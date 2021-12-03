Билли Айлиш удивила поклонников новым цветом волос
Билли Айлиш удивила поклонников темным цветом волос
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniБилли Айлиш на премии MTV Video Music Awards
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Билли Айлиш удивила поклонников новым цветом волос. В Instagram она показала селфи, на котором предстала брюнеткой.
"Скучали по мне?" – написала звезда.
У Билли когда-то уже был похожий цвет волос, но затем певица стала экспериментировать с более яркими окрашиваниями – она была платиновой блондинкой, а также ходила с частично зеленой шевелюрой.
Поклонники оценили смену имиджа.
"Снова темные волосы? Я только начал привыкать к блонду", "Боже, тебе так хорошо!", "У тебя всегда отличная прическа, впрочем, как и все остальное", – написали подписчики.
В комментариях также отметился аккаунт зоозащитной организации PETA. В этом году они удостоили артистку звания "Человек года" – его присваивают за особые достижения в сфере защиты животных, экологии и этики. Во многом этому способствовало эффектное появление Билли на Met Gala – звезда пришла на церемонию в объемном платье Oscar de la Renta, уговорив бренд отказаться от использования натурального меха.
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