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Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в соцсетях
Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в соцсетях - РИА Новости, 03.12.2021
Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в соцсетях
Россияне нередко становятся жертвами мошенничества в соцсетях. Какие схемы чаще всего используют злоумышленники и как от них защититься, рассказал в интервью... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T04:15
2021-12-03T04:15
общество
технологии
group-ib
мошенничество
россия
яков кравцов
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Россияне нередко становятся жертвами мошенничества в соцсетях. Какие схемы чаще всего используют злоумышленники и как от них защититься, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов.Даже самые недоверчивые люди могут попадаться на уловки мошенников, действующих в социальных сетях. Сотрудники МВД регулярно информируют россиян о появлении новых способов обмана, связанных с использованием этих онлайн-площадок. Обычно злоумышленники сначала изучают аккаунт потенциальной жертвы, ее публикации и комментарии, а потом определяются со стратегией, считает Кравцов.Кроме того, мошенники могут взламывать страницы пользователей соцсетей и отправлять их друзьям просьбы о помощи, продолжил эксперт. Он посоветовал владельцам аккаунтов внимательно следить за тем, какие сообщения и кому рассылаются от их имени. А получателям сомнительных писем стоит тщательно проверять их, прежде чем реагировать, добавил Кравцов.По его мнению, самый надежный способ защититься от злоумышленников в соцсетях — просто отказаться от размещения информации о себе в интернете."Нужно включить "режим паранойи", вплоть до того, чтобы нигде не указывать дату рождения. Не стоит распространяться на широкую аудиторию о своих ближайших планах, например, об отпуске. Потому что злоумышленники работают не только в Сети, но и в офлайне. В такой связке они могут доставить много неприятностей обычным пользователям. Лучше максимально закрыть все данные о себе", — порекомендовал Яков.
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общество, технологии, group-ib, мошенничество, россия, яков кравцов
04:15 03.12.2021
 
Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в соцсетях

Эксперт Кравцов: защититься от мошенников можно, если не размещать свои данные в интернете

© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Россияне нередко становятся жертвами мошенничества в соцсетях. Какие схемы чаще всего используют злоумышленники и как от них защититься, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов.
Даже самые недоверчивые люди могут попадаться на уловки мошенников, действующих в социальных сетях. Сотрудники МВД регулярно информируют россиян о появлении новых способов обмана, связанных с использованием этих онлайн-площадок. Обычно злоумышленники сначала изучают аккаунт потенциальной жертвы, ее публикации и комментарии, а потом определяются со стратегией, считает Кравцов.
"Самый простой прием — это просмотр того, чем вы интересуетесь. После чего мошенники выберут схему, на которую вы с большей вероятностью попадетесь. Если вы, например, любите автомобили и где-то разместили объявление о покупке машины, вполне вероятно, вам поступит "выгодное" предложение с хорошей скидкой. Второй прием — это реклама, также направленная на конкретных пользователей и учитывающая круг их интересов, возраст и пол", — сказал он.
Кроме того, мошенники могут взламывать страницы пользователей соцсетей и отправлять их друзьям просьбы о помощи, продолжил эксперт. Он посоветовал владельцам аккаунтов внимательно следить за тем, какие сообщения и кому рассылаются от их имени. А получателям сомнительных писем стоит тщательно проверять их, прежде чем реагировать, добавил Кравцов.
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По его мнению, самый надежный способ защититься от злоумышленников в соцсетях — просто отказаться от размещения информации о себе в интернете.
"Нужно включить "режим паранойи", вплоть до того, чтобы нигде не указывать дату рождения. Не стоит распространяться на широкую аудиторию о своих ближайших планах, например, об отпуске. Потому что злоумышленники работают не только в Сети, но и в офлайне. В такой связке они могут доставить много неприятностей обычным пользователям. Лучше максимально закрыть все данные о себе", — порекомендовал Яков.
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