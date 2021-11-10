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Голикова: необходим коллективный иммунитет 90-95%
Голикова: необходим коллективный иммунитет 90-95% - РИА Новости, 10.11.2021
Голикова: необходим коллективный иммунитет 90-95%
Для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90-95%, но пока оставляем планку в 80%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:24
2021-11-10T15:24
2021-11-10T15:41
татьяна голикова
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90-95%, но пока оставляем планку в 80%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Также я бы хотела сказать, что наши эксперты и зарубежные эксперты, с которыми мы сотрудничаем, и информацией, с которыми мы обмениваемся, говорят, что и 80% недостаточно для того, чтобы обеспечить защиту населения. Показатель желательно иметь 90-95%. Мы пока оставляем планку не менее 80%", - сказала Голикова на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
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татьяна голикова, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
15:24 10.11.2021 (обновлено: 15:41 10.11.2021)
Голикова: необходим коллективный иммунитет 90-95%
Голикова: для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90-95%