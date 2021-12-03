https://ria.ru/20211203/moroz-1761956310.html

Дед Мороз рассказал о жене и внучке

Дед Мороз рассказал о жене и внучке - РИА Новости, 03.12.2021

Дед Мороз рассказал о жене и внучке

Дед Мороз из московской усадьбы рассказал в интервью РИА Новости, что у него есть жена Метелица, и что Снегурочка тоже живет с ними в усадьбе. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T09:40

2021-12-03T09:40

2021-12-03T11:08

общество

дед мороз

новый год

снегурочка

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дед Мороз из московской усадьбы рассказал в интервью РИА Новости, что у него есть жена Метелица, и что Снегурочка тоже живет с ними в усадьбе."Конечно, есть, Матушка Метелица. Но она в теремочке редко сидит, у нее работы много, обязанности большие, широкие. Вот сегодня как запуржило, это спасибо ей", - сказал Дед Мороз, отвечая на вопрос, есть ли у него жена.Он добавил, что помимо погоды его жена занимается хозяйством. "По хозяйству то, надо и на стол накрыть, следить за убранством теремов и моим видом, нарядом, или, как это говорят, имиджем", - сказал он.Он также рассказал, что на территории московской усадьбы живет и Снегурочка, у нее свой отдельный терем. "Если говорить про московскую усадебку, то теремочек рядышком. Как говорят мои друзья туристы, в шаговой доступности", - сказал волшебник.По его словам, Снегурочка - внучка названная, кто ее родители он уже не помнит, а она не говорит, скромничает."Родители? Это вопрос вопросов, из века в век повторяют и спрашивают у меня этот вопрос. Я уже и забыл имена тех родителей. Самое главное, что Снегурочка - девочка заботливая, хоть и морозная, ледяная девочка, но родителей своих почитает, скромничает, не говорит", - сказал он.Читайте полный текст интервью Деда Мороза >>

https://ria.ru/20211203/zima-1761954074.html

https://ria.ru/20211203/prosby-1761942881.html

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общество, дед мороз, новый год, снегурочка