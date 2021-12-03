https://ria.ru/20211203/kosachev-1762015478.html

Косачев ответил на вопрос о возможных военных провокациях Киева

Косачев ответил на вопрос о возможных военных провокациях Киева - РИА Новости, 03.12.2021

Косачев ответил на вопрос о возможных военных провокациях Киева

Россия не исключает военных провокаций Киева в адрес РФ под прикрытием Запада, готова к этому, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:23

2021-12-03T14:23

2021-12-03T14:31

в мире

украина

киев

константин косачев

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия не исключает военных провокаций Киева в адрес РФ под прикрытием Запада, готова к этому, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Политик отметил, что у России "нет никаких планов нападения на Украину, у нас нет никакой повышенной военной активности у границ (с Украиной), нет подготовки к какой-то операции".Вместе с тем, в собственных интересах Россия вправе предпринимать меры для обеспечения своей безопасности, заключил он.

https://ria.ru/20211124/kosachev-1760602569.html

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в мире, украина, киев, константин косачев, совет федерации рф, россия