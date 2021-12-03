https://ria.ru/20211203/nato-1762010117.html

В Совфеде допустили санкции США против Норвегии после слов о НАТО

В Совфеде допустили санкции США против Норвегии после слов о НАТО - РИА Новости, 03.12.2021

В Совфеде допустили санкции США против Норвегии после слов о НАТО

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев не исключил введения американских санкций против Норвегии после заявления МИД... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T13:55

2021-12-03T13:55

2021-12-03T14:02

сша

норвегия

мид норвегии

нато

совет федерации рф

виктор бондарев

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев не исключил введения американских санкций против Норвегии после заявления МИД этой страны о необходимости ограничения передвижения сил НАТО у российских границ.Глава МИД Норвегии ранее заявила, что новое правительство выступает за ограничение передвижения сил НАТО у границ России и планирует обсудить этот вопрос с Британией и США.По его словам, норвежский МИД выступает против активного передвижения союзников по НАТО близ российских границ потому, что Норвегии невыгоден и не нужен конфликт с Россией.

https://radiosputnik.ria.ru/20211203/1762008849.html

сша

норвегия

россия

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сша, норвегия, мид норвегии, нато, совет федерации рф, виктор бондарев, россия