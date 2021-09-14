https://ria.ru/20210914/gala-1750057590.html

Голые, блестящие, в стиле Мэрилин: самые обсуждаемые наряды Met Gala

Голые, блестящие, в стиле Мэрилин: самые обсуждаемые наряды Met Gala - РИА Новости, 14.09.2021

Голые, блестящие, в стиле Мэрилин: самые обсуждаемые наряды Met Gala

Дресс-код ежегодного бала Института костюма музея Метрополитен Met Gala, который называют “Оскаром в мире моды”, в этот раз задан очень широко: американская... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T20:18

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фото

культура

мода

рианна (робин фенти)

звезды

стиль жизни

анна винтур

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Дресс-код ежегодного бала Института костюма музея Метрополитен Met Gala, который называют “Оскаром в мире моды”, в этот раз задан очень широко: американская независимость. Тему трактовали это по-разному, однако у дам наметился явный тренд: пышные платья с кринолинами. Впрочем, понятно: и выглядишь роскошно, и соблюдаешь социальную дистанцию, ведь пускали в этом году не только по пригласительным, но и по сертификатам о вакцинации. О самых спорных, экстравагантных и элегантных нарядах — в фотоленте РИА Новости.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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