Лучшие фото недели: самый горячий пляж, другая красота и балкон для хаски
Активистка, пропагандирующая здоровый и активный образ жизни, катается на сапборде по Оби во время акции "Белые пляжи Сибири" в первый день зимы.
Активистка, пропагандирующая здоровый и активный образ жизни, катается на сапборде по Оби во время акции "Белые пляжи Сибири" в первый день зимы.
Немецкий горнолыжник Тобиас Мюллер падает в финале соревнований по ски-кроссу на этапе Кубка мира в Китае.
Немецкий горнолыжник Тобиас Мюллер падает в финале соревнований по ски-кроссу на этапе Кубка мира в Китае.
Беженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе.
Беженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе.
Макаки атакуют туристку во время ежегодного Фестиваля обезьян в Таиланде.
Макаки атакуют туристку во время ежегодного Фестиваля обезьян в Таиланде.
Актриса Габриэль Юнион позирует на красной дорожке церемонии Fashion Awards 2021 в Лондоне.
Актриса Габриэль Юнион позирует на красной дорожке церемонии Fashion Awards 2021 в Лондоне.
Сильная метель в Магадане.
Участницы конкурса "Мисс Вселенная" посещают Башню Давида в Старом городе Иерусалима.
Участницы конкурса "Мисс Вселенная" посещают Башню Давида в Старом городе Иерусалима.
Офицер полиции пытается сдержать участников акции против высокой инфляции в Нью-Дели.
Офицер полиции пытается сдержать участников акции против высокой инфляции в Нью-Дели.
Трещина, из которой, по мнению вулканологов, извергался поток лавы, оставила зияющий пролом перед домом на острове Пальма.
Трещина, из которой, по мнению вулканологов, извергался поток лавы, оставила зияющий пролом перед домом на острове Пальма.
Девушка на протезах участвует в показе мод в Тунисе, направленном на борьбу с неправильными представлениями о стандартах красоты и расширение прав и возможностей женщин.
Девушка на протезах участвует в показе мод в Тунисе, направленном на борьбу с неправильными представлениями о стандартах красоты и расширение прав и возможностей женщин.
Женщина молится в центре временного содержания мигрантов на белорусско-польской границе.
Женщина молится в центре временного содержания мигрантов на белорусско-польской границе.
Шторм на море в крымском курортном поселке Николаевка.
Шторм на море в крымском курортном поселке Николаевка.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с ритмическим танцем на шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с ритмическим танцем на шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи.
Пакистанские кочевники сопровождают скот на пастбище на окраине Пешавара.
Пакистанские кочевники сопровождают скот на пастбище на окраине Пешавара.
В Новосибирском крематории появился первый в России цифровой колумбарий. Вместо фотографии на памятник можно установить экран, на котором воспроизведут памятное видео об умершем.
В Новосибирском крематории появился первый в России цифровой колумбарий. Вместо фотографии на памятник можно установить экран, на котором воспроизведут памятное видео об умершем.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и детский хор во время церемонии зажжения огней на рождественской ели на Даунинг-стрит.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и детский хор во время церемонии зажжения огней на рождественской ели на Даунинг-стрит.
Подводные лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", прибывшие в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота на базу во Владивостоке.
Подводные лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", прибывшие в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота на базу во Владивостоке.
Модели возле автомобиля Porsche Macan на таиландской выставке Motor Expo.
Демонстрант на акции протеста в Бейруте из-за роста цен и обвала местной валюты.
Демонстрант на акции протеста в Бейруте из-за роста цен и обвала местной валюты.
Баттл в стиле вог на главной площади Сантьяго Пласа-де-Армас.
Баттл в стиле вог на главной площади Сантьяго Пласа-де-Армас.
Корабль, перевернувшийся у берегов Стамбула из-за сильного шторма.
Занятие в школе для девочек в Афганистане.
Занятие в школе для девочек в Афганистане.
Музыкант играет на гитаре в ожидании покупателей в овощном магазине в аргентинском городе Росарио.
Музыкант играет на гитаре в ожидании покупателей в овощном магазине в аргентинском городе Росарио.
Медик проходит мимо экрана с изображениями с камер наблюдения за палатами с больными COVID-19 в госпитале в Южной Корее.
Медик проходит мимо экрана с изображениями с камер наблюдения за палатами с больными COVID-19 в госпитале в Южной Корее.
Работники завода "Абрау-Дюрсо" на участке выдержки вина.
Работники завода "Абрау-Дюрсо" на участке выдержки вина.
Модель Джордан Данн на красной дорожке церемонии Fashion Awards 2021 в Лондоне.
Модель Джордан Данн на красной дорожке церемонии Fashion Awards 2021 в Лондоне.
Житель Стамбула и шесть его собак породы хаски гуляют на балконе.
Семья беженцев готовит чай около Управления по чрезвычайным ситуациям Афганистана в Герате.
Семья беженцев готовит чай около Управления по чрезвычайным ситуациям Афганистана в Герате.
Монахини подметают дорогу перед церковью Святого Креста в Никосии перед историческим визитом папы Франциска на Кипр.
Монахини подметают дорогу перед церковью Святого Креста в Никосии перед историческим визитом папы Франциска на Кипр.
Мужчина делает селфи с чайками в Биаррице.
Мужчина делает селфи с чайками в Биаррице.