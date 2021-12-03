Пять турфестивалей Ленобласти получили Гран-при Russian Event Award
© Фото : Правительство Ленинградской областиПять турфестивалей Ленобласти получили Гран-при Russian Event Award
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Пять туристических фестивалей Ленинградкой области получили Гран-при десятой Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
"Фестиваль "Дым над водой. От классики до рока" победил в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население свыше 100 000 человек". Туристский мотофестиваль "Baltic Rally" в Выборге превзошел всех в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население до 100 000", а "Рыцарские сезоны в Выборге" — в номинации "Лучшее туристическое событие исторической направленности", – рассказал собеседник агентства,
По его словам, также второй хоровой фестиваль Ленинградской области стал победителем в номинации "Лучшее туристическое событие в гибридном формате". Ещё один Гран-при завоевал курорт "Игора", расположенный в Приозерском районе Ленинградской области, в номинации "Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия". Первому туристскому фестивалю "Венок славы Александра Невского", впервые прошедшему в этом году в Старой Ладоге, жюри премии присудило второе место.
"Для событийных мероприятий Ленинградской области 5 Гран-при — это рекорд", — отметили, в свою очередь, в комитете по культуре и туризму Ленинградской области, который оказывал помощь в организации и проведении событийных мероприятий-победителей Национальной премии.
Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году.
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