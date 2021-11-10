https://ria.ru/20211110/golikova-1758414626.html

Голикова: необходим коллективный иммунитет 90-95%

Голикова: необходим коллективный иммунитет 90-95% - РИА Новости, 10.11.2021

Голикова: необходим коллективный иммунитет 90-95%

Для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90-95%, но пока оставляем планку в 80%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:24

2021-11-10T15:24

2021-11-10T15:41

татьяна голикова

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общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90-95%, но пока оставляем планку в 80%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Также я бы хотела сказать, что наши эксперты и зарубежные эксперты, с которыми мы сотрудничаем, и информацией, с которыми мы обмениваемся, говорят, что и 80% недостаточно для того, чтобы обеспечить защиту населения. Показатель желательно иметь 90-95%. Мы пока оставляем планку не менее 80%", - сказала Голикова на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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