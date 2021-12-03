18:06 03.12.2021 (обновлено: 18:31 03.12.2021)
Билеты на поезда между Россией и Финляндией поступили в продажу
Железнодорожные билеты для поездок между Россией и Финляндией поступили в продажу
ХЕЛЬСИНКИ, 3 дек - РИА Новости. Движение пассажирских поездов между Финляндией и Россией возобновится 12 декабря, билеты поступили в продажу, сообщает финский оператор железнодорожного сообщения VR.
Движение поездов между Финляндией и Россией было приостановлено с марта 2020 года. Уточняется, что "Россия разрешила движение пассажирских поездов 2 декабря 2021 года".
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"Билеты на поезд Allegro поступили в продажу в пятницу, 3 декабря 2021 года. Allegro, курсирующий между Хельсинки и Санкт-Петербургом, будет работать с 12 декабря, с понедельника по воскресенье два рейса в день в обе стороны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что поездки между Финляндией и Россией по-прежнему ограничены и будут требоваться различные медицинские документы, в том числе сертификат вакцинации от коронавируса вакцинами, признанными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором, или ПЦР-тесты.
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"Мы считаем, что первые пассажиры - это лица с двойным гражданством, путешествующие по необходимой причине и отправляющиеся в Россию в командировки. У многих есть родственники с обеих сторон, и многие предприниматели также зависят от торговли", - приводится в сообщении цитата директор VR по пассажирскому сообщению с Россией Виктории Хурри.
До закрытия железнодорожного сообщения из-за пандемии между Санкт-Петербургом и Хельсинки курсировали скоростные поезда "Аллегро". Время в пути составляло около трех с половиной часов. В направлении Финляндии курсировал также скорый фирменный поезд "Лев Толстой" из Москвы в Хельсинки. Время в пути - чуть больше 14 часов.