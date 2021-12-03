https://ria.ru/20211203/ii-1761943034.html

В ДВФУ создадут системы искусственного интеллекта для исправления акцента

В ДВФУ создадут системы искусственного интеллекта для исправления акцента - РИА Новости, 03.12.2021

В ДВФУ создадут системы искусственного интеллекта для исправления акцента

Ученые и студенты Дальневосточного федерального университета во Владивостоке разрабатывают ряд систем с использованием методов искусственного интеллекта,... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T03:34

2021-12-03T03:34

2021-12-03T06:17

наука

технологии

владивосток

российская академия наук

дальневосточный федеральный университет

искусственный интеллект

россия

ирина артемьева

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ВЛАДИВОСТОК, 3 дек – РИА Новости. Ученые и студенты Дальневосточного федерального университета во Владивостоке разрабатывают ряд систем с использованием методов искусственного интеллекта, которые позволили бы ставить диагнозы в медицине, судам – планировать безопасные маршруты движения, а иностранцам – исправлять акцент, рассказала РИА Новости заместитель директора по науке Института математики и компьютерных технологий ДВФУ профессор Ирина Артемьева.По ее словам, для разработки таких систем нужны серьезные базы знаний и множество дополнительных методов. Они появляются - например, в Институте автоматики и процессов управления ДВО РАН уже создана оболочка для системы постановки диагноза, назначения лечения, его мониторинга. Врачи различных специальностей формируют базы знаний по различным нозологиям. Студенты и аспиранты Института математики и компьютерных технологий совместно с сотрудниками Института автоматики и процессов управления решают задачи развития этих методов, прежде всего, интегрируя методы на основе знаний с методами интеллектуального анализа данных, автоматизации создания баз знаний."То есть методы надо дорабатывать. Если говорить про методы машинного обучения и интеллектуального анализа данных, разрабатывается много приложений, в том числе, для обработки изображений. Например, у каждого кита рисунок на хвосте индивидуальный, и наши студенты в рамках выпускной работы разработали приложение, которое по снимкам хвостов китов определяет, одни и те же это особи или разные. Тут применяется машинное обучение и анализ данных – методы искусственного интеллекта", - отметила собеседница агентства.Также сейчас в Институте решают задачу обеспечения безопасности судовождения."Есть данные о движении судов, и нужно определить наиболее безопасные траектории, в том числе с учетом погодных условий и правил судовождения. Здесь полезны методы машинного обучения и нейронные сети, которые выделяют характерные маршруты судов, то есть решают задачу кластеризации данных. Какие-то результаты уже достигнуты: апробированы различные методы и математические модели, поставлены вычислительные эксперименты для целого ряда интересных акваторий. Это были студенческие работы, прототипы. Они развиваются, наши исследователи движутся дальше, и этот проект пока в процессе", - рассказала Артемьева.Одна из аспиранток Института занимается проблематикой, связанной с естественным языком."Задача пришла к нам из Восточного института: иностранные неанглоязычные студенты обычно говорят на английском языке с акцентом, и часто непонятно, что они хотят сказать. Поставлена задача – создать систему, которая поможет им в процессе обучения в ДВФУ исправить акцент. Аспирантка в рамках реализации программной системы описала модель изменения состояния языка, описала соотношения, показывающие, как будет меняться состояние языка в зависимости от отработки упражнений. Кроме этого, была подготовлена магистерская диссертация, целью которой было создание прототипа тренажера по исправлению акцента. Программная система пока в процессе разработки. Надеемся, что в 2022 году эта работа будет завершена", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20211112/ii-1758822316.html

https://ria.ru/20151019/1304567882.html

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россия

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технологии, владивосток, российская академия наук, дальневосточный федеральный университет, искусственный интеллект, россия, ирина артемьева