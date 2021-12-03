https://ria.ru/20211203/lukashenko-1762050052.html

Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Лукашенко

Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Лукашенко - РИА Новости, 03.12.2021

Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Лукашенко

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков подтвердил планирующийся контакт президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:18

2021-12-03T16:18

2021-12-03T16:44

политика

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

юрий ушаков

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков подтвердил планирующийся контакт президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.Ранее Лукашенко заявил, что планирует с российским главой государства в конце месяца обсудить текущие события и определить планы на предстоящий год."Что касается (контакта - ред.) с Лукашенко - он уже сам об этом объявил. Я могу только подтвердить, что такой контакт предусматривается", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761837698.html

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россия

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политика, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия, юрий ушаков