https://ria.ru/20211203/nato-1762043732.html

Помощник Путина допустил его обсуждение с Байденом темы расширения НАТО

Помощник Путина допустил его обсуждение с Байденом темы расширения НАТО - РИА Новости, 03.12.2021

Помощник Путина допустил его обсуждение с Байденом темы расширения НАТО

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе готовящихся переговоров могут затронуть проблему достижения юридических договоренностей, исключающих... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:03

2021-12-03T16:03

2021-12-03T16:15

в мире

сша

владимир путин

джо байден

нато

юрий ушаков

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе готовящихся переговоров могут затронуть проблему достижения юридических договоренностей, исключающих дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещения на территории сопредельных стран угрожающих России оружейных систем, завил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Наши предложения о необходимости проведения совместно с коллегами - ведущими странами - работы по достижению соответствующих юридических договорённостей, которые исключили бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, и размещение на территории сопредельных государств, включая Украину, угрожающих нам оружейных систем", - сказал Ушаков журналистам, касаясь повестки переговоров."Думаю, что президент обсудит это, естественно, в ходе своего предстоящего контакта", - добавил он. На уточняющий вопрос, обсуждалось ли это с американской стороной, Ушаков ответил отрицательно."Пока не обсуждалось", - сказал он. Вместе с тем он добавил, что "этот вопрос с бородой", поскольку и Советскому Союзу, и России давались устные заверения о том, что военная структура НАТО не будет продвигаться на восток."Сейчас с учетом напряженной ситуации встает вопрос о срочной необходимости предоставления нам соответствующих гарантий. Просто дальше так продолжаться уже не может", - сказал Ушаков в преддверии готовящихся переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, говоря о проблеме продвижения НАТО на восток.Он отметил что "оказалось, что устные заверения ничего не стоят", хотя "определенная фиксация этих заверений делалась".На уточняющий вопрос, должно ли это быть какое-то международное соглашение, Ушаков ответил, что сейчас сложно сказать, в какой форме будет этот документ. "Главное, чтобы договоренности были зафиксированы на бумаге", - добавил он.

https://ria.ru/20211017/pentagon-1754934294.html

https://ria.ru/20211005/nato-1753258087.html

https://ria.ru/20211104/nato-1757681279.html

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, нато, юрий ушаков