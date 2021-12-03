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Эксперт прокомментировал позицию Норвегии по войскам НАТО у границ России
Эксперт прокомментировал позицию Норвегии по войскам НАТО у границ России - РИА Новости, 03.12.2021
Эксперт прокомментировал позицию Норвегии по войскам НАТО у границ России
Норвегия, выступившая за ограничение передвижения союзников по НАТО вблизи российских границ, является исключением, аналогичной позиции от других стран ждать не РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T10:07
2021-12-03T10:07
в мире
норвегия
нато
евгений бужинский
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Норвегия, выступившая за ограничение передвижения союзников по НАТО вблизи российских границ, является исключением, аналогичной позиции от других стран ждать не стоит, пока российско-американские отношения не улучшатся, считает председатель Совета ПИР-Центра Евгений Бужинский.Ранее глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт заявила в беседе с норвежской газетой VG, что новое правительство страны выступает за ограничение передвижения союзников Осло по НАТО около границ России. Она добавила, что планирует обсудить этот вопрос с Великобританией и США.Бужинский в беседе с РИА Новости выразил уверенность, что другие страны-союзники не последуют примеру Норвегии, которая выступила против пребывания войск НАТО вблизи России. "До тех пор, пока не улучшатся отношения России и США, вся эта вакханалия будет продолжаться, и ничего позитивного не будет. Норвегия - скорее, исключение. Они всегда выступали с несколько отличной позицией. Но на их территории нет ни американских войск. Поэтому Норвегия не показатель", - сказал эксперт РИА Новости. Он добавил, что ни от Польши, ни от Прибалтики таких шагов ждать не стоит.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на совете министров иностранных дел ОБСЕ, заявил, что Москва в диалоге с США и их союзниками будет настаивать на выработке договоренностей, которые исключат продвижение НАТО на восток, и скоро внесет соответствующие предложения.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20211202/lavrov-1761904853.html
https://ria.ru/20211130/nato-1761466253.html
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в мире, норвегия, нато, евгений бужинский, россия
10:07 03.12.2021
 
Эксперт прокомментировал позицию Норвегии по войскам НАТО у границ России

Эксперт Бужинский: не стоит ждать поддержки союзниками по НАТО позиции Норвегии по России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Норвегия, выступившая за ограничение передвижения союзников по НАТО вблизи российских границ, является исключением, аналогичной позиции от других стран ждать не стоит, пока российско-американские отношения не улучшатся, считает председатель Совета ПИР-Центра Евгений Бужинский.
Ранее глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт заявила в беседе с норвежской газетой VG, что новое правительство страны выступает за ограничение передвижения союзников Осло по НАТО около границ России. Она добавила, что планирует обсудить этот вопрос с Великобританией и США.
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Бужинский в беседе с РИА Новости выразил уверенность, что другие страны-союзники не последуют примеру Норвегии, которая выступила против пребывания войск НАТО вблизи России. "До тех пор, пока не улучшатся отношения России и США, вся эта вакханалия будет продолжаться, и ничего позитивного не будет. Норвегия - скорее, исключение. Они всегда выступали с несколько отличной позицией. Но на их территории нет ни американских войск. Поэтому Норвегия не показатель", - сказал эксперт РИА Новости. Он добавил, что ни от Польши, ни от Прибалтики таких шагов ждать не стоит.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на совете министров иностранных дел ОБСЕ, заявил, что Москва в диалоге с США и их союзниками будет настаивать на выработке договоренностей, которые исключат продвижение НАТО на восток, и скоро внесет соответствующие предложения.
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В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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