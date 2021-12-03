https://ria.ru/20211203/lukashenko-1762050052.html
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Лукашенко
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Лукашенко - РИА Новости, 03.12.2021
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Лукашенко
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков подтвердил планирующийся контакт президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:18
2021-12-03T16:18
2021-12-03T16:44
политика
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
юрий ушаков
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков подтвердил планирующийся контакт президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.Ранее Лукашенко заявил, что планирует с российским главой государства в конце месяца обсудить текущие события и определить планы на предстоящий год."Что касается (контакта - ред.) с Лукашенко - он уже сам об этом объявил. Я могу только подтвердить, что такой контакт предусматривается", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761837698.html
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политика, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия, юрий ушаков
16:18 03.12.2021 (обновлено: 16:44 03.12.2021)
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Лукашенко
Помощник президента Ушаков о встрече Путина и Лукашенко: такой контакт предусматривается