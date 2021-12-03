https://ria.ru/20211203/gradskiy-1761963444.html

Первый канал показал подготовку команды Градского к "Нокаутам"

Первый канал показал подготовку команды Градского к "Нокаутам" - РИА Новости, 03.12.2021

Первый канал показал подготовку команды Градского к "Нокаутам"

Первый канал показал подготовку команды Александра Градского к "Нокаутам" в проекте "Голос". Сюжет был снят 17 ноября, за 11 дней до смерти наставника. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T10:42

2021-12-03T10:42

2021-12-03T10:42

шоубиз

знаменитости

леонид агутин

константин эрнст

александр градский

шоу "голос"

умер александр градский

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Первый канал показал подготовку команды Александра Градского к "Нокаутам" в проекте "Голос". Сюжет был снят 17 ноября, за 11 дней до смерти наставника.На кадрах с репетиции участники распеваются, отрабатывают движения на сцене и свой выход. Также конкурсанты поделились мнением о выбранных для них песнях.Конкурсанты признались, что мэтр удивил их отзывчивостью, широким музыкальным кругозором и готовностью к вокальным экспериментам. Этап "Нокауты" шоу "Голос-10" стал последним, в подготовке которого принимал участие Александр Градский.Музыкант скончался 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт. Его здоровье ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.Прощание с ним прошло в театре "Градский холл". Соболезнования в связи с его смертью выразили многие знаменитости. Так, Константин Эрнст отметил, что "невозможно представить его неживым", а Леонид Агутин назвал певца своим "героем".

https://ria.ru/20211130/aksyuta-1761406256.html

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