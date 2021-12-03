https://ria.ru/20211203/finlyandiya-1762082661.html

Билеты на поезда между Россией и Финляндией поступили в продажу

Билеты на поезда между Россией и Финляндией поступили в продажу - РИА Новости, 03.12.2021

Билеты на поезда между Россией и Финляндией поступили в продажу

Движение пассажирских поездов между Финляндией и Россией возобновится 12 декабря, билеты поступили в продажу, сообщает финский оператор железнодорожного... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T18:06

2021-12-03T18:06

2021-12-03T18:31

финляндия

россия

туризм

в мире

санкт-петербург

хельсинки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/50034/95/500349573_0:138:3065:1862_1920x0_80_0_0_d7539c8906b55abea3dd107ec9a573b8.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 3 дек - РИА Новости. Движение пассажирских поездов между Финляндией и Россией возобновится 12 декабря, билеты поступили в продажу, сообщает финский оператор железнодорожного сообщения VR.Движение поездов между Финляндией и Россией было приостановлено с марта 2020 года. Уточняется, что "Россия разрешила движение пассажирских поездов 2 декабря 2021 года"."Билеты на поезд Allegro поступили в продажу в пятницу, 3 декабря 2021 года. Allegro, курсирующий между Хельсинки и Санкт-Петербургом, будет работать с 12 декабря, с понедельника по воскресенье два рейса в день в обе стороны", - говорится в сообщении.Уточняется, что поездки между Финляндией и Россией по-прежнему ограничены и будут требоваться различные медицинские документы, в том числе сертификат вакцинации от коронавируса вакцинами, признанными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором, или ПЦР-тесты."Мы считаем, что первые пассажиры - это лица с двойным гражданством, путешествующие по необходимой причине и отправляющиеся в Россию в командировки. У многих есть родственники с обеих сторон, и многие предприниматели также зависят от торговли", - приводится в сообщении цитата директор VR по пассажирскому сообщению с Россией Виктории Хурри.До закрытия железнодорожного сообщения из-за пандемии между Санкт-Петербургом и Хельсинки курсировали скоростные поезда "Аллегро". Время в пути составляло около трех с половиной часов. В направлении Финляндии курсировал также скорый фирменный поезд "Лев Толстой" из Москвы в Хельсинки. Время в пути - чуть больше 14 часов.

https://ria.ru/20211116/finlyandiya-1759303880.html

https://ria.ru/20211014/finlyandiya-1754570492.html

https://ria.ru/20210607/finlyandiya-1735931162.html

финляндия

россия

санкт-петербург

хельсинки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

финляндия, россия, в мире, санкт-петербург, хельсинки