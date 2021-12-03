https://ria.ru/20211203/bezrabotnye-1762053260.html
В Ленобласти лишь 0,47 процента жителей числятся как безработные
В Ленобласти лишь 0,47 процента жителей числятся как безработные - РИА Новости, 03.12.2021
В Ленобласти лишь 0,47 процента жителей числятся как безработные
Ленинградская область пять месяцев подряд занимает второе место по России по уровню регистрируемой безработицы — 0,47%, сейчас на учете в службе занятости... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:29
2021-12-03T16:29
2021-12-03T16:29
ленинградская область
общество
ленинградская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758286725_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_7cfe0a2198c5ff120baf6573d3d94b69.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Ленинградская область пять месяцев подряд занимает второе место по России по уровню регистрируемой безработицы — 0,47%, сейчас на учете в службе занятости состоит пять тысяч безработных, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, с начала года для поиска подходящей работы на областную Биржу труда обратились 44,6 тысячи человек. Безработными были признаны 16,5 тысяч человек. В итоге с помощью Биржи было трудоустроено 19,2 тысячи жителей региона. На данный момент в базе вакансий области 56,8 тысяч предложений, из них 79% по рабочим профессиям, а 21% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих."Кроме того, при содействии службы занятости с начала года на оплачиваемые общественные работы трудоустроено 1306 человек. Из них 624 человека ― на временные рабочие места, созданные за счет субсидий из областного бюджета в "Усадьбе Марьино", ТД "Цветы Тельмана", Ресурсный центр "Анна", АНО Ресурсный центр "Кайкино", "СтройСтандарт", "Кингисеппский машиностроительный завод" и других организациях региона", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что с января по ноябрь текущего года к обучению по направлению службы занятости приступили 1629 человек, из них 1533 безработных, 73 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 20 пенсионеров, трое незанятых ленинградцев имеют ограничение по здоровью. Завершили обучение и обрели новые компетенции 1487 человек. Также более 2,5 тысяч жителей приступили к бесплатному профессиональному обучению в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", из них 891 человек уже успешно его завершили.
https://ria.ru/20211202/lenoblast-1761831996.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758286725_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_09d9af8ec40ec657d77a70f251fff977.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ленинградская область, россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Ленинградская область
пять месяцев подряд занимает второе место по России
по уровню регистрируемой безработицы — 0,47%, сейчас на учете в службе занятости состоит пять тысяч безработных, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, с начала года для поиска подходящей работы на областную Биржу труда обратились 44,6 тысячи человек. Безработными были признаны 16,5 тысяч человек. В итоге с помощью Биржи было трудоустроено 19,2 тысячи жителей региона. На данный момент в базе вакансий области 56,8 тысяч предложений, из них 79% по рабочим профессиям, а 21% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих.
"Кроме того, при содействии службы занятости с начала года на оплачиваемые общественные работы трудоустроено 1306 человек. Из них 624 человека ― на временные рабочие места, созданные за счет субсидий из областного бюджета в "Усадьбе Марьино", ТД "Цветы Тельмана", Ресурсный центр "Анна", АНО Ресурсный центр "Кайкино", "СтройСтандарт", "Кингисеппский машиностроительный завод" и других организациях региона", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что с января по ноябрь текущего года к обучению по направлению службы занятости приступили 1629 человек, из них 1533 безработных, 73 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 20 пенсионеров, трое незанятых ленинградцев имеют ограничение по здоровью. Завершили обучение и обрели новые компетенции 1487 человек. Также более 2,5 тысяч жителей приступили к бесплатному профессиональному обучению в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", из них 891 человек уже успешно его завершили.