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Финансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банке
Финансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банке - РИА Новости, 03.12.2021
Финансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банке
Российским заемщикам кредиты обходятся очень недешево. Поэтому перед тем как взять кредит, следует оценить свои финансовые возможности и максимальную долговую... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T03:15
2021-12-03T03:15
2021-12-03T03:15
экономика
кредит
банки
россия
максим кваша
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российским заемщикам кредиты обходятся очень недешево. Поэтому перед тем как взять кредит, следует оценить свои финансовые возможности и максимальную долговую нагрузку, заявил в беседе с агентством "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша.По мнению собеседника агентства, нужно, прежде чем взять кредит, задать себе несколько вопросов. Например, "насколько мне действительно необходимо прямо сейчас то, на что я хочу взять кредит? Или можно подождать и накопить?" или "понимаю ли я, сколько будет стоить эта финансовая операция? Готов ли я столько за нее заплатить?", пояснил эксперт.Если есть сомнения, выдержит ли семейный бюджет платежи по этому кредиту, останется ли достаточно средств на жизнь, после всех выплат, значит, кредит противопоказан, заключил Кваша.
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экономика, кредит, банки, россия, максим кваша
Финансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банке
Финансист Кваша: кредит не стоит брать, если недостаточно финансовых возможностей
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Российским заемщикам кредиты обходятся очень недешево. Поэтому перед тем как взять кредит, следует оценить свои финансовые возможности и максимальную долговую нагрузку, заявил в беседе с агентством "Прайм
" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина
России Максим Кваша.
"Принимая решения о выдаче займа, банк не будет учитывать, что вы снимаете квартиру, проходите дорогостоящее лечение или платите за учебу ребенка. Вы должны сами оценивать свои финансовые возможности. Если постоянные расходы вместе с тратами на кредит превышают 50 процентов ваших доходов, от кредита лучше отказаться", — предупредил специалист.
По мнению собеседника агентства, нужно, прежде чем взять кредит, задать себе несколько вопросов. Например, "насколько мне действительно необходимо прямо сейчас то, на что я хочу взять кредит? Или можно подождать и накопить?" или "понимаю ли я, сколько будет стоить эта финансовая операция? Готов ли я столько за нее заплатить?", пояснил эксперт.
Если есть сомнения, выдержит ли семейный бюджет платежи по этому кредиту, останется ли достаточно средств на жизнь, после всех выплат, значит, кредит противопоказан, заключил Кваша.