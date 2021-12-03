https://ria.ru/20211203/aylish-1762014819.html

Билли Айлиш удивила поклонников новым цветом волос

Билли Айлиш удивила поклонников новым цветом волос - РИА Новости, 03.12.2021

Билли Айлиш удивила поклонников новым цветом волос

Билли Айлиш удивила поклонников новым цветом волос. В Instagram она показала селфи, на котором предстала брюнеткой. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T23:16

2021-12-03T23:16

2021-12-03T23:16

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Билли Айлиш удивила поклонников новым цветом волос. В Instagram она показала селфи, на котором предстала брюнеткой.У Билли когда-то уже был похожий цвет волос, но затем певица стала экспериментировать с более яркими окрашиваниями – она была платиновой блондинкой, а также ходила с частично зеленой шевелюрой.Поклонники оценили смену имиджа.В комментариях также отметился аккаунт зоозащитной организации PETA. В этом году они удостоили артистку звания "Человек года" – его присваивают за особые достижения в сфере защиты животных, экологии и этики. Во многом этому способствовало эффектное появление Билли на Met Gala – звезда пришла на церемонию в объемном платье Oscar de la Renta, уговорив бренд отказаться от использования натурального меха.

https://ria.ru/20210730/billieeilish-1743609767.html

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шоу-бизнес, знаменитости, билли айлиш