https://ria.ru/20211203/bezrabotnye-1762053260.html

В Ленобласти лишь 0,47 процента жителей числятся как безработные

В Ленобласти лишь 0,47 процента жителей числятся как безработные - РИА Новости, 03.12.2021

В Ленобласти лишь 0,47 процента жителей числятся как безработные

Ленинградская область пять месяцев подряд занимает второе место по России по уровню регистрируемой безработицы — 0,47%, сейчас на учете в службе занятости... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:29

2021-12-03T16:29

2021-12-03T16:29

ленинградская область

общество

ленинградская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758286725_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_7cfe0a2198c5ff120baf6573d3d94b69.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Ленинградская область пять месяцев подряд занимает второе место по России по уровню регистрируемой безработицы — 0,47%, сейчас на учете в службе занятости состоит пять тысяч безработных, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, с начала года для поиска подходящей работы на областную Биржу труда обратились 44,6 тысячи человек. Безработными были признаны 16,5 тысяч человек. В итоге с помощью Биржи было трудоустроено 19,2 тысячи жителей региона. На данный момент в базе вакансий области 56,8 тысяч предложений, из них 79% по рабочим профессиям, а 21% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих."Кроме того, при содействии службы занятости с начала года на оплачиваемые общественные работы трудоустроено 1306 человек. Из них 624 человека ― на временные рабочие места, созданные за счет субсидий из областного бюджета в "Усадьбе Марьино", ТД "Цветы Тельмана", Ресурсный центр "Анна", АНО Ресурсный центр "Кайкино", "СтройСтандарт", "Кингисеппский машиностроительный завод" и других организациях региона", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что с января по ноябрь текущего года к обучению по направлению службы занятости приступили 1629 человек, из них 1533 безработных, 73 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 20 пенсионеров, трое незанятых ленинградцев имеют ограничение по здоровью. Завершили обучение и обрели новые компетенции 1487 человек. Также более 2,5 тысяч жителей приступили к бесплатному профессиональному обучению в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", из них 891 человек уже успешно его завершили.

https://ria.ru/20211202/lenoblast-1761831996.html

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ленинградская область, россия