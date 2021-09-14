Голые, блестящие, в стиле Мэрилин: самые обсуждаемые наряды Met Gala
Иман в шедевре (по-другому это и не назвать) Харриса Рида яркой птицей вылетела на красную дорожку Met Gala. Автор нескромно вел ее за руку. Правда, не очень понятно, что в этом наряде связано с Америкой, которая была заявлена темой бала. Если только это не намек на традиционный костюм коренных жителей США.
Иман в шедевре (по-другому это и не назвать) Харриса Рида яркой птицей вылетела на красную дорожку Met Gala. Автор нескромно вел ее за руку. Правда, не очень понятно, что в этом наряде связано с Америкой, которая была заявлена темой бала. Если только это не намек на традиционный костюм коренных жителей США.
Платье хозяйки бала ругать обычно как-то не принято. Лучше уж демократично промолчать. Так и произошло с Анной Винтур, которой не слишком шло ее цветастое Oscar de la Renta со скучноватыми оборками и рюшами по подолу. Уж лучше бы пришла в привычном Chanel, как Лили Роуз или Кристен Стюарт. А то прямо как будто чья-то тетя из Сочи приехала.
Платье хозяйки бала ругать обычно как-то не принято. Лучше уж демократично промолчать. Так и произошло с Анной Винтур, которой не слишком шло ее цветастое Oscar de la Renta со скучноватыми оборками и рюшами по подолу. Уж лучше бы пришла в привычном Chanel, как Лили Роуз или Кристен Стюарт. А то прямо как будто чья-то тетя из Сочи приехала.
Кажется, что Билли Айлиш в последнее время косплеит нашу Ирину Аллегрову. Но тут порадовала: вместо образа “роковухи” заявилась на бал в нежном наряде Oscar de la Renta. История интересная: принципиальная Билли, оказывается, уговорила бренд отказаться от натурального меха. Точнее, поставила ультиматум, иначе сотрудничества не будет. И ведь девушке пошли навстречу. На церемонии без свиты не обошлось: пять “пажей” помогали певице, чтобы та не запуталась в облаке огромной длинной юбки. А восхищенные стилисты сравнивают юную Айлиш с легендарной Мэрилин Монро.
Кажется, что Билли Айлиш в последнее время косплеит нашу Ирину Аллегрову. Но тут порадовала: вместо образа “роковухи” заявилась на бал в нежном наряде Oscar de la Renta. История интересная: принципиальная Билли, оказывается, уговорила бренд отказаться от натурального меха. Точнее, поставила ультиматум, иначе сотрудничества не будет. И ведь девушке пошли навстречу. На церемонии без свиты не обошлось: пять “пажей” помогали певице, чтобы та не запуталась в облаке огромной длинной юбки. А восхищенные стилисты сравнивают юную Айлиш с легендарной Мэрилин Монро.
А вот Меган Фокс в Dundas называли не иначе как “Devil in a new red dress”. Оголяться дальше актрисе уже некуда — только в этот понедельник на VMA она была в “голом” платье Mugler, которое не скрывало ничего. Так что теперь ставку актриса сделала на глубокий красный цвет и возбуждающие воображение шнуровки.
А вот Меган Фокс в Dundas называли не иначе как “Devil in a new red dress”. Оголяться дальше актрисе уже некуда — только в этот понедельник на VMA она была в “голом” платье Mugler, которое не скрывало ничего. Так что теперь ставку актриса сделала на глубокий красный цвет и возбуждающие воображение шнуровки.
Lil Nas X, который выбрал для бала Versace, устроил целый перформанс. Переплюнул, кажется, даже Филиппа Киркорова — по крайней мере, точно вдохновлялся стилем нашего поп-короля. Пришел в королевской мантии, широким царским жестом ее скинул, оказавшись в золотых рыцарских доспехах. Если раньше его коллеги-рэперы доказывали статус массивными цепями на шее, то Lil Nas X определенно дошел до максимума.
Lil Nas X, который выбрал для бала Versace, устроил целый перформанс. Переплюнул, кажется, даже Филиппа Киркорова — по крайней мере, точно вдохновлялся стилем нашего поп-короля. Пришел в королевской мантии, широким царским жестом ее скинул, оказавшись в золотых рыцарских доспехах. Если раньше его коллеги-рэперы доказывали статус массивными цепями на шее, то Lil Nas X определенно дошел до максимума.
Теннисистка Серена Уильямс блистала в Gucci (кстати, в платье этого же бренда появилась и Сиенна Миллер). Своим пушистым шлейфом она заняла как минимум половину красной дорожки. Под конец вечера длинную накидку сняла, как и кружевные штаны. Осталась лишь в блестящем боди с красными звездами — оммаж символам американского флага.
Теннисистка Серена Уильямс блистала в Gucci (кстати, в платье этого же бренда появилась и Сиенна Миллер). Своим пушистым шлейфом она заняла как минимум половину красной дорожки. Под конец вечера длинную накидку сняла, как и кружевные штаны. Осталась лишь в блестящем боди с красными звездами — оммаж символам американского флага.
Певица, а также NFT-художница Граймс, в одиночестве, без своего Илона Маска, позирует фотографам в концептуальном Iris van Herpen. По ее словам, вдохновлялась “Дюной”. Эту ленту у нас очень ждут, мировая премьера уже в четверг.
Певица, а также NFT-художница Граймс, в одиночестве, без своего Илона Маска, позирует фотографам в концептуальном Iris van Herpen. По ее словам, вдохновлялась “Дюной”. Эту ленту у нас очень ждут, мировая премьера уже в четверг.
Шэрон Стоун сама первая пошутила, что ее образ вызывает в памяти мрачную эстетику Дарта Вейдера. Потом, правда, прямо на дорожке кейп сбросила — под ним было просто строгое черное платье-футляр с блестками. Наряд предоставил Thom Browne — бренда, которого, кстати, в этот раз на дорожке было рекордно много. Может объявили большую распродажу?
Шэрон Стоун сама первая пошутила, что ее образ вызывает в памяти мрачную эстетику Дарта Вейдера. Потом, правда, прямо на дорожке кейп сбросила — под ним было просто строгое черное платье-футляр с блестками. Наряд предоставил Thom Browne — бренда, которого, кстати, в этот раз на дорожке было рекордно много. Может объявили большую распродажу?
Так, в костюмах от американского дизайнера Thom Browne пришли, например, очень многие мужчины, в частности, Эван Мок. А вообще-то эта премиальная марка всегда славилась своими коллекциями для мальчиков. Но теперь мрачноватая эстетика в стиле БДСМ и короткие шортики притягивают и взрослых мужчин.
Так, в костюмах от американского дизайнера Thom Browne пришли, например, очень многие мужчины, в частности, Эван Мок. А вообще-то эта премиальная марка всегда славилась своими коллекциями для мальчиков. Но теперь мрачноватая эстетика в стиле БДСМ и короткие шортики притягивают и взрослых мужчин.
Актриса и модель Зои Кравиц — в платье-кольчуге Yves Saint Laurent, дополненном блестящими трусами, расшитыми кристаллами. Такая откровенность — весьма в стиле великого кутюрье, который однажды сказал: “Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я”. Если присмотреться, то видно, что наряд соткан из звеньев со знаменитой монограммой бренда. Выбор в пользу “нагих нарядов” также сделала Кендалл Дженнер — на вечер она пришла в прозрачном облегающем Givenchy. По словам модели, она вдохновлялась образом элегантной Одри Хепберн из "Моей прекрасной леди".
Актриса и модель Зои Кравиц — в платье-кольчуге Yves Saint Laurent, дополненном блестящими трусами, расшитыми кристаллами. Такая откровенность — весьма в стиле великого кутюрье, который однажды сказал: “Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я”. Если присмотреться, то видно, что наряд соткан из звеньев со знаменитой монограммой бренда. Выбор в пользу “нагих нарядов” также сделала Кендалл Дженнер — на вечер она пришла в прозрачном облегающем Givenchy. По словам модели, она вдохновлялась образом элегантной Одри Хепберн из "Моей прекрасной леди".
Еще одно “голое” платье продемонстрировала Ирина Шейк. Наряд с корсетом и аппликациями в виде цветов — работа креативного директора бренда Moschino Джереми Скотта, известного своими провокациями. Так, всего несколько дней назад он представил в Нью-Йорке свою новую коллекцию Ladies who lunch. В качестве аксессуаров там были, например, детские бутылочки для кормления и мягкие игрушки — модели расхаживали с ними по подиуму. Так что Ирина выбрала, наверное, одно из самых “традиционных” творений Скотта.
Еще одно “голое” платье продемонстрировала Ирина Шейк. Наряд с корсетом и аппликациями в виде цветов — работа креативного директора бренда Moschino Джереми Скотта, известного своими провокациями. Так, всего несколько дней назад он представил в Нью-Йорке свою новую коллекцию Ladies who lunch. В качестве аксессуаров там были, например, детские бутылочки для кормления и мягкие игрушки — модели расхаживали с ними по подиуму. Так что Ирина выбрала, наверное, одно из самых “традиционных” творений Скотта.
Певица Normani в своем кутюрном Valentino напоминала одну из диснеевских принцесс. Вот уж кто явно насиделся на карантине и соскучился по настоящим платьям для балов. Кроме нее, в нарядах от Пьерпаоло Пиччоли появились также Кэри Маллиган и Вупи Голдберг — обе в оттенках королевского пурпурного и с пышными юбками.
Певица Normani в своем кутюрном Valentino напоминала одну из диснеевских принцесс. Вот уж кто явно насиделся на карантине и соскучился по настоящим платьям для балов. Кроме нее, в нарядах от Пьерпаоло Пиччоли появились также Кэри Маллиган и Вупи Голдберг — обе в оттенках королевского пурпурного и с пышными юбками.
20-летнюю Рейчел Зеглер в Dior нельзя обойти вниманием: тренд на платье принцесс она поддержала. Впрочем, это и понятно: как-никак, будущая Белоснежка.
20-летнюю Рейчел Зеглер в Dior нельзя обойти вниманием: тренд на платье принцесс она поддержала. Впрочем, это и понятно: как-никак, будущая Белоснежка.
Про Рианну и A$AP Rocky, которые появились уже почти под занавес, шутили больше всего. “Так выглядят зрители, которые следят за церемонией в пять утра из кровати”. “У этой парочки дома отключили отопление?” Пальто рэпера и правда сильно смахивало на лоскутное одеяло. Ну или на бабушкин плед. Но вообще-то это кутюр, причем моднейшего бренда Balenciaga, коллекции для которого создает уроженец Сухума Демна Гвасалия. Дополнено все это великолепие роскошными украшениями дома Bvlgari.
Про Рианну и A$AP Rocky, которые появились уже почти под занавес, шутили больше всего. “Так выглядят зрители, которые следят за церемонией в пять утра из кровати”. “У этой парочки дома отключили отопление?” Пальто рэпера и правда сильно смахивало на лоскутное одеяло. Ну или на бабушкин плед. Но вообще-то это кутюр, причем моднейшего бренда Balenciaga, коллекции для которого создает уроженец Сухума Демна Гвасалия. Дополнено все это великолепие роскошными украшениями дома Bvlgari.