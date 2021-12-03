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В Москве возбудили дело о взятке при покупке масок для военных
В Москве возбудили дело о взятке при покупке масок для военных - РИА Новости, 03.12.2021
В Москве возбудили дело о взятке при покупке масок для военных
Дело о взяточничестве возбудили в Москве после аферы с покупкой для военного ведомства 5 миллионов медицинских масок, сообщает пресс-служба главной военной... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:20
2021-12-03T16:20
происшествия
взятка
санкт-петербург
москва
россия
медицинские маски
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Дело о взяточничестве возбудили в Москве после аферы с покупкой для военного ведомства 5 миллионов медицинских масок, сообщает пресс-служба главной военной прокуратуры.По информации прокуратуры, руководитель одного из учреждений в составе военного ведомства вместе с двумя знакомыми коммерсантами в обход требований законодательства без конкурса организовал заключение с фирмой из Санкт-Петербурга контракта на покупку 5 миллионов медицинских масок за 127,5 миллиона рублей.За оформление контракта злоумышленник получил от бизнесменов через посредников часть обещанной взятки – 3 миллиона рублей, которые впоследствии поровну разделил с ними, утверждает следствие."По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки военными следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении взяткополучателя – по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении его посредников – по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), в отношении взяткодателей – по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
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происшествия, взятка, санкт-петербург, москва, россия, медицинские маски
16:20 03.12.2021
 
В Москве возбудили дело о взятке при покупке масок для военных

В Москве возбудили дело о взятке при покупке пяти миллионов медицинских масок для военных

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Дело о взяточничестве возбудили в Москве после аферы с покупкой для военного ведомства 5 миллионов медицинских масок, сообщает пресс-служба главной военной прокуратуры.
По информации прокуратуры, руководитель одного из учреждений в составе военного ведомства вместе с двумя знакомыми коммерсантами в обход требований законодательства без конкурса организовал заключение с фирмой из Санкт-Петербурга контракта на покупку 5 миллионов медицинских масок за 127,5 миллиона рублей.
За оформление контракта злоумышленник получил от бизнесменов через посредников часть обещанной взятки – 3 миллиона рублей, которые впоследствии поровну разделил с ними, утверждает следствие.
"По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки военными следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении взяткополучателя – по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении его посредников – по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), в отношении взяткодателей – по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияВзяткаСанкт-ПетербургМоскваРоссияМедицинские маски
 
 
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