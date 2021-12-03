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СНБ Карабаха заявила об убийстве азербайджанскими военными мирного жителя
СНБ Карабаха заявила об убийстве азербайджанскими военными мирного жителя - РИА Новости, 03.12.2021
СНБ Карабаха заявила об убийстве азербайджанскими военными мирного жителя
Служба национальной безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила об убийстве азербайджанскими военными мирного жителя города Чартар... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T18:00
2021-12-03T18:12
в мире
армения
азербайджан
нагорно-карабахская республика
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 3 дек – РИА Новости. Служба национальной безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила об убийстве азербайджанскими военными мирного жителя города Чартар Мартунинского района Карабаха.Отмечается, что установленные в Карабахе видеокамеры "зафиксировали обстоятельства происшествия и преступные действия азербайджанской стороны". "В связи с произошедшим правоохранительными органами Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) проводятся уголовно-процессуальные мероприятия", - говорится в сообщении.Ранее СНБ Карабаха сообщала, что уроженец села Чартар Мартунинского района заблудившись, "оказался на территории, контролируемой вооруженными силами Азербайджана и был взят ими под стражу". Отмечалось, что о случившемся были незамедлительно проинформированы российские миротворцы, велись переговоры о возвращении задержанного армянской стороне.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20211203/mid-1762033786.html
армения
азербайджан
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в мире, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика, ситуация на армяно-азербайджанской границе
18:00 03.12.2021 (обновлено: 18:12 03.12.2021)
 
СНБ Карабаха заявила об убийстве азербайджанскими военными мирного жителя

Служба безопасности Карабаха заявила об убийстве азербайджанскими военными мирного жителя

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗащитный шлем военнослужащего
Защитный шлем военнослужащего - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЕРЕВАН, 3 дек – РИА Новости. Служба национальной безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила об убийстве азербайджанскими военными мирного жителя города Чартар Мартунинского района Карабаха.

"Сегодня примерно в 13.00 (12.00 мск) азербайджанские военные проникли в нейтральную зону близ административной территории города Чартар Мартунинского района и применили насилие в отношении занимавшегося животноводством жителя города Сейрана Саркисяна 1956 года рождения, после чего его доставили на азербайджанский опорный пункт и незаконно умышленно лишили жизни", - говорится в сообщении на странице СНБ в Facebook.

Отмечается, что установленные в Карабахе видеокамеры "зафиксировали обстоятельства происшествия и преступные действия азербайджанской стороны". "В связи с произошедшим правоохранительными органами Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) проводятся уголовно-процессуальные мероприятия", - говорится в сообщении.
Ранее СНБ Карабаха сообщала, что уроженец села Чартар Мартунинского района заблудившись, "оказался на территории, контролируемой вооруженными силами Азербайджана и был взят ими под стражу". Отмечалось, что о случившемся были незамедлительно проинформированы российские миротворцы, велись переговоры о возвращении задержанного армянской стороне.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
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В миреАрменияАзербайджанНагорно-Карабахская РеспубликаСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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