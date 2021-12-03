https://ria.ru/20211203/gazifikatsiya-1762067084.html

Ульяновская область в 2022 году направит на газификацию сел 230 млн рублей

Ульяновская область в 2022 году направит на газификацию сел 230 млн рублей - РИА Новости, 03.12.2021

Ульяновская область в 2022 году направит на газификацию сел 230 млн рублей

Ульяновская область планирует направить в 2022 году на газификацию населенных пунктов 230 миллионов рублей из регионального бюджета, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T17:12

2021-12-03T17:12

2021-12-03T17:12

ульяновская область

майнский район

мелекесский район

газпром

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УЛЬЯНОВСК, 3 дек – РИА Новости. Ульяновская область планирует направить в 2022 году на газификацию населенных пунктов 230 миллионов рублей из регионального бюджета, сообщает пресс-служба регионального правительства.Итоги газификации за 2021 год и планы на следующий год обсудили на заседании штаба под руководством губернатора Алексея Русских, говорится в сообщении."Нашей стратегической целью является стопроцентная газификация населенных пунктов к 2030 году. Сейчас уровень газификации составляет 78% по области, в том числе по сельской местности – 54%. Это неплохие показатели, но за этими цифрами стоят сотни домов, нуждающихся в газификации. Сегодня перед нами стоит задача догазификации, обозначенная президентом. Я просил вас проанализировать все обращения граждан, чтобы понять, насколько действенными и полными являются меры социальной поддержки отдельных категорий граждан при газификации их домовладений. Мы должны определить потребность в материальной помощи на газификацию для каждой семьи", - отметил Русских.И.о. министра энергетики, ЖКК и городской среды региона Александр Черепан доложил на заседании, что в 2021 году на газификацию населенных пунктов Ульяновской области из облбюджета выделено рекордное финансирование в размере более 445 миллионов рублей."На эти средства вели строительство газопроводов в 28 пунктах и проектирование для 22-х. Новые внутрипоселковые газопроводы в селе Красный Бор Вешкаймского района, селе Сиуч Майнского района, селах Бригадировка и Лесная Хмелевка Мелекесского района уже введены в эксплуатацию. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще восемь внутрипоселковых газопроводов", - рассказал Черепан.Темпы газификации Ульяновской области удалось увеличить в связи с расширением сотрудничества с компанией "Газпром". Подписана программа развития газоснабжения и газификации Ульяновской области на 2021-2025 годы, которая предусматривает привлечение инвестиций ПАО "Газпром" в размере 6,4 миллиарда рублей на строительство газопроводов протяженностью 620 километров для 104 населенных пунктов и для подключения к природному газу предприятий промышленной зоны "Заволжья" и портовой особой экономической зоны.В 2022 году планируется завершить строительство газопроводов протяженностью 84,4 километра в ряде сел Ульяновской области. На эти цели в проекте областного бюджета предусмотрено 99,2 миллиона рублей. Еще 86,3 миллиона будет направлено на завершение проектно-сметной документации для строительства газопроводов для 14 населенных пунктов.

https://ria.ru/20211124/reyting-1760533136.html

https://ria.ru/20211022/zdravookhranenie-1755832214.html

майнский район

мелекесский район

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майнский район, мелекесский район, газпром