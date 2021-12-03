https://ria.ru/20211203/maski-1762050690.html
В Москве возбудили дело о взятке при покупке масок для военных
В Москве возбудили дело о взятке при покупке масок для военных - РИА Новости, 03.12.2021
В Москве возбудили дело о взятке при покупке масок для военных
Дело о взяточничестве возбудили в Москве после аферы с покупкой для военного ведомства 5 миллионов медицинских масок, сообщает пресс-служба главной военной... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:20
2021-12-03T16:20
2021-12-03T16:20
происшествия
взятка
санкт-петербург
москва
россия
медицинские маски
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9b19f98a216025253fa15484193a052.jpg
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Дело о взяточничестве возбудили в Москве после аферы с покупкой для военного ведомства 5 миллионов медицинских масок, сообщает пресс-служба главной военной прокуратуры.По информации прокуратуры, руководитель одного из учреждений в составе военного ведомства вместе с двумя знакомыми коммерсантами в обход требований законодательства без конкурса организовал заключение с фирмой из Санкт-Петербурга контракта на покупку 5 миллионов медицинских масок за 127,5 миллиона рублей.За оформление контракта злоумышленник получил от бизнесменов через посредников часть обещанной взятки – 3 миллиона рублей, которые впоследствии поровну разделил с ними, утверждает следствие."По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки военными следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении взяткополучателя – по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении его посредников – по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), в отношении взяткодателей – по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211029/arest-1756884466.html
санкт-петербург
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_79fc68d6329e3fa0efab919c03f4a0f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, взятка, санкт-петербург, москва, россия, медицинские маски
В Москве возбудили дело о взятке при покупке масок для военных
В Москве возбудили дело о взятке при покупке пяти миллионов медицинских масок для военных