https://ria.ru/20211203/moroz-1761960453.html
Дед Мороз рассказал, чем любит заниматься в свободное время
Дед Мороз рассказал, чем любит заниматься в свободное время - РИА Новости, 03.12.2021
Дед Мороз рассказал, чем любит заниматься в свободное время
Дед Мороз из московской усадьбы рассказал в интервью РИА Новости, что в свободное время любит рыбачить и собирать грибы. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T10:14
2021-12-03T10:14
2021-12-03T11:03
общество
дед мороз
новый год
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дед Мороз из московской усадьбы рассказал в интервью РИА Новости, что в свободное время любит рыбачить и собирать грибы."Люблю грибочки пособирать, ягодки, рыбку половить, потом отпускаю, правда, мне сам процесс интересен", - рассказывает Дед Мороз.Он также рассказал, что занимается спортом.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20211203/zima-1761959516.html
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общество, дед мороз, новый год
10:14 03.12.2021 (обновлено: 11:03 03.12.2021)
Дед Мороз рассказал, чем любит заниматься в свободное время
Дед Мороз рассказал, что в свободное время любит рыбачить и собирать грибы