https://ria.ru/20211203/moroz-1761960453.html

Дед Мороз рассказал, чем любит заниматься в свободное время

Дед Мороз рассказал, чем любит заниматься в свободное время - РИА Новости, 03.12.2021

Дед Мороз рассказал, чем любит заниматься в свободное время

Дед Мороз из московской усадьбы рассказал в интервью РИА Новости, что в свободное время любит рыбачить и собирать грибы. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T10:14

2021-12-03T10:14

2021-12-03T11:03

общество

дед мороз

новый год

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дед Мороз из московской усадьбы рассказал в интервью РИА Новости, что в свободное время любит рыбачить и собирать грибы."Люблю грибочки пособирать, ягодки, рыбку половить, потом отпускаю, правда, мне сам процесс интересен", - рассказывает Дед Мороз.Он также рассказал, что занимается спортом.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20211203/zima-1761959516.html

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общество, дед мороз, новый год