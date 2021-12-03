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Ленинградская область
https://ria.ru/20211203/investklimat-1762039482.html
Европейские компании положительно оценивают инвестклимат Ленобласти
Европейские компании положительно оценивают инвестклимат Ленобласти - РИА Новости, 03.12.2021
Европейские компании положительно оценивают инвестклимат Ленобласти
Все европейские компании, представленные в Ленинградской области, положительно оценивают инвестиционный климат региона, а 46% из них считают его близким к... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:52
2021-12-03T15:52
ленинградская область
экономика
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Все европейские компании, представленные в Ленинградской области, положительно оценивают инвестиционный климат региона, а 46% из них считают его близким к идеалу, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации со ссылкой на результаты опроса зарубежных компаний Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ).В исследовании принимали участие представители компаний-членов АЕБ, а также руководители других европейских компаний-резидентов Ленинградской области. По итогам опроса 2021 года, 88% европейских компаний планируют продолжать инвестировать в Ленинградскую область. В 2020 году их было 85%."Большая часть респондентов – 75 процентов – отметила улучшение инвестклимата в регионе, причем в динамике этот показатель вырос на 20 процентов за последние три года", —добавил представитель пресс-службы.По его словам, в числе предложений, которые европейский бизнес озвучил в ходе опроса: улучшение межведомственного взаимодействия и взаимодействия между регионом и муниципалитетами, ускорение процессов получения разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, устранение сложностей в градостроительной документации, стимулирование малых и средних предприятий и их кооперация с более крупным бизнесом. Также 46% респондентов воспользовались региональными льготами и механизмами поддержки, из них 91% положительно оценили их эффективность.На данный момент 90% опрошенных знают, откуда получить информацию о поддержке в Ленинградской области, и 80% из них удовлетворены полнотой получаемой информации.
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экономика, ленинградская область
15:52 03.12.2021
 

Европейские компании положительно оценивают инвестклимат Ленобласти

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Все европейские компании, представленные в Ленинградской области, положительно оценивают инвестиционный климат региона, а 46% из них считают его близким к идеалу, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации со ссылкой на результаты опроса зарубежных компаний Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ).
В исследовании принимали участие представители компаний-членов АЕБ, а также руководители других европейских компаний-резидентов Ленинградской области. По итогам опроса 2021 года, 88% европейских компаний планируют продолжать инвестировать в Ленинградскую область. В 2020 году их было 85%.
"Большая часть респондентов – 75 процентов – отметила улучшение инвестклимата в регионе, причем в динамике этот показатель вырос на 20 процентов за последние три года", —добавил представитель пресс-службы.
По его словам, в числе предложений, которые европейский бизнес озвучил в ходе опроса: улучшение межведомственного взаимодействия и взаимодействия между регионом и муниципалитетами, ускорение процессов получения разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, устранение сложностей в градостроительной документации, стимулирование малых и средних предприятий и их кооперация с более крупным бизнесом. Также 46% респондентов воспользовались региональными льготами и механизмами поддержки, из них 91% положительно оценили их эффективность.
"Оценили зарубежные инвесторы и эффективность системы институтов поддержки бизнеса, созданных в Ленинградской области — Агентства экономического развития, Фонда поддержки предпринимательства и Центра развития промышленности", — добавил собеседник агентства.
На данный момент 90% опрошенных знают, откуда получить информацию о поддержке в Ленинградской области, и 80% из них удовлетворены полнотой получаемой информации.
"Бизнес еще сталкивается со сложностями в получении градостроительной документации, однако, процент таких обращений уже существенно ниже, чем несколько лет назад. Мы также начали реализацию проекта "Зелёный коридор для инвестора", чтобы привести к единому стандарту работу с бизнесом на всех уровнях — в муниципалитетах, отраслевых комитетах и ресурсоснабжающих организациях", — прокомментировал итоги опроса заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета экономического развития и инвестиций деятельности Дмитрий Ялов.
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