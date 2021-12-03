https://ria.ru/20211203/mid-1762033786.html

МИД отреагировал на заявления главы парламента Армении о "плане Лаврова"

МИД отреагировал на заявления главы парламента Армении о "плане Лаврова" - РИА Новости, 03.12.2021

МИД отреагировал на заявления главы парламента Армении о "плане Лаврова"

В МИД России отреагировали на высказывания главы парламента Армении о некоем "плане Лаврова", заявив, что трудно комментировать то, что существует не в... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:31

2021-12-03T15:31

2021-12-03T23:08

в мире

армения

азербайджан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нагорный карабах

россия

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В МИД России отреагировали на высказывания главы парламента Армении о некоем "плане Лаврова", заявив, что трудно комментировать то, что существует не в действительности, а в воображении.Ранее в ходе встречи с представителями российских СМИ глава парламента Армении Ален Симонян, упомянув некий "план Лаврова", связал с Россией "сдачу Карабаха"."В ходе упомянутой беседы уважаемый председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян, сославшись на "мысли армянского общества" о том, что "Россия сдала Карабах", заявил: "Если бы кто-то (в Армении. — Прим. ред.) собирался что-то сдавать, было несколько вариантов это сделать, включая план Лаврова". В то же время он подчеркнул, что никто ничего не сдавал", — сообщили журналистам в МИД России."Трудно комментировать то, что существует не в действительности, а в воображении. К таким воображаемым реалиям относится и "план Лаврова", — указали в министерстве.Там также добавили, что нельзя говорить о "сдаче", так как речь шла о поэтапном разрешении нагорнокарабахского конфликта.В МИД напомнили, что последнюю редакцию плана урегулирования сопредседатели Минской группы ОБСЕ передали сторонам в июне 2019 года.Как заявили в МИД России, "предусматривалось возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, на втором — двух в обязательной увязке с определением статуса Нагорного Карабаха (НК)"."Среди других элементов плана — признание за НК прав, обеспечивающих полноценную жизнедеятельность его населения; участие представителей Нагорного Карабаха в заседаниях ОБСЕ; снятие блокады; открытие границ; принятие сторонами обязательств о неприменении силы; решение вопроса о ширине и статусе Лачинского коридора с учетом возвращения Азербайджану Кельбаджарского и Лачинского районов", — напомнили в министерстве."Что касается статуса НК, то лежавшие до осени 2020 года на столе переговоров предложения предусматривали буквально следующее: определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем проведения в сроки, согласованные сторонами, под эгидой ООН или ОБСЕ всенародного голосования, выражающего свободное волеизъявление населения Нагорного Карабаха и имеющего юридически обязывающий характер в соответствии с нормами и принципами международного права", — добавили там."При этом формулировки вопроса или вопросов, выносимых на голосование, не будут ничем ограничиваться, а любой результат будет уважаться сторонами", — сказали в МИД."Данные предложения, хотя полного согласия и не удалось достичь, не отвергли ни в Армении, ни в Азербайджане", — указал МИД."Факты красноречивы: упущена масса возможностей для мирного урегулирования, причем не по вине Российской Федерации", — заметили в министерстве."Еще раз сравните упомянутые предложения сопредседателей с нынешней ситуацией и делайте выводы", — призвали во внешнеполитическом ведомстве."МИД России всегда с уважением относится к общественному мнению других стран, даже если с ними не согласен. Это верно вдвойне, когда речь идет о наших союзниках и друзьях, к каковым относится Армения", — указали в министерстве.Там добавили, что в любом обществе мнения и оценки разнятся, а в медиапространстве нередко тиражируются заведомо предвзятые суждения, которые зачастую являются результатом политических манипуляций."Вызывает глубокое сожаление то, что некоторые армянские политики не только не опровергают абсурдные мысли насчет "сдачи" Россией не принадлежащего ей Нагорного Карабаха, а, по сути, солидаризуются с подобными безосновательными суждениями", — отметили в МИД России."Все усилия Российской Федерации, включая содействие прекращению 44-дневной войны, подписание и реализацию трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, говорят сами за себя", — сказали в министерстве."Россия крайне заинтересована помочь армянам и азербайджанцам перевернуть болезненные страницы их отношений, содействовать обеспечению мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе", — заключили в МИД.

https://ria.ru/20211126/zayavlenie-1760741813.html

https://ria.ru/20211021/karabakh-1755694015.html

https://ria.ru/20211123/pashinyan-1760442326.html

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в мире, армения, азербайджан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нагорный карабах, россия