18:00 03.12.2021 (обновлено: 18:12 03.12.2021)
СНБ Карабаха заявила об убийстве азербайджанскими военными мирного жителя
Служба безопасности Карабаха заявила об убийстве азербайджанскими военными мирного жителя
ЕРЕВАН, 3 дек – РИА Новости. Служба национальной безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила об убийстве азербайджанскими военными мирного жителя города Чартар Мартунинского района Карабаха.
"Сегодня примерно в 13.00 (12.00 мск) азербайджанские военные проникли в нейтральную зону близ административной территории города Чартар Мартунинского района и применили насилие в отношении занимавшегося животноводством жителя города Сейрана Саркисяна 1956 года рождения, после чего его доставили на азербайджанский опорный пункт и незаконно умышленно лишили жизни", - говорится в сообщении на странице СНБ в Facebook.
Отмечается, что установленные в Карабахе видеокамеры "зафиксировали обстоятельства происшествия и преступные действия азербайджанской стороны". "В связи с произошедшим правоохранительными органами Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) проводятся уголовно-процессуальные мероприятия", - говорится в сообщении.
Ранее СНБ Карабаха сообщала, что уроженец села Чартар Мартунинского района заблудившись, "оказался на территории, контролируемой вооруженными силами Азербайджана и был взят ими под стражу". Отмечалось, что о случившемся были незамедлительно проинформированы российские миротворцы, велись переговоры о возвращении задержанного армянской стороне.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.