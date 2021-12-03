https://ria.ru/20211203/matvienko-1762021376.html

Москва и Минск не позволят переписать историю войны, заявила Матвиенко

Москва и Минск не позволят переписать историю войны, заявила Матвиенко - РИА Новости, 03.12.2021

Москва и Минск не позволят переписать историю войны, заявила Матвиенко

Россия и Белоруссия никому не позволят переписать историю Великой Отечественной войны и принизить масштаб подвига советского народа, заявила спикер Совета... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:44

2021-12-03T14:44

2021-12-03T14:50

общество

белоруссия

москва

совет федерации рф

валентина матвиенко

россия

союзное государство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750143187_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_996afab06f9e6795092054ef039c9162.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия никому не позволят переписать историю Великой Отечественной войны и принизить масштаб подвига советского народа, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мы никому не позволим переписать героические страницы нашего общего прошлого, принизить масштаб подвига, совершенного 80 лет назад нашими отцами и дедами", - сказала она в видеообращении по поводу открытия выставки в Минске "Битва за Москву. Бессмертие подвига", посвященной 80-летию начала контрнаступления советских войск.Спикер напомнила, что битва под Москвой стала одной из крупнейших операций в истории ВОВ, при этом столицу СССР обороняли представители многих народов Советского Союза."Наши страны бережно хранят священную память о той страшной войне и занимают единую позицию, защищая историческую правду. Вклад Белоруссии в нашу общую победу огромен: ее народ понес тяжелейшие человеческие потери в годы Великой Отечественной войны", - заявила Матвиенко.

https://ria.ru/20211203/naryshkin-1761972879.html

белоруссия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, белоруссия, москва, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия