

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в мире, казахстан, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев