https://ria.ru/20211203/aferisty-1761938115.html

Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в соцсетях

Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в соцсетях - РИА Новости, 03.12.2021

Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в соцсетях

Россияне нередко становятся жертвами мошенничества в соцсетях. Какие схемы чаще всего используют злоумышленники и как от них защититься, рассказал в интервью... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T04:15

2021-12-03T04:15

2021-12-03T04:15

общество

технологии

group-ib

мошенничество

россия

яков кравцов

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Россияне нередко становятся жертвами мошенничества в соцсетях. Какие схемы чаще всего используют злоумышленники и как от них защититься, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов.Даже самые недоверчивые люди могут попадаться на уловки мошенников, действующих в социальных сетях. Сотрудники МВД регулярно информируют россиян о появлении новых способов обмана, связанных с использованием этих онлайн-площадок. Обычно злоумышленники сначала изучают аккаунт потенциальной жертвы, ее публикации и комментарии, а потом определяются со стратегией, считает Кравцов.Кроме того, мошенники могут взламывать страницы пользователей соцсетей и отправлять их друзьям просьбы о помощи, продолжил эксперт. Он посоветовал владельцам аккаунтов внимательно следить за тем, какие сообщения и кому рассылаются от их имени. А получателям сомнительных писем стоит тщательно проверять их, прежде чем реагировать, добавил Кравцов.По его мнению, самый надежный способ защититься от злоумышленников в соцсетях — просто отказаться от размещения информации о себе в интернете."Нужно включить "режим паранойи", вплоть до того, чтобы нигде не указывать дату рождения. Не стоит распространяться на широкую аудиторию о своих ближайших планах, например, об отпуске. Потому что злоумышленники работают не только в Сети, но и в офлайне. В такой связке они могут доставить много неприятностей обычным пользователям. Лучше максимально закрыть все данные о себе", — порекомендовал Яков.

https://ria.ru/20211127/moshennichestvo-1760998729.html

https://ria.ru/20211117/moshenniki-1759385127.html

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общество, технологии, group-ib, мошенничество, россия, яков кравцов