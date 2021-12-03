https://ria.ru/20211203/gran-pri-1762058916.html

Пять турфестивалей Ленобласти получили Гран-при Russian Event Award

Пять турфестивалей Ленобласти получили Гран-при Russian Event Award - РИА Новости, 03.12.2021

Пять турфестивалей Ленобласти получили Гран-при Russian Event Award

Пять туристических фестивалей Ленинградкой области получили Гран-при десятой Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, сообщил РИА РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:44

2021-12-03T16:44

2021-12-03T16:44

ленинградская область

приозерский район

ленинградская область

александр невский

старая ладога

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Пять туристических фестивалей Ленинградкой области получили Гран-при десятой Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, также второй хоровой фестиваль Ленинградской области стал победителем в номинации "Лучшее туристическое событие в гибридном формате". Ещё один Гран-при завоевал курорт "Игора", расположенный в Приозерском районе Ленинградской области, в номинации "Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия". Первому туристскому фестивалю "Венок славы Александра Невского", впервые прошедшему в этом году в Старой Ладоге, жюри премии присудило второе место."Для событийных мероприятий Ленинградской области 5 Гран-при — это рекорд", — отметили, в свою очередь, в комитете по культуре и туризму Ленинградской области, который оказывал помощь в организации и проведении событийных мероприятий-победителей Национальной премии.Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году.

https://ria.ru/20211125/kibersport-1760717915.html

приозерский район

ленинградская область

старая ладога

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приозерский район, ленинградская область, александр невский, старая ладога