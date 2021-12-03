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Лучшие фото недели: самый горячий пляж, другая красота и балкон для хаски
Лучшие фото недели: самый горячий пляж, другая красота и балкон для хаски - РИА Новости, 03.12.2021
Лучшие фото недели: самый горячий пляж, другая красота и балкон для хаски
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 03.12.2021
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фото
вулкан
обезьяны
школа
подводная лодка
пешавар
бейрут
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
пешавар
бейрут
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фото, фото, вулкан, обезьяны, школа, подводная лодка, пешавар, бейрут, таиланд, магадан, стамбул, никосия (город), владивосток, сочи, лондон, обь, иерусалим, нью-дели, новосибирск, афганистан, мисс вселенная, абрау-дюрсо, борис джонсон, хэбэй, никита кацалапов, виктория синицина, porsche, протесты, селфи, беженцы, собаки, погода, коронавирус covid-19, извержение вулкана на острове пальма
11:15 03.12.2021 (обновлено: 11:56 03.12.2021)
 

Лучшие фото недели: самый горячий пляж, другая красота и балкон для хаски

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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Активистка, пропагандирующая здоровый и активный образ жизни, катается на сапборде по Оби во время акции "Белые пляжи Сибири" в первый день зимы.

Активистка, пропагандирующая здоровый и активный образ жизни, катается на сапсерфинге по реке Обь в Новосибирске во время акции Белые пляжи Сибири
1 из 30

Активистка, пропагандирующая здоровый и активный образ жизни, катается на сапборде по Оби во время акции "Белые пляжи Сибири" в первый день зимы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© AP Photo / Mark Schiefelbein

Немецкий горнолыжник Тобиас Мюллер падает в финале соревнований по ски-кроссу на этапе Кубка мира в Китае.

Тобиас Мюллер из Германии упал во время соревнований с Йоханнесом Ауески из Австрии во время финала во время Кубка мира FIS по ски-кроссу, Хэбэй, Китай
2 из 30

Немецкий горнолыжник Тобиас Мюллер падает в финале соревнований по ски-кроссу на этапе Кубка мира в Китае.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Беженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе.

Беженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе
3 из 30

Беженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© REUTERS / Chalinee Thirasupa

Макаки атакуют туристку во время ежегодного Фестиваля обезьян в Таиланде.

Обезьяны на туристке во время ежегодного Фестиваля обезьян, Таиланд
4 из 30

Макаки атакуют туристку во время ежегодного Фестиваля обезьян в Таиланде.

© REUTERS / Chalinee Thirasupa
© REUTERS / Henry Nicholls

Актриса Габриэль Юнион позирует на красной дорожке церемонии Fashion Awards 2021 в Лондоне.

Габриэль Юнион позирует на красной дорожке церемонии Fashion Awards 2021 в Лондоне, Великобритания
5 из 30

Актриса Габриэль Юнион позирует на красной дорожке церемонии Fashion Awards 2021 в Лондоне.

© REUTERS / Henry Nicholls
© РИА Новости / Виктор Сатановский / Перейти в фотобанк

Сильная метель в Магадане.

Мужчина убирает снег во время сильной метели на улице Кольцевой в Магадане
6 из 30

Сильная метель в Магадане.

© РИА Новости / Виктор Сатановский
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© REUTERS / Nir Elias

Участницы конкурса "Мисс Вселенная" посещают Башню Давида в Старом городе Иерусалима.

Участницы конкурса Мисс Вселенная совершают поездку по башне Давида в старом городе Иерусалима в преддверии ежегодного конкурса красоты
7 из 30

Участницы конкурса "Мисс Вселенная" посещают Башню Давида в Старом городе Иерусалима.

© REUTERS / Nir Elias
© REUTERS / Anushree Fadnavis

Офицер полиции пытается сдержать участников акции против высокой инфляции в Нью-Дели.

Офицер полиции пытается сдержать участников акции протеста против роста инфляции в стране, Нью-Дели, Индия
8 из 30

Офицер полиции пытается сдержать участников акции против высокой инфляции в Нью-Дели.

© REUTERS / Anushree Fadnavis
© AP Photo / Emilio Morenatti

Трещина, из которой, по мнению вулканологов, извергался поток лавы, оставила зияющий пролом перед домом на острове Пальма.

Трещина, из которой, по мнению вулканологов, извергался поток лавы, оставила зияющую дыру перед домом, нижний этаж которого был полностью засыпаны горой пепла, Ла-Пальма, Испания
9 из 30

Трещина, из которой, по мнению вулканологов, извергался поток лавы, оставила зияющий пролом перед домом на острове Пальма.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© REUTERS / Zoubeir Souissi

Девушка на протезах участвует в показе мод в Тунисе, направленном на борьбу с неправильными представлениями о стандартах красоты и расширение прав и возможностей женщин.

Женщина с протезами во время показа мод, направленного на борьбу с неправильными представлениями о стандартах красоты и расширение прав и возможностей женщин и девочек, Сиди-Бу-Саид, Тунис
10 из 30

Девушка на протезах участвует в показе мод в Тунисе, направленном на борьбу с неправильными представлениями о стандартах красоты и расширение прав и возможностей женщин.

© REUTERS / Zoubeir Souissi
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Женщина молится в центре временного содержания мигрантов на белорусско-польской границе.

Женщина молится в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе
11 из 30

Женщина молится в центре временного содержания мигрантов на белорусско-польской границе.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

Шторм на море в крымском курортном поселке Николаевка.

Шторм на море у берега поселка Николаевка в Крыму
12 из 30

Шторм на море в крымском курортном поселке Николаевка.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с ритмическим танцем на шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с ритмическим танцем на VI этапе Кубка мира по фигурному катанию в Сочи
13 из 30

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с ритмическим танцем на шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© AP Photo / Muhammad Sajjad

Пакистанские кочевники сопровождают скот на пастбище на окраине Пешавара.

Пакистанские кочевники сопровождают свой скот на окраине Пешавара, Пакистан
14 из 30

Пакистанские кочевники сопровождают скот на пастбище на окраине Пешавара.

© AP Photo / Muhammad Sajjad
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В Новосибирском крематории появился первый в России цифровой колумбарий. Вместо фотографии на памятник можно установить экран, на котором воспроизведут памятное видео об умершем.

Первый в России цифровой колумбарий установили в Новосибирском крематории
15 из 30

В Новосибирском крематории появился первый в России цифровой колумбарий. Вместо фотографии на памятник можно установить экран, на котором воспроизведут памятное видео об умершем.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© AP Photo / Frank Augstein

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и детский хор во время церемонии зажжения огней на рождественской ели на Даунинг-стрит.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и детский хор во время церемонии зажжения огней рождественской елки на Даунинг-стрит в Лондоне
16 из 30

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и детский хор во время церемонии зажжения огней на рождественской ели на Даунинг-стрит.

© AP Photo / Frank Augstein
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Подводные лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", прибывшие в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота на базу во Владивостоке.

Подводные лодки проекта 636.3 Петропавловск-Камчатский и Волхов, прибывшие в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота на главную базу ТОФ во Владивостоке
17 из 30

Подводные лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", прибывшие в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота на базу во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© AFP 2021 / Jack Taylor

Модели возле автомобиля Porsche Macan на таиландской выставке Motor Expo.

Модели возле автомобиля Porsche Macan на таиландской выставке Motor Expo
18 из 30

Модели возле автомобиля Porsche Macan на таиландской выставке Motor Expo.

© AFP 2021 / Jack Taylor
© AP Photo / Hussein Malla

Демонстрант на акции протеста в Бейруте из-за роста цен и обвала местной валюты.

Протестующий во время акции протеста против роста цен на потребительские товары и обвала местной валюты в Бейруте, Ливан
19 из 30

Демонстрант на акции протеста в Бейруте из-за роста цен и обвала местной валюты.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / Matias Delacroix

Баттл в стиле вог на главной площади Сантьяго Пласа-де-Армас.

Танцовщица выступает во время модной битвы на площади Пласа-де-Армас в центре Сантьяго, Чили
20 из 30

Баттл в стиле вог на главной площади Сантьяго Пласа-де-Армас.

© AP Photo / Matias Delacroix
© AFP 2021

Корабль, перевернувшийся у берегов Стамбула из-за сильного шторма.

Корабль, перевернувшийся из-за сильного шторма в Стамбуле
21 из 30

Корабль, перевернувшийся у берегов Стамбула из-за сильного шторма.

© AFP 2021
© AP Photo / Petros Giannakouris

Занятие в школе для девочек в Афганистане.

Занятие в школе для девочке в Герате, Афганистан
22 из 30

Занятие в школе для девочек в Афганистане.

© AP Photo / Petros Giannakouris
© AP Photo / Rodrigo Abd

Музыкант играет на гитаре в ожидании покупателей в овощном магазине в аргентинском городе Росарио.

Музыкант играет на гитаре в ожидании покупателей в овощном магазине в Росарио, Аргентина
23 из 30

Музыкант играет на гитаре в ожидании покупателей в овощном магазине в аргентинском городе Росарио.

© AP Photo / Rodrigo Abd
© REUTERS / Kim Hong-Ji

Медик проходит мимо экрана с изображениями с камер наблюдения за палатами с больными COVID-19 в госпитале в Южной Корее.

Медицинский работник проходит мимо экрана с изображениями с камер наблюдения за палатами с больными COVID-19 в госпитале в Пхентхэке, Южная Корея
24 из 30

Медик проходит мимо экрана с изображениями с камер наблюдения за палатами с больными COVID-19 в госпитале в Южной Корее.

© REUTERS / Kim Hong-Ji
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Работники завода "Абрау-Дюрсо" на участке выдержки вина.

Сотрудники завода Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае на участке выдержки
25 из 30

Работники завода "Абрау-Дюрсо" на участке выдержки вина.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© REUTERS / Henry Nicholls

Модель Джордан Данн на красной дорожке церемонии Fashion Awards 2021 в Лондоне.

Модель Джордан Данн на красной дорожке церемонии Fashion Awards 2021 в Лондоне, Великобритания
26 из 30

Модель Джордан Данн на красной дорожке церемонии Fashion Awards 2021 в Лондоне.

© REUTERS / Henry Nicholls
© REUTERS / Umit Bektas

Житель Стамбула и шесть его собак породы хаски гуляют на балконе.

Мужчина и его 6 собак породы хаски гуляют на балконе в Стамбуле
27 из 30

Житель Стамбула и шесть его собак породы хаски гуляют на балконе.

© REUTERS / Umit Bektas
© AP Photo / Petros Giannakouris

Семья беженцев готовит чай около Управления по чрезвычайным ситуациям Афганистана в Герате.

Семья беженцев готовит чай около Управления по чрезвычайным ситуациям Афганистана в Герате
28 из 30

Семья беженцев готовит чай около Управления по чрезвычайным ситуациям Афганистана в Герате.

© AP Photo / Petros Giannakouris
© REUTERS / Yiannis Kourtoglou

Монахини подметают дорогу перед церковью Святого Креста в Никосии перед историческим визитом папы Франциска на Кипр.

Монахини подметают дорогу перед церковью Святого Креста в Никосии, Кипр
29 из 30

Монахини подметают дорогу перед церковью Святого Креста в Никосии перед историческим визитом папы Франциска на Кипр.

© REUTERS / Yiannis Kourtoglou
© AP Photo / Bob Edme

Мужчина делает селфи с чайками в Биаррице.

Мужчина делает селфи на фоне чаек в Биаррице
30 из 30

Мужчина делает селфи с чайками в Биаррице.

© AP Photo / Bob Edme
 
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