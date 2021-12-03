14:23 03.12.2021 (обновлено: 14:31 03.12.2021)
Косачев ответил на вопрос о возможных военных провокациях Киева
Вице-спикер Совфеда Косачев: Россия готова к возможным военным провокациям Киева
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия не исключает военных провокаций Киева в адрес РФ под прикрытием Запада, готова к этому, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"У нас есть информация, что провокации могут быть инициированы, военное обострение может быть инициировано Киевом под прикрытием западной стороны, эта ситуация вполне прогнозируема, мы к ней готовы", - сказал парламентарий в эфире телеканала "Россия 24".
Политик отметил, что у России "нет никаких планов нападения на Украину, у нас нет никакой повышенной военной активности у границ (с Украиной), нет подготовки к какой-то операции".
Вместе с тем, в собственных интересах Россия вправе предпринимать меры для обеспечения своей безопасности, заключил он.
24 ноября, 19:36Косачев отреагировал на смену правительства в Германии