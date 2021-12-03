13:55 03.12.2021 (обновлено: 14:02 03.12.2021)
В Совфеде допустили санкции США против Норвегии после слов о НАТО
В Совфеде допустили санкции США против Норвегии после слов о силах НАТО у границ России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев не исключил введения американских санкций против Норвегии после заявления МИД этой страны о необходимости ограничения передвижения сил НАТО у российских границ.
Глава МИД Норвегии ранее заявила, что новое правительство выступает за ограничение передвижения сил НАТО у границ России и планирует обсудить этот вопрос с Британией и США.
"США, конечно, всячески противятся таким демаршам своих союзников по военному блоку. Не исключено, что Норвегия тоже подпадёт под какие-то санкции со стороны американцев и их сателлитов. Но сама тенденция очевидна: европейские члены НАТО против обострения отношений с Россией. И эта тенденция станет укрепляться по мере того, как США будут терять власть и авторитет как в военной сфере, так и в мировой политике", - заявил Бондарев журналистам.
По его словам, норвежский МИД выступает против активного передвижения союзников по НАТО близ российских границ потому, что Норвегии невыгоден и не нужен конфликт с Россией.