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Шоубиз
https://ria.ru/20211203/aylish-1762014819.html
Билли Айлиш удивила поклонников новым цветом волос
Билли Айлиш удивила поклонников новым цветом волос - РИА Новости, 03.12.2021
Билли Айлиш удивила поклонников новым цветом волос
Билли Айлиш удивила поклонников новым цветом волос. В Instagram она показала селфи, на котором предстала брюнеткой. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T23:16
2021-12-03T23:16
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
билли айлиш
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Билли Айлиш удивила поклонников новым цветом волос. В Instagram она показала селфи, на котором предстала брюнеткой.У Билли когда-то уже был похожий цвет волос, но затем певица стала экспериментировать с более яркими окрашиваниями – она была платиновой блондинкой, а также ходила с частично зеленой шевелюрой.Поклонники оценили смену имиджа.В комментариях также отметился аккаунт зоозащитной организации PETA. В этом году они удостоили артистку звания "Человек года" – его присваивают за особые достижения в сфере защиты животных, экологии и этики. Во многом этому способствовало эффектное появление Билли на Met Gala – звезда пришла на церемонию в объемном платье Oscar de la Renta, уговорив бренд отказаться от использования натурального меха.
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шоу-бизнес, знаменитости, билли айлиш
23:16 03.12.2021
 
Билли Айлиш удивила поклонников новым цветом волос

Билли Айлиш удивила поклонников темным цветом волос

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniБилли Айлиш на премии MTV Video Music Awards
Билли Айлиш на премии MTV Video Music Awards - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Билли Айлиш удивила поклонников новым цветом волос. В Instagram она показала селфи, на котором предстала брюнеткой.

"Скучали по мне?" – написала звезда.

У Билли когда-то уже был похожий цвет волос, но затем певица стала экспериментировать с более яркими окрашиваниями – она была платиновой блондинкой, а также ходила с частично зеленой шевелюрой.
Поклонники оценили смену имиджа.

"Снова темные волосы? Я только начал привыкать к блонду", "Боже, тебе так хорошо!", "У тебя всегда отличная прическа, впрочем, как и все остальное", – написали подписчики.

В комментариях также отметился аккаунт зоозащитной организации PETA. В этом году они удостоили артистку звания "Человек года" – его присваивают за особые достижения в сфере защиты животных, экологии и этики. Во многом этому способствовало эффектное появление Билли на Met Gala – звезда пришла на церемонию в объемном платье Oscar de la Renta, уговорив бренд отказаться от использования натурального меха.
Билли Айлиш - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 14:07Культура
Билли Айлиш презентовала второй студийный альбом
 
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