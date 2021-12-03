https://ria.ru/20211203/koronavirus-1762018484.html

Первый российский регион достиг коллективного иммунитета к COVID-19 в 80%

Первый российский регион достиг коллективного иммунитета к COVID-19 в 80% - РИА Новости, 03.12.2021

Первый российский регион достиг коллективного иммунитета к COVID-19 в 80%

В семи российских регионах показатель коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 72 процента, лидирует Севастополь, сообщила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:34

2021-12-03T14:34

2021-12-03T15:30

распространение коронавируса

общество

севастополь

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В семи российских регионах показатель коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 72 процента, лидирует Севастополь, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.Общий показатель коллективного иммунитета по России составил 53,7 процента.Как сообщала Голикова в начале ноября, для эффективной борьбы с COVID-19 необходимо достичь уровня коллективного иммунитета в 90-95 процентов с учетом вакцинированных и переболевших. Самым надежным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. Как сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.По данным портала стопкоронавирус.рф, вакцинацию первым компонентом в России прошли 72 078 412 человек, полную — 63 961 690.

https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html

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общество, севастополь, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19