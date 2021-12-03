https://ria.ru/20211203/matvienko-1762021376.html
Москва и Минск не позволят переписать историю войны, заявила Матвиенко
Москва и Минск не позволят переписать историю войны, заявила Матвиенко - РИА Новости, 03.12.2021
Москва и Минск не позволят переписать историю войны, заявила Матвиенко
Россия и Белоруссия никому не позволят переписать историю Великой Отечественной войны и принизить масштаб подвига советского народа, заявила спикер Совета... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T14:44
2021-12-03T14:44
2021-12-03T14:50
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия никому не позволят переписать историю Великой Отечественной войны и принизить масштаб подвига советского народа, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мы никому не позволим переписать героические страницы нашего общего прошлого, принизить масштаб подвига, совершенного 80 лет назад нашими отцами и дедами", - сказала она в видеообращении по поводу открытия выставки в Минске "Битва за Москву. Бессмертие подвига", посвященной 80-летию начала контрнаступления советских войск.Спикер напомнила, что битва под Москвой стала одной из крупнейших операций в истории ВОВ, при этом столицу СССР обороняли представители многих народов Советского Союза."Наши страны бережно хранят священную память о той страшной войне и занимают единую позицию, защищая историческую правду. Вклад Белоруссии в нашу общую победу огромен: ее народ понес тяжелейшие человеческие потери в годы Великой Отечественной войны", - заявила Матвиенко.
https://ria.ru/20211203/naryshkin-1761972879.html
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общество, белоруссия, москва, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия
14:44 03.12.2021 (обновлено: 14:50 03.12.2021)
Москва и Минск не позволят переписать историю войны, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Матвиенко: Москва и Минск никому не позволят переписать историю войны