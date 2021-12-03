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Норвегия придумала, как предать НАТО в случае войны с Россией

Норвегия планирует ограничить передвижения союзников по НАТО около России - РИА Новости, 03.12.2021

Норвегия придумала, как предать НАТО в случае войны с Россией

Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт заявила в беседе с газетой VG, что новое правительство страны выступает за ограничение передвижения союзников Осло по НАТО... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T03:53

2021-12-03T03:53

2021-12-03T10:26

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт заявила в беседе с газетой VG, что новое правительство страны выступает за ограничение передвижения союзников Осло по НАТО около границ России."Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов", — сказала она.Дипломат рассказала, что планирует обсудить этот вопрос с Великобританией и США, и подчеркнула, что действует в интересах своей страны.При этом Витфельдт отметила, что сейчас присутствие американских ВС в районе около границы с Россией не больше, чем в другие периоды "послевоенной эпохи". Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210918/trebovanie-1750632968.html

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норвегия

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