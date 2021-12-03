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В Москве возбудили дело о взятке при покупке масок для военных

В Москве возбудили дело о взятке при покупке масок для военных - РИА Новости, 03.12.2021

В Москве возбудили дело о взятке при покупке масок для военных

Дело о взяточничестве возбудили в Москве после аферы с покупкой для военного ведомства 5 миллионов медицинских масок, сообщает пресс-служба главной военной... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:20

2021-12-03T16:20

2021-12-03T16:20

происшествия

взятка

санкт-петербург

москва

россия

медицинские маски

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Дело о взяточничестве возбудили в Москве после аферы с покупкой для военного ведомства 5 миллионов медицинских масок, сообщает пресс-служба главной военной прокуратуры.По информации прокуратуры, руководитель одного из учреждений в составе военного ведомства вместе с двумя знакомыми коммерсантами в обход требований законодательства без конкурса организовал заключение с фирмой из Санкт-Петербурга контракта на покупку 5 миллионов медицинских масок за 127,5 миллиона рублей.За оформление контракта злоумышленник получил от бизнесменов через посредников часть обещанной взятки – 3 миллиона рублей, которые впоследствии поровну разделил с ними, утверждает следствие."По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки военными следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении взяткополучателя – по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении его посредников – по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), в отношении взяткодателей – по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

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происшествия, взятка, санкт-петербург, москва, россия, медицинские маски