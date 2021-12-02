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Наука
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В России создают систему управления компьютером внутренней речью
В России создают систему управления компьютером внутренней речью - РИА Новости, 02.12.2021
В России создают систему управления компьютером внутренней речью
Cистему управления компьютером при помощи мысленного произнесения слов создают ученые Южного федерального университета (ЮФУ). По их словам, разработка, в первую РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T09:00
2021-12-02T10:38
наука
ростов-на-дону
южный федеральный университет
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
нейрофизиология
технологии
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Cистему управления компьютером при помощи мысленного произнесения слов создают ученые Южного федерального университета (ЮФУ). По их словам, разработка, в первую очередь, позволит помочь пациентам, потерявшим речь из-за патологий нервной системы. Результаты опубликованы в журнале Biomedical Signal Processing and Control.Синдром заблокированного человека – нарушение нервной системы, при котором пациент, находясь в сознании и сохраняя внутреннюю речь, теряет способность говорить. Эта патология, приводящая к социальной изоляции и тяжелой психологической нагрузке, развивается вследствие травм головы и позвоночника, инсульта, церебрального паралича или нейродегенеративных заболеваний.Перспективный путь решения этой проблемы – создание каналов коммуникации с помощью интерфейса мозг-компьютер, рассказали ученые ЮФУ. Этот подход использует данные электроэнцефалографии (ЭЭГ), связанные с произвольным выполнением реальных или мысленных движений.Несмотря на то, что электрографические показатели и нейрофизиологические механизмы речи активно исследуются в последние годы, по словам ученых ЮФУ, мысленное произнесение слов не задействовано в разрабатываемых нейрокомпьютерных интерфейсах. Специалисты университета приступили к созданию системы, которая использует активность мозга при мысленном произнесении слов в качестве сигнала для управления в реальном времени компьютером и системами наподобие синтезатора речи.Основное преимущество нового подхода, как отметили создатели, состоит в использовании эффективных нейросетевых алгоритмов, разработанных специалистами ЮФУ. Другое важное отличие системы – неинвазивный метод регистрации электрической активности мозга, не требующий хирургических процедур. Как объяснили исследователи, этого удалось достичь за счет высокой плотности размещения электродов, фиксирующих работу участков мозга, которые отвечают за формирование и понимание речи."Подобные исследования сегодня основаны на электрокортикограммах, снимаемых непосредственно с поверхности мозга в процессе речевой деятельности. Наш метод позволяет организовать интерфейс мозг-компьютер без хирургических процедур", – объяснил Олег Бахтин.В дальнейшем специалисты ЮФУ планируют расширить экспериментальные исследования, в частности, более детально изучив электрографические показатели мысленной речи с учетом фонологических и фонетических особенностей речи реальной.
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ростов-на-дону, южный федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, нейрофизиология, технологии
09:00 02.12.2021 (обновлено: 10:38 02.12.2021)
 

В России создают систему управления компьютером внутренней речью

© Depositphotos / Andrew OstrovskyСила мысли
Сила мысли - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Depositphotos / Andrew Ostrovsky
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Cистему управления компьютером при помощи мысленного произнесения слов создают ученые Южного федерального университета (ЮФУ). По их словам, разработка, в первую очередь, позволит помочь пациентам, потерявшим речь из-за патологий нервной системы. Результаты опубликованы в журнале Biomedical Signal Processing and Control.
Синдром заблокированного человека – нарушение нервной системы, при котором пациент, находясь в сознании и сохраняя внутреннюю речь, теряет способность говорить. Эта патология, приводящая к социальной изоляции и тяжелой психологической нагрузке, развивается вследствие травм головы и позвоночника, инсульта, церебрального паралича или нейродегенеративных заболеваний.
Перспективный путь решения этой проблемы – создание каналов коммуникации с помощью интерфейса мозг-компьютер, рассказали ученые ЮФУ. Этот подход использует данные электроэнцефалографии (ЭЭГ), связанные с произвольным выполнением реальных или мысленных движений.
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1 марта, 09:00Наука
Ученые совместили магнитные поля мозга и глаза для управления компьютером
Несмотря на то, что электрографические показатели и нейрофизиологические механизмы речи активно исследуются в последние годы, по словам ученых ЮФУ, мысленное произнесение слов не задействовано в разрабатываемых нейрокомпьютерных интерфейсах. Специалисты университета приступили к созданию системы, которая использует активность мозга при мысленном произнесении слов в качестве сигнала для управления в реальном времени компьютером и системами наподобие синтезатора речи.

"Речь – сложный когнитивный процесс, требующий координации целого ряда структур коры больших полушарий и для реальной, голосовой, и для внутренней речи. Мы исследовали пространственные паттерны электрической активности мозга, применив метод нейросетевой классификации. Точность распознавания ряда мысленно произносимых слов пока около 50 процентов, состояний спокойного бодрствования и внутренней речи – более 90 процентов", – рассказал ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского технологического Центра нейротехнологий ЮФУ Олег Бахтин.

Основное преимущество нового подхода, как отметили создатели, состоит в использовании эффективных нейросетевых алгоритмов, разработанных специалистами ЮФУ. Другое важное отличие системы – неинвазивный метод регистрации электрической активности мозга, не требующий хирургических процедур. Как объяснили исследователи, этого удалось достичь за счет высокой плотности размещения электродов, фиксирующих работу участков мозга, которые отвечают за формирование и понимание речи.
"Подобные исследования сегодня основаны на электрокортикограммах, снимаемых непосредственно с поверхности мозга в процессе речевой деятельности. Наш метод позволяет организовать интерфейс мозг-компьютер без хирургических процедур", – объяснил Олег Бахтин.
В дальнейшем специалисты ЮФУ планируют расширить экспериментальные исследования, в частности, более детально изучив электрографические показатели мысленной речи с учетом фонологических и фонетических особенностей речи реальной.
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21 августа, 10:04Мы все умрём. Но это не точно
Медицина, роботы и… война: где будут применяться нейроинтерфейсы?Нейроинтерфейсы — технология, потенциал которой до сих пор недооценен: потерявшие речь смогут говорить, протез ни в чем не будет уступать потерянной конечности, а опасную работу станут выполнять роботы, получающие команды со скоростью мысли. То, о чем мечтали культовые фантасты, уже скоро может стать нашей реальностью. Или нет?
 
НаукаРостов-на-ДонуЮжный федеральный университетНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссиянейрофизиологияТехнологии
 
 
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