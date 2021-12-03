https://ria.ru/20211203/gradskiy-1761963444.html
Первый канал показал подготовку команды Градского к "Нокаутам"
Первый канал показал подготовку команды Градского к "Нокаутам" - РИА Новости, 03.12.2021
Первый канал показал подготовку команды Градского к "Нокаутам"
Первый канал показал подготовку команды Александра Градского к "Нокаутам" в проекте "Голос". Сюжет был снят 17 ноября, за 11 дней до смерти наставника. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T10:42
2021-12-03T10:42
2021-12-03T10:42
шоубиз
знаменитости
леонид агутин
константин эрнст
александр градский
шоу "голос"
умер александр градский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752120641_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8f0e9cb4f600ad0570ed48aa75ffe8b0.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Первый канал показал подготовку команды Александра Градского к "Нокаутам" в проекте "Голос". Сюжет был снят 17 ноября, за 11 дней до смерти наставника.На кадрах с репетиции участники распеваются, отрабатывают движения на сцене и свой выход. Также конкурсанты поделились мнением о выбранных для них песнях.Конкурсанты признались, что мэтр удивил их отзывчивостью, широким музыкальным кругозором и готовностью к вокальным экспериментам. Этап "Нокауты" шоу "Голос-10" стал последним, в подготовке которого принимал участие Александр Градский.Музыкант скончался 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт. Его здоровье ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.Прощание с ним прошло в театре "Градский холл". Соболезнования в связи с его смертью выразили многие знаменитости. Так, Константин Эрнст отметил, что "невозможно представить его неживым", а Леонид Агутин назвал певца своим "героем".
https://ria.ru/20211130/aksyuta-1761406256.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752120641_0:0:2366:1774_1920x0_80_0_0_fdd606fb82a64880bc0173898d19d76e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, леонид агутин, константин эрнст, александр градский, шоу "голос", умер александр градский
Первый канал показал подготовку команды Градского к "Нокаутам"
Первый канал показал подготовку команды Градского к "Нокаутам" в проекте "Голос"