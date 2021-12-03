https://ria.ru/20211203/gospodderzhka-1761960939.html

Господдержка ивановских фермеров возросла вчетверо за четыре года

Господдержка ивановских фермеров возросла вчетверо за четыре года - РИА Новости, 03.12.2021

Господдержка ивановских фермеров возросла вчетверо за четыре года

Государственная поддержка фермеров и сельскохозяйственной кооперации за последние четыре года в Ивановской области выросла почти в четыре раза, в этом году она... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T10:17

2021-12-03T10:17

2021-12-03T10:17

ивановская область

станислав воскресенский

господдержка

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ИВАНОВО, 3 дек – РИА Новости. Государственная поддержка фермеров и сельскохозяйственной кооперации за последние четыре года в Ивановской области выросла почти в четыре раза, в этом году она составила 112,4 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В этом году большая часть поддержки - 42,5 миллиона рублей - направлена начинающим фермерам по программе "Агростартап". Также денежные средства выделены на грантовую поддержку развития семейных ферм и материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива и на субсидии кооперативам на возмещение части затрат, связанных с созданием системы поддержки фермеров и развитием сельской кооперации", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в текущем году отобраны 23 получателя гранта "Агростартап", восемь фермеров получили грант на развитие семейных ферм, один сельскохозяйственный потребительский кооператив - грант на развитие материально-технической базы.Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия региона Денис Черкесов напомнил, что четыре года назад губернатор региона Станислав Воскресенский принял решение о ежегодном увеличении объемов господдержки сельского хозяйства.

https://ria.ru/20211130/zemlya-1761411205.html

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станислав воскресенский, господдержка