https://ria.ru/20211201/ernst-1761623614.html
"Невозможно представить его неживым": Эрнст высказался о Градском
"Невозможно представить его неживым": Эрнст высказался о Градском - РИА Новости, 01.12.2021
"Невозможно представить его неживым": Эрнст высказался о Градском
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст высказался об Александре Градском на церемонии прощания с певцом в театре "Градский холл". Он отметил, что... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:18
2021-12-01T13:18
2021-12-01T13:18
шоубиз
константин эрнст
александр градский
знаменитости
шоу-бизнес
умер александр градский
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596231510_0:28:3072:1756_1920x0_80_0_0_7292239caca0dad14fda0a7c35912d35.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст высказался об Александре Градском на церемонии прощания с певцом в театре "Градский холл". Он отметил, что жизнь музыканта продолжится в его заслугах.Он добавил, что Градский был человеком "фантастических талантов", и сейчас невозможно представить его неживым.Градский скончался на 73-м году жизни. Ранее СМИ сообщали об экстренной госпитализации певца в клинику в Москве с подозрением на инсульт. Его похоронят на Ваганьковском кладбище.Прощание с музыкантом состоялось 1 декабря: на церемонию пришли поклонники артиста, а также друзья и коллеги – Леонид Агутин, Пелагея, Лев Лещенко и другие. Александр Градский – народный артист России (1999). Он был лауреатом Государственной премии РФ (1998) и имел звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" (1997). Дискография певца насчитывает более четырех десятков альбомов, также он написал музыку к более чем 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных работ.
https://ria.ru/20211201/proshutinskaya-1761591336.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596231510_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_2ec0cb31d033aab009385f5920d9c397.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин эрнст, александр градский, знаменитости, шоу-бизнес, умер александр градский, новости культуры
"Невозможно представить его неживым": Эрнст высказался о Градском
Эрнст назвал Градского человеком "фантастических талантов" на церемонии прощания
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст высказался об Александре Градском на церемонии прощания с певцом в театре "Градский холл". Он отметил, что жизнь музыканта продолжится в его заслугах.
"Он был человеком по "гамбургскому счету", и поэтому то, что от него останется и осталось – это вещи, все эти его деяния, они будут оставаться и после него и продолжать его жизнь", – сказал Эрнст.
Он добавил, что Градский был человеком "фантастических талантов", и сейчас невозможно представить его неживым.
"Невозможно представить его, одного из самых живых людей, которых я знал, неживым. Ну, собственно, он неживым не является и не будет никогда", – заключил Эрнст.
Градский скончался на 73-м году жизни. Ранее СМИ сообщали об экстренной госпитализации певца в клинику в Москве с подозрением на инсульт. Его похоронят на Ваганьковском кладбище.
Прощание с музыкантом состоялось 1 декабря: на церемонию пришли
поклонники артиста, а также друзья и коллеги – Леонид Агутин, Пелагея, Лев Лещенко и другие.
Александр Градский – народный артист России (1999). Он был лауреатом Государственной премии РФ (1998) и имел звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" (1997). Дискография певца насчитывает более четырех десятков альбомов, также он написал музыку к более чем 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных работ.