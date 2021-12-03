https://ria.ru/20211203/koronavirus-1762039652.html

Путин поручил выделить дополнительные средства на борьбу с омикрон-штаммом

Путин поручил выделить дополнительные средства на борьбу с омикрон-штаммом - РИА Новости, 03.12.2021

Путин поручил выделить дополнительные средства на борьбу с омикрон-штаммом

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 декабря выделить дополнительные средства для реализации плана по борьбе с новым штаммом... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:52

2021-12-03T15:52

2021-12-03T15:56

распространение коронавируса

владимир путин

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 декабря выделить дополнительные средства для реализации плана по борьбе с новым штаммом коронавируса, сообщается на сайте Кремля."Обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории РФ нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19)... Выделить дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета для реализации плана действий, предусмотренного подпунктом "а" пункта 1 настоящего перечня поручений" - говорится в перечне поручений.Срок выполнения поручения - 10 декабря 2021 года. Ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761250584.html

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