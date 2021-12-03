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Косачев ответил на вопрос о возможных военных провокациях Киева
Косачев ответил на вопрос о возможных военных провокациях Киева - РИА Новости, 03.12.2021
Косачев ответил на вопрос о возможных военных провокациях Киева
Россия не исключает военных провокаций Киева в адрес РФ под прикрытием Запада, готова к этому, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T14:23
2021-12-03T14:31
в мире
украина
киев
константин косачев
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия не исключает военных провокаций Киева в адрес РФ под прикрытием Запада, готова к этому, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Политик отметил, что у России "нет никаких планов нападения на Украину, у нас нет никакой повышенной военной активности у границ (с Украиной), нет подготовки к какой-то операции".Вместе с тем, в собственных интересах Россия вправе предпринимать меры для обеспечения своей безопасности, заключил он.
https://ria.ru/20211124/kosachev-1760602569.html
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в мире, украина, киев, константин косачев, совет федерации рф, россия
14:23 03.12.2021 (обновлено: 14:31 03.12.2021)
 
Косачев ответил на вопрос о возможных военных провокациях Киева

Вице-спикер Совфеда Косачев: Россия готова к возможным военным провокациям Киева

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия не исключает военных провокаций Киева в адрес РФ под прикрытием Запада, готова к этому, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"У нас есть информация, что провокации могут быть инициированы, военное обострение может быть инициировано Киевом под прикрытием западной стороны, эта ситуация вполне прогнозируема, мы к ней готовы", - сказал парламентарий в эфире телеканала "Россия 24".
Политик отметил, что у России "нет никаких планов нападения на Украину, у нас нет никакой повышенной военной активности у границ (с Украиной), нет подготовки к какой-то операции".
Вместе с тем, в собственных интересах Россия вправе предпринимать меры для обеспечения своей безопасности, заключил он.
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