https://ria.ru/20211203/lukashenko-1762096208.html

Лукашенко подписал директиву о развитии отношений с Китаем

Лукашенко подписал директиву о развитии отношений с Китаем - РИА Новости, 03.12.2021

Лукашенко подписал директиву о развитии отношений с Китаем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал директиву о развитии двусторонних отношений с Китаем, в ней определены направления сотрудничества до 2025... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T19:08

2021-12-03T19:08

2021-12-03T19:08

в мире

белоруссия

китай

си цзиньпин

александр лукашенко

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МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал директиву о развитии двусторонних отношений с Китаем, в ней определены направления сотрудничества до 2025 года, сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 декабря подписал директиву № 9 "О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой". Документ направлен на дальнейшее углубление стратегического партнерства Беларуси с Китаем по широкому спектру направлений в 2021-2025 годах и является логическим продолжением одноименной директивы на 2015-2021 годы", - говорится в сообщении.Там отмечается, что приоритетными задачами на ближайшую перспективу определены укрепление сотрудничества в политической сфере, сохранение и приумножение ценностей дружбы и взаимной поддержки, наращивание торгово-экономического, финансового, инвестиционного взаимодействия, реализация инициативы "Пояс и путь"."В числе важных задач также расширение межрегиональных связей, развитие сотрудничества в военной и военно-технической областях, в сфере цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий, укрепление научно-технического взаимодействия, развитие отношений в гуманитарной области", - говорится в сообщении.Согласно ему, в целях выполнения указанных задач органам государственного управления и иным вовлеченным в сотрудничество с КНР субъектам экономической деятельности поручается обеспечить реализацию около полусотни конкретных практических мер."Эффективное выполнение поставленных целей будет способствовать выведению двусторонних отношений на качественно новый уровень", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20200806/1575463799.html

https://ria.ru/20210814/litva-1745693559.html

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в мире, белоруссия, китай, си цзиньпин, александр лукашенко