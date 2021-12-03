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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20211203/gospodderzhka-1761960939.html
Господдержка ивановских фермеров возросла вчетверо за четыре года
Господдержка ивановских фермеров возросла вчетверо за четыре года - РИА Новости, 03.12.2021
Господдержка ивановских фермеров возросла вчетверо за четыре года
Государственная поддержка фермеров и сельскохозяйственной кооперации за последние четыре года в Ивановской области выросла почти в четыре раза, в этом году она... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T10:17
2021-12-03T10:17
ивановская область
станислав воскресенский
господдержка
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ИВАНОВО, 3 дек – РИА Новости. Государственная поддержка фермеров и сельскохозяйственной кооперации за последние четыре года в Ивановской области выросла почти в четыре раза, в этом году она составила 112,4 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В этом году большая часть поддержки - 42,5 миллиона рублей - направлена начинающим фермерам по программе "Агростартап". Также денежные средства выделены на грантовую поддержку развития семейных ферм и материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива и на субсидии кооперативам на возмещение части затрат, связанных с созданием системы поддержки фермеров и развитием сельской кооперации", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в текущем году отобраны 23 получателя гранта "Агростартап", восемь фермеров получили грант на развитие семейных ферм, один сельскохозяйственный потребительский кооператив - грант на развитие материально-технической базы.Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия региона Денис Черкесов напомнил, что четыре года назад губернатор региона Станислав Воскресенский принял решение о ежегодном увеличении объемов господдержки сельского хозяйства.
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станислав воскресенский, господдержка
10:17 03.12.2021
 

Господдержка ивановских фермеров возросла вчетверо за четыре года

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ИВАНОВО, 3 дек – РИА Новости. Государственная поддержка фермеров и сельскохозяйственной кооперации за последние четыре года в Ивановской области выросла почти в четыре раза, в этом году она составила 112,4 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В этом году большая часть поддержки - 42,5 миллиона рублей - направлена начинающим фермерам по программе "Агростартап". Также денежные средства выделены на грантовую поддержку развития семейных ферм и материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива и на субсидии кооперативам на возмещение части затрат, связанных с созданием системы поддержки фермеров и развитием сельской кооперации", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что в текущем году отобраны 23 получателя гранта "Агростартап", восемь фермеров получили грант на развитие семейных ферм, один сельскохозяйственный потребительский кооператив - грант на развитие материально-технической базы.
Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия региона Денис Черкесов напомнил, что четыре года назад губернатор региона Станислав Воскресенский принял решение о ежегодном увеличении объемов господдержки сельского хозяйства.
"Благодаря грантовой поддержке этого года будут созданы 58 новых рабочих мест. За десять месяцев текущего года в фермерских хозяйствах на 10,5% увеличилось производства молока, всего фермерами произведено 11,3 тыс. тонн молока. Кроме этого, в фермерских хозяйствах на 16% увеличилось поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров - на 19%, и на 24% - поголовье овец и коз", - процитировали в пресс-службе слова Черкесова.
 
Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийГосподдержка
 
 
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