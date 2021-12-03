16:30 03.12.2021 (обновлено: 17:12 03.12.2021)
Назарбаев анонсировал строительство атомной станции
Экс-президент Казахстана Назарбаев анонсировал строительство атомной станции
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПервый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
© Sputnik / Абзал Калиев
АЛМА-АТА, 3 дек - РИА Новости. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что республика будет строить атомную электростанцию.
"Мы будем строить атомную станцию… Выбрать надо подрядчика и технологию. Сильное желание проявляют Россия, Япония, Южная Корея и американские компании. Сейчас мы смотрим, где это сделать", - сказал он в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его фильма "Казах. История золотого человека", очередную серию которого в пятницу показывают республиканские телеканалы.
Бывший президент отметил, что необходимость строительства станции обусловлена будущим дефицитом электроэнергии в стране.
По словам Назарбаева, очень активно данным вопросом интересуется Москва. "Обязательно хочет именно Россия строить, поэтому все время задает вопросы, не ведем ли мы с кем-нибудь другим переговоры", - отметил бывший президент страны.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая 1 сентября с посланием к народу на открытии парламентской сессии, поручил правительству и госфонду национального благосостояния "Самрук-Казына" изучить возможность развития в стране атомной энергетики.
На совещании с представителями финансового сектора в ноябре Токаев высказал мнение, что республика придет к окончательному мнению о необходимости строительства АЭС на фоне намечающегося дефицита электроэнергии. Президент назвал решение о строительстве АЭС "непопулярным", добавив, что "роль лидера в том и состоит, чтобы принимать непопулярные решения".
Президент России Владимир Путин 30 сентября во время пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана заявил, что РФ предлагает зарубежным партнерам, среди которых Казахстан, содействие и поддержку в строительстве АЭС.
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