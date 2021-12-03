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Ивановская область
Ивановская область
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В АПК Ивановской области направят дополнительно 78 млн рублей
В АПК Ивановской области направят дополнительно 78 млн рублей - РИА Новости, 03.12.2021
В АПК Ивановской области направят дополнительно 78 млн рублей
На поддержку сельскохозяйственного производства Ивановской области направлены дополнительные средства федерального бюджета в размере 78 миллионов рублей,... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:20
2021-12-03T16:20
ивановская область
экономика
родниковский район
ивановская область
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ИВАНОВО, 3 дек – РИА Новости. На поддержку сельскохозяйственного производства Ивановской области направлены дополнительные средства федерального бюджета в размере 78 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, это позволит стабилизировать ситуацию в отрасли, сохранить поголовье и уровень производства молока и молочных продуктов. Кроме того, в качестве возмещения части затрат на строительство новой фермы девять миллионов рублей из федерального бюджета получит "Племзавод "Заря". Еще 0,7 миллиона рублей будет выделено из регионального бюджета. В 2021 году здесь завершили реализацию инвестиционного проекта по строительству коровника на 400 голов с родильным отделением стоимостью свыше 36 миллионов рублей.Как отметили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, государственная поддержка направлена на стимулирование роста инвестиций. "Сейчас люди знают, мы стараемся помогать, независимо от размеров сельхозпредприятия, я подчеркиваю это. Всем должно быть место - и крупным хозяйствам, и средним, и фермерам", - привели в пресс-службе слова губернатора региона Станислава Воскресенского.В 2021 году в регионе введут пять новых животноводческих комплексов в Пучежском, Савинском, Гаврилово-Посадском и Родниковском районах. Еще несколько объектов - в стадии строительства. В целом, объем инвестиций за три с половиной года превысил семь миллиардов рублей.
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экономика, родниковский район, ивановская область
16:20 03.12.2021
 

В АПК Ивановской области направят дополнительно 78 млн рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ИВАНОВО, 3 дек – РИА Новости. На поддержку сельскохозяйственного производства Ивановской области направлены дополнительные средства федерального бюджета в размере 78 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Всего в регион поступит дополнительно 78 миллионов рублей. Средства направят в сферу молочного животноводства. Так, на частичную компенсацию расходов на содержание и покупку кормов для крупного рогатого скота выделено 69 миллионов рублей. Решение принято из-за роста цен на корма", - сказал собеседник агентства.
По его словам, это позволит стабилизировать ситуацию в отрасли, сохранить поголовье и уровень производства молока и молочных продуктов. Кроме того, в качестве возмещения части затрат на строительство новой фермы девять миллионов рублей из федерального бюджета получит "Племзавод "Заря". Еще 0,7 миллиона рублей будет выделено из регионального бюджета. В 2021 году здесь завершили реализацию инвестиционного проекта по строительству коровника на 400 голов с родильным отделением стоимостью свыше 36 миллионов рублей.
Как отметили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, государственная поддержка направлена на стимулирование роста инвестиций. "Сейчас люди знают, мы стараемся помогать, независимо от размеров сельхозпредприятия, я подчеркиваю это. Всем должно быть место - и крупным хозяйствам, и средним, и фермерам", - привели в пресс-службе слова губернатора региона Станислава Воскресенского.
В 2021 году в регионе введут пять новых животноводческих комплексов в Пучежском, Савинском, Гаврилово-Посадском и Родниковском районах. Еще несколько объектов - в стадии строительства. В целом, объем инвестиций за три с половиной года превысил семь миллиардов рублей.
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