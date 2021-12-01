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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211201/ernst-1761623614.html
"Невозможно представить его неживым": Эрнст высказался о Градском
"Невозможно представить его неживым": Эрнст высказался о Градском - РИА Новости, 01.12.2021
"Невозможно представить его неживым": Эрнст высказался о Градском
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст высказался об Александре Градском на церемонии прощания с певцом в театре "Градский холл". Он отметил, что... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:18
2021-12-01T13:18
шоубиз
константин эрнст
александр градский
знаменитости
шоу-бизнес
умер александр градский
новости культуры
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст высказался об Александре Градском на церемонии прощания с певцом в театре "Градский холл". Он отметил, что жизнь музыканта продолжится в его заслугах.Он добавил, что Градский был человеком "фантастических талантов", и сейчас невозможно представить его неживым.Градский скончался на 73-м году жизни. Ранее СМИ сообщали об экстренной госпитализации певца в клинику в Москве с подозрением на инсульт. Его похоронят на Ваганьковском кладбище.Прощание с музыкантом состоялось 1 декабря: на церемонию пришли поклонники артиста, а также друзья и коллеги – Леонид Агутин, Пелагея, Лев Лещенко и другие. Александр Градский – народный артист России (1999). Он был лауреатом Государственной премии РФ (1998) и имел звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" (1997). Дискография певца насчитывает более четырех десятков альбомов, также он написал музыку к более чем 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных работ.
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константин эрнст, александр градский, знаменитости, шоу-бизнес, умер александр градский, новости культуры
13:18 01.12.2021
 
"Невозможно представить его неживым": Эрнст высказался о Градском

Эрнст назвал Градского человеком "фантастических талантов" на церемонии прощания

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Первого канала Константин Эрнст
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст высказался об Александре Градском на церемонии прощания с певцом в театре "Градский холл". Он отметил, что жизнь музыканта продолжится в его заслугах.
"Он был человеком по "гамбургскому счету", и поэтому то, что от него останется и осталось – это вещи, все эти его деяния, они будут оставаться и после него и продолжать его жизнь", – сказал Эрнст.
Он добавил, что Градский был человеком "фантастических талантов", и сейчас невозможно представить его неживым.

"Невозможно представить его, одного из самых живых людей, которых я знал, неживым. Ну, собственно, он неживым не является и не будет никогда", – заключил Эрнст.

Градский скончался на 73-м году жизни. Ранее СМИ сообщали об экстренной госпитализации певца в клинику в Москве с подозрением на инсульт. Его похоронят на Ваганьковском кладбище.
Прощание с музыкантом состоялось 1 декабря: на церемонию пришли поклонники артиста, а также друзья и коллеги – Леонид Агутин, Пелагея, Лев Лещенко и другие.
Александр Градский – народный артист России (1999). Он был лауреатом Государственной премии РФ (1998) и имел звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" (1997). Дискография певца насчитывает более четырех десятков альбомов, также он написал музыку к более чем 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных работ.
Телеведущая Кира Прошутинская - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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ШоубизКонстантин ЭрнстАлександр ГрадскийЗнаменитостиШоу-бизнесУмер Александр ГрадскийНовости культуры
 
 
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