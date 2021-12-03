Господдержка ивановских фермеров возросла вчетверо за четыре года
ИВАНОВО, 3 дек – РИА Новости. Государственная поддержка фермеров и сельскохозяйственной кооперации за последние четыре года в Ивановской области выросла почти в четыре раза, в этом году она составила 112,4 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В этом году большая часть поддержки - 42,5 миллиона рублей - направлена начинающим фермерам по программе "Агростартап". Также денежные средства выделены на грантовую поддержку развития семейных ферм и материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива и на субсидии кооперативам на возмещение части затрат, связанных с созданием системы поддержки фермеров и развитием сельской кооперации", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в текущем году отобраны 23 получателя гранта "Агростартап", восемь фермеров получили грант на развитие семейных ферм, один сельскохозяйственный потребительский кооператив - грант на развитие материально-технической базы.
Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия региона Денис Черкесов напомнил, что четыре года назад губернатор региона Станислав Воскресенский принял решение о ежегодном увеличении объемов господдержки сельского хозяйства.
"Благодаря грантовой поддержке этого года будут созданы 58 новых рабочих мест. За десять месяцев текущего года в фермерских хозяйствах на 10,5% увеличилось производства молока, всего фермерами произведено 11,3 тыс. тонн молока. Кроме этого, в фермерских хозяйствах на 16% увеличилось поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров - на 19%, и на 24% - поголовье овец и коз", - процитировали в пресс-службе слова Черкесова.