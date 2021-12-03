Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20211203/matvienko-1762021376.html
Москва и Минск не позволят переписать историю войны, заявила Матвиенко
Москва и Минск не позволят переписать историю войны, заявила Матвиенко - РИА Новости, 03.12.2021
Москва и Минск не позволят переписать историю войны, заявила Матвиенко
Россия и Белоруссия никому не позволят переписать историю Великой Отечественной войны и принизить масштаб подвига советского народа, заявила спикер Совета... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T14:44
2021-12-03T14:50
общество
белоруссия
москва
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
союзное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750143187_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_996afab06f9e6795092054ef039c9162.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия никому не позволят переписать историю Великой Отечественной войны и принизить масштаб подвига советского народа, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мы никому не позволим переписать героические страницы нашего общего прошлого, принизить масштаб подвига, совершенного 80 лет назад нашими отцами и дедами", - сказала она в видеообращении по поводу открытия выставки в Минске "Битва за Москву. Бессмертие подвига", посвященной 80-летию начала контрнаступления советских войск.Спикер напомнила, что битва под Москвой стала одной из крупнейших операций в истории ВОВ, при этом столицу СССР обороняли представители многих народов Советского Союза."Наши страны бережно хранят священную память о той страшной войне и занимают единую позицию, защищая историческую правду. Вклад Белоруссии в нашу общую победу огромен: ее народ понес тяжелейшие человеческие потери в годы Великой Отечественной войны", - заявила Матвиенко.
https://ria.ru/20211203/naryshkin-1761972879.html
белоруссия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750143187_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_5ddb8403e80c3ae341b8798a382fc8c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белоруссия, москва, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия
14:44 03.12.2021 (обновлено: 14:50 03.12.2021)
 
Москва и Минск не позволят переписать историю войны, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко: Москва и Минск никому не позволят переписать историю войны

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время двусторонней встречи
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время двусторонней встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия никому не позволят переписать историю Великой Отечественной войны и принизить масштаб подвига советского народа, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы никому не позволим переписать героические страницы нашего общего прошлого, принизить масштаб подвига, совершенного 80 лет назад нашими отцами и дедами", - сказала она в видеообращении по поводу открытия выставки в Минске "Битва за Москву. Бессмертие подвига", посвященной 80-летию начала контрнаступления советских войск.
Спикер напомнила, что битва под Москвой стала одной из крупнейших операций в истории ВОВ, при этом столицу СССР обороняли представители многих народов Советского Союза.
"Наши страны бережно хранят священную память о той страшной войне и занимают единую позицию, защищая историческую правду. Вклад Белоруссии в нашу общую победу огромен: ее народ понес тяжелейшие человеческие потери в годы Великой Отечественной войны", - заявила Матвиенко.
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
11:10Союзное государство
Нарышкин заявил о невозможности разрыва связей народов России и Белоруссии
 
Союзное государствоОбществоБелоруссияМоскваСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Россиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похудении
02:40В Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"
02:31На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"
02:15В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа
02:15Эксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплаты
02:15Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
02:04В Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"
01:56Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали
01:39В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом
01:34МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС
01:30На Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиян
01:16Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
01:15Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердца
00:26В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино
00:01В России отмечают один из главных церковных праздников
23:48Google обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*
23:44В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школе
23:41Захарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действиях
23:10Генсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"
22:57Умер автор романов "Жмурки" и "Бой с тенью" Андрей Измайлов
Лента новостейМолния
Россиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похуденииВ Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газаЭксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплатыВирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавирусаВ Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в МалиВ Бельгии два бегемота заразились коронавирусомМИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕСНа Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиянFitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердцаВ Москве арестовали начальника полиции района РостокиноВ России отмечают один из главных церковных праздниковGoogle обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школеЗахарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действияхГенсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"Умер автор романов "Жмурки" и "Бой с тенью" Андрей Измайлов