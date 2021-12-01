https://ria.ru/20211201/ernst-1761623614.html

"Невозможно представить его неживым": Эрнст высказался о Градском

"Невозможно представить его неживым": Эрнст высказался о Градском - РИА Новости, 01.12.2021

"Невозможно представить его неживым": Эрнст высказался о Градском

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст высказался об Александре Градском на церемонии прощания с певцом в театре "Градский холл". Он отметил, что... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:18

2021-12-01T13:18

2021-12-01T13:18

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст высказался об Александре Градском на церемонии прощания с певцом в театре "Градский холл". Он отметил, что жизнь музыканта продолжится в его заслугах.Он добавил, что Градский был человеком "фантастических талантов", и сейчас невозможно представить его неживым.Градский скончался на 73-м году жизни. Ранее СМИ сообщали об экстренной госпитализации певца в клинику в Москве с подозрением на инсульт. Его похоронят на Ваганьковском кладбище.Прощание с музыкантом состоялось 1 декабря: на церемонию пришли поклонники артиста, а также друзья и коллеги – Леонид Агутин, Пелагея, Лев Лещенко и другие. Александр Градский – народный артист России (1999). Он был лауреатом Государственной премии РФ (1998) и имел звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" (1997). Дискография певца насчитывает более четырех десятков альбомов, также он написал музыку к более чем 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных работ.

https://ria.ru/20211201/proshutinskaya-1761591336.html

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константин эрнст, александр градский, знаменитости, шоу-бизнес, умер александр градский, новости культуры