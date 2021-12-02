13:05 02.12.2021 (обновлено: 17:09 02.12.2021)
Лукашенко пообещал отдать "последнее зерно" России, если понадобится
Президент Лукашенко заявил о готовности отдать "последнее зерно" любому региону России
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и губернатор Астраханской области России Игорь Бабушкин во время встречи
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Астраханской области России Игорем Бабушкиным заявил о готовности развивать сотрудничество по широкому спектру направлений, он добавил, что готов последнее зерно отдать для любой области РФ, передает официальный сайт президента.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Астраханской области России Игорем Бабушкиным заявил о готовности развивать сотрудничество по широкому спектру направлений", - говорится в сообщении.
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Он также в целом подчеркнул, что Белоруссия и российские регионы связывают близкие отношения дружбы и сотрудничества, добавляет агентство. "Любая область (Российской Федерации - ред.), россиянин, русский человек - это наши люди. Мы никогда не делились. Можем мы помочь чем-то в сельском хозяйстве - пожалуйста. Последнее зерно отдадим, суперэлитное, чтобы у вас было хорошо", - приводит сайт слова белорусского лидера.
Товарооборот Белоруссии с Астраханской областью за январь-сентябрь этого года составил 23,1 миллиона долларов, что почти на 29% больше, чем за аналогичный период 2020-го. В регионе действует дилерская сеть белорусских машиностроительных предприятий, включая МАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", "Бобруйскагромаш", "АМКОДОР". Ведется работа по созданию торгово-сервисного центра МТЗ, который планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.
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Бабушкин в свою очередь заявил, что успехи в сельском хозяйстве в Астраханской области России связывают с использованием белорусской техники. "Нам удается поддерживать звание "всероссийского огорода". У нас на селе получила широкое распространение сельскохозяйственная техника, которую вы производите. И, безусловно, мы связываем успехи в сельском хозяйстве именно с поставками и использованием этой техники", - приводит сайт президента Белоруссии слова губернатора.
Он также упомянул о планах открыть в Астрахани торгово-сервисный центр Минского тракторного завода. "Для нас это тоже очень важное обстоятельство, которое может повлечь за собой еще большее расширение взаимоотношений", - отметил Бабушкин.
По его словам, Астраханскую область с Белоруссией связывают многолетние партнерские отношения. "И я очень рад тому, что в этом году мы подписали новое соглашение с правительством Беларуси", - добавил Бабушкин. Основное внимание, по словам губернатора, уделяется развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства. "Товарообмен в сфере сельхозпродукции - это, наверное, главное сегодня, что связывает нас с точки зрения взаимодействия", - отметил он.