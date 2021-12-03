14:34 03.12.2021 (обновлено: 15:30 03.12.2021)
Первый российский регион достиг коллективного иммунитета к COVID-19 в 80%
Вице-премьер Голикова: Севастополь достиг коллективного иммунитета к COVID-19 в 80,8%
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц вакцину "Спутник Лайт"
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В семи российских регионах показатель коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 72 процента, лидирует Севастополь, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"У нас есть абсолютный лидер — город Севастополь, где этот показатель составил 80,8 процента. Уровень выше 72 процентов демонстрируют: Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва", — привели слова Голиковой в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Общий показатель коллективного иммунитета по России составил 53,7 процента.
Как сообщала Голикова в начале ноября, для эффективной борьбы с COVID-19 необходимо достичь уровня коллективного иммунитета в 90-95 процентов с учетом вакцинированных и переболевших.
Самым надежным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. Как сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
По данным портала стопкоронавирус.рф, вакцинацию первым компонентом в России прошли 72 078 412 человек, полную — 63 961 690.