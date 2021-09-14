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Культура
https://ria.ru/20210914/gala-1750057590.html
Голые, блестящие, в стиле Мэрилин: самые обсуждаемые наряды Met Gala
Голые, блестящие, в стиле Мэрилин: самые обсуждаемые наряды Met Gala - РИА Новости, 14.09.2021
Голые, блестящие, в стиле Мэрилин: самые обсуждаемые наряды Met Gala
Дресс-код ежегодного бала Института костюма музея Метрополитен Met Gala, который называют “Оскаром в мире моды”, в этот раз задан очень широко: американская... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T20:18
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фото
культура
мода
рианна (робин фенти)
звезды
стиль жизни
анна винтур
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Дресс-код ежегодного бала Института костюма музея Метрополитен Met Gala, который называют “Оскаром в мире моды”, в этот раз задан очень широко: американская независимость. Тему трактовали это по-разному, однако у дам наметился явный тренд: пышные платья с кринолинами. Впрочем, понятно: и выглядишь роскошно, и соблюдаешь социальную дистанцию, ведь пускали в этом году не только по пригласительным, но и по сертификатам о вакцинации. О самых спорных, экстравагантных и элегантных нарядах — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, мода, рианна (робин фенти), звезды, стиль жизни, анна винтур, шэрон стоун, серена уильямс, знаменитости, илон маск, ирина шейк, зои кравиц, билли айлиш
20:18 14.09.2021
 

Голые, блестящие, в стиле Мэрилин: самые обсуждаемые наряды Met Gala

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Дресс-код ежегодного бала Института костюма музея Метрополитен Met Gala, который называют “Оскаром в мире моды”, в этот раз задан очень широко: американская независимость. Тему трактовали это по-разному, однако у дам наметился явный тренд: пышные платья с кринолинами. Впрочем, понятно: и выглядишь роскошно, и соблюдаешь социальную дистанцию, ведь пускали в этом году не только по пригласительным, но и по сертификатам о вакцинации. О самых спорных, экстравагантных и элегантных нарядах — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Иман в шедевре (по-другому это и не назвать) Харриса Рида яркой птицей вылетела на красную дорожку Met Gala. Автор нескромно вел ее за руку. Правда, не очень понятно, что в этом наряде связано с Америкой, которая была заявлена темой бала. Если только это не намек на традиционный костюм коренных жителей США.

Харрис Рид и Иман на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
1 из 14

Иман в шедевре (по-другому это и не назвать) Харриса Рида яркой птицей вылетела на красную дорожку Met Gala. Автор нескромно вел ее за руку. Правда, не очень понятно, что в этом наряде связано с Америкой, которая была заявлена темой бала. Если только это не намек на традиционный костюм коренных жителей США.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini
© AFP 2021 / Getty Images/Theo Wargo

Платье хозяйки бала ругать обычно как-то не принято. Лучше уж демократично промолчать. Так и произошло с Анной Винтур, которой не слишком шло ее цветастое Oscar de la Renta со скучноватыми оборками и рюшами по подолу. Уж лучше бы пришла в привычном Chanel, как Лили Роуз или Кристен Стюарт. А то прямо как будто чья-то тетя из Сочи приехала.

Анна Винтур на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
2 из 14

Платье хозяйки бала ругать обычно как-то не принято. Лучше уж демократично промолчать. Так и произошло с Анной Винтур, которой не слишком шло ее цветастое Oscar de la Renta со скучноватыми оборками и рюшами по подолу. Уж лучше бы пришла в привычном Chanel, как Лили Роуз или Кристен Стюарт. А то прямо как будто чья-то тетя из Сочи приехала.

© AFP 2021 / Getty Images/Theo Wargo
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Кажется, что Билли Айлиш в последнее время косплеит нашу Ирину Аллегрову. Но тут порадовала: вместо образа “роковухи” заявилась на бал в нежном наряде Oscar de la Renta. История интересная: принципиальная Билли, оказывается, уговорила бренд отказаться от натурального меха. Точнее, поставила ультиматум, иначе сотрудничества не будет. И ведь девушке пошли навстречу. На церемонии без свиты не обошлось: пять “пажей” помогали певице, чтобы та не запуталась в облаке огромной длинной юбки. А восхищенные стилисты сравнивают юную Айлиш с легендарной Мэрилин Монро.

Билли Айлиш на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
3 из 14

Кажется, что Билли Айлиш в последнее время косплеит нашу Ирину Аллегрову. Но тут порадовала: вместо образа “роковухи” заявилась на бал в нежном наряде Oscar de la Renta. История интересная: принципиальная Билли, оказывается, уговорила бренд отказаться от натурального меха. Точнее, поставила ультиматум, иначе сотрудничества не будет. И ведь девушке пошли навстречу. На церемонии без свиты не обошлось: пять “пажей” помогали певице, чтобы та не запуталась в облаке огромной длинной юбки. А восхищенные стилисты сравнивают юную Айлиш с легендарной Мэрилин Монро.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

А вот Меган Фокс в Dundas называли не иначе как “Devil in a new red dress”. Оголяться дальше актрисе уже некуда — только в этот понедельник на VMA она была в “голом” платье Mugler, которое не скрывало ничего. Так что теперь ставку актриса сделала на глубокий красный цвет и возбуждающие воображение шнуровки.

Меган Фокс на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
4 из 14

А вот Меган Фокс в Dundas называли не иначе как “Devil in a new red dress”. Оголяться дальше актрисе уже некуда — только в этот понедельник на VMA она была в “голом” платье Mugler, которое не скрывало ничего. Так что теперь ставку актриса сделала на глубокий красный цвет и возбуждающие воображение шнуровки.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini
© AFP 2021 / Angela Weiss

Lil Nas X, который выбрал для бала Versace, устроил целый перформанс. Переплюнул, кажется, даже Филиппа Киркорова — по крайней мере, точно вдохновлялся стилем нашего поп-короля. Пришел в королевской мантии, широким царским жестом ее скинул, оказавшись в золотых рыцарских доспехах. Если раньше его коллеги-рэперы доказывали статус массивными цепями на шее, то Lil Nas X определенно дошел до максимума.

Рэпер Lil Nas X на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
5 из 14

Lil Nas X, который выбрал для бала Versace, устроил целый перформанс. Переплюнул, кажется, даже Филиппа Киркорова — по крайней мере, точно вдохновлялся стилем нашего поп-короля. Пришел в королевской мантии, широким царским жестом ее скинул, оказавшись в золотых рыцарских доспехах. Если раньше его коллеги-рэперы доказывали статус массивными цепями на шее, то Lil Nas X определенно дошел до максимума.

© AFP 2021 / Angela Weiss
© Invision/Evan Agostini

Теннисистка Серена Уильямс блистала в Gucci (кстати, в платье этого же бренда появилась и Сиенна Миллер). Своим пушистым шлейфом она заняла как минимум половину красной дорожки. Под конец вечера длинную накидку сняла, как и кружевные штаны. Осталась лишь в блестящем боди с красными звездами — оммаж символам американского флага.

Серена Уильямс на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
6 из 14

Теннисистка Серена Уильямс блистала в Gucci (кстати, в платье этого же бренда появилась и Сиенна Миллер). Своим пушистым шлейфом она заняла как минимум половину красной дорожки. Под конец вечера длинную накидку сняла, как и кружевные штаны. Осталась лишь в блестящем боди с красными звездами — оммаж символам американского флага.

© Invision/Evan Agostini
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Певица, а также NFT-художница Граймс, в одиночестве, без своего Илона Маска, позирует фотографам в концептуальном Iris van Herpen. По ее словам, вдохновлялась “Дюной”. Эту ленту у нас очень ждут, мировая премьера уже в четверг.

Граймс на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
7 из 14

Певица, а также NFT-художница Граймс, в одиночестве, без своего Илона Маска, позирует фотографам в концептуальном Iris van Herpen. По ее словам, вдохновлялась “Дюной”. Эту ленту у нас очень ждут, мировая премьера уже в четверг.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini
© REUTERS / Mario Anzuoni

Шэрон Стоун сама первая пошутила, что ее образ вызывает в памяти мрачную эстетику Дарта Вейдера. Потом, правда, прямо на дорожке кейп сбросила — под ним было просто строгое черное платье-футляр с блестками. Наряд предоставил Thom Browne — бренда, которого, кстати, в этот раз на дорожке было рекордно много. Может объявили большую распродажу?

Шэрон Стоун на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
8 из 14

Шэрон Стоун сама первая пошутила, что ее образ вызывает в памяти мрачную эстетику Дарта Вейдера. Потом, правда, прямо на дорожке кейп сбросила — под ним было просто строгое черное платье-футляр с блестками. Наряд предоставил Thom Browne — бренда, которого, кстати, в этот раз на дорожке было рекордно много. Может объявили большую распродажу?

© REUTERS / Mario Anzuoni
© Invision/Evan Agostini

Так, в костюмах от американского дизайнера Thom Browne пришли, например, очень многие мужчины, в частности, Эван Мок. А вообще-то эта премиальная марка всегда славилась своими коллекциями для мальчиков. Но теперь мрачноватая эстетика в стиле БДСМ и короткие шортики притягивают и взрослых мужчин.

Эван Мок на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
9 из 14

Так, в костюмах от американского дизайнера Thom Browne пришли, например, очень многие мужчины, в частности, Эван Мок. А вообще-то эта премиальная марка всегда славилась своими коллекциями для мальчиков. Но теперь мрачноватая эстетика в стиле БДСМ и короткие шортики притягивают и взрослых мужчин.

© Invision/Evan Agostini
© Invision/Evan Agostini

Актриса и модель Зои Кравиц — в платье-кольчуге Yves Saint Laurent, дополненном блестящими трусами, расшитыми кристаллами. Такая откровенность — весьма в стиле великого кутюрье, который однажды сказал: “Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я”. Если присмотреться, то видно, что наряд соткан из звеньев со знаменитой монограммой бренда. Выбор в пользу “нагих нарядов” также сделала Кендалл Дженнер — на вечер она пришла в прозрачном облегающем Givenchy. По словам модели, она вдохновлялась образом элегантной Одри Хепберн из "Моей прекрасной леди".

Зои Кравиц на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
10 из 14

Актриса и модель Зои Кравиц — в платье-кольчуге Yves Saint Laurent, дополненном блестящими трусами, расшитыми кристаллами. Такая откровенность — весьма в стиле великого кутюрье, который однажды сказал: “Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я”. Если присмотреться, то видно, что наряд соткан из звеньев со знаменитой монограммой бренда. Выбор в пользу “нагих нарядов” также сделала Кендалл Дженнер — на вечер она пришла в прозрачном облегающем Givenchy. По словам модели, она вдохновлялась образом элегантной Одри Хепберн из "Моей прекрасной леди".

© Invision/Evan Agostini
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Еще одно “голое” платье продемонстрировала Ирина Шейк. Наряд с корсетом и аппликациями в виде цветов — работа креативного директора бренда Moschino Джереми Скотта, известного своими провокациями. Так, всего несколько дней назад он представил в Нью-Йорке свою новую коллекцию Ladies who lunch. В качестве аксессуаров там были, например, детские бутылочки для кормления и мягкие игрушки — модели расхаживали с ними по подиуму. Так что Ирина выбрала, наверное, одно из самых “традиционных” творений Скотта.

Ирина Шейк на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
11 из 14

Еще одно “голое” платье продемонстрировала Ирина Шейк. Наряд с корсетом и аппликациями в виде цветов — работа креативного директора бренда Moschino Джереми Скотта, известного своими провокациями. Так, всего несколько дней назад он представил в Нью-Йорке свою новую коллекцию Ladies who lunch. В качестве аксессуаров там были, например, детские бутылочки для кормления и мягкие игрушки — модели расхаживали с ними по подиуму. Так что Ирина выбрала, наверное, одно из самых “традиционных” творений Скотта.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Певица Normani в своем кутюрном Valentino напоминала одну из диснеевских принцесс. Вот уж кто явно насиделся на карантине и соскучился по настоящим платьям для балов. Кроме нее, в нарядах от Пьерпаоло Пиччоли появились также Кэри Маллиган и Вупи Голдберг — обе в оттенках королевского пурпурного и с пышными юбками.

Нормани на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
12 из 14

Певица Normani в своем кутюрном Valentino напоминала одну из диснеевских принцесс. Вот уж кто явно насиделся на карантине и соскучился по настоящим платьям для балов. Кроме нее, в нарядах от Пьерпаоло Пиччоли появились также Кэри Маллиган и Вупи Голдберг — обе в оттенках королевского пурпурного и с пышными юбками.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini
© AFP 2021 / Getty Images/ Dimitrios Kambouris

20-летнюю Рейчел Зеглер в Dior нельзя обойти вниманием: тренд на платье принцесс она поддержала. Впрочем, это и понятно: как-никак, будущая Белоснежка.

Рэйчел Зеглер на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
13 из 14

20-летнюю Рейчел Зеглер в Dior нельзя обойти вниманием: тренд на платье принцесс она поддержала. Впрочем, это и понятно: как-никак, будущая Белоснежка.

© AFP 2021 / Getty Images/ Dimitrios Kambouris
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Про Рианну и A$AP Rocky, которые появились уже почти под занавес, шутили больше всего. “Так выглядят зрители, которые следят за церемонией в пять утра из кровати”. “У этой парочки дома отключили отопление?” Пальто рэпера и правда сильно смахивало на лоскутное одеяло. Ну или на бабушкин плед. Но вообще-то это кутюр, причем моднейшего бренда Balenciaga, коллекции для которого создает уроженец Сухума Демна Гвасалия. Дополнено все это великолепие роскошными украшениями дома Bvlgari.

Рианна и ASAP на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
14 из 14

Про Рианну и A$AP Rocky, которые появились уже почти под занавес, шутили больше всего. “Так выглядят зрители, которые следят за церемонией в пять утра из кровати”. “У этой парочки дома отключили отопление?” Пальто рэпера и правда сильно смахивало на лоскутное одеяло. Ну или на бабушкин плед. Но вообще-то это кутюр, причем моднейшего бренда Balenciaga, коллекции для которого создает уроженец Сухума Демна Гвасалия. Дополнено все это великолепие роскошными украшениями дома Bvlgari.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini
 
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